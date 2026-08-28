Regierung stoppt Kooperation mit Derad

Wien - Die Regierung hat sich von der Deradikalisierungsstelle Derad getrennt. Als Anlass dient eine Einschätzung des Verfassungsschutzes, wonach führende Akteure Nähe zur Ideologie der islamistischen Muslimbruderschaft aufwiesen. Derad weist dies vehement zurück. Dennoch setzt auch die Stadt Wien die Zusammenarbeit bis zur Klärung der Vorwürfe aus.

Norwegens König Harald V. mit 89 verstorben

Oslo - Norwegens König Harald V. ist im Alter von 89 Jahren verstorben, wie der Königspalast am Freitag in Oslo bekanntgab. Harald war der älteste regierende Monarch Europas - er hatte zuletzt mit schwerwiegenden gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Den Thron hatte er 1991 nach dem Tod seines sehr beliebten Vaters Olav V. bestiegen. Nun ist sein 53-jähriger Sohn als Haakon VIII. König. Königin wird die bisherige Kronprinzessin Mette-Marit (53).

Täter bei millionenschwerem MAK-Coup bewaffnet

Wien - Bei dem millionenschweren Coup im Museum für angewandte Kunst (MAK) in der Wiener City hatte ein Täter eine mutmaßlich echte Waffe bei sich. Diese wurde laut Polizeisprecherin Anna Gutt zwar nicht eingesetzt, jedoch zeigte der Mann diese offen, um sich den Weg frei zu machen. Der zweite Täter führte einen Hammer mit sich, um die Vitrine einzuschlagen. Nach dem Duo wird national und international gefahndet. Die Männer flüchteten zu Fuß, ihre Spur verliert sich beim Stadtpark.

500 Tote nach Sturzflut in Nepal und Sorge vor neuer Gefahr

Peking/Kathmandu - Nach der tödlichen Sturzflut-Katastrophe in der Gebirgsregion zwischen China und Nepal steigt die Zahl der Opfer weiter. Nach Angaben des Katastrophenschutzes wurden neben den 538 Toten weiterhin 977 Menschen vermisst, darunter 517 Ausländer. Fünf weitere Tote wurden in China geborgen. Zudem wurden bisher 1.545 Verletzte und Gestrandete gerettet. Sorge bereitet ein möglicher weiterer Dammbruch in der Region.

Neuer Fed-Chef Warsh wegen Inflation besorgt

USA/Jackson Hole (Wyoming) - Der neue Fed-Chef Kevin Warsh hat bei seiner mit Spannung erwarteten Rede in Jackson Hole Handlungsbedarf im Kampf gegen die hohe Inflation nicht ausgeschlossen. "Hier ist mein Maßstab: Wir müssen davon überzeugt sein, dass sich die zugrunde liegende Inflation auf unser Ziel zubewegt - und zwar eindeutig und mit ausreichender Geschwindigkeit", sagte Warsh am Freitag am Wirtschaftssymposium der Federal Reserve im Bundesstaat Wyoming. "Andernfalls steht uns noch Arbeit bevor."

Frankreich erhebt Strafen auf Wegwerfmode

Paris - Eine Billigjacke eines Onlinehändlers wie Shein oder Temu kostet in Frankreich künftig bis zu zwölf Euro mehr. Die Regierung veröffentlichte am Freitag im Amtsblatt die neuen Regeln, die die Verbreitung sogenannter Wegwerfmode einschränken sollen und ab dem 1. September gelten. Heuer werden demnach unter bestimmten Kriterien auch 50 Cent für Unterhosen oder Socken fällig, zwei Euro für ein T-Shirt oder neun Euro für Jeans.

Nach Wahlmarathon Grazer Vizebürgermeisterin fixiert

Graz - Nach einem Abstimmungs- und Wahlmarathon ist Freitagnachmittag bei der Fortsetzung der konstituierenden Gemeinderatssitzung in Graz Vizebürgermeisterin Judith Schwentner angelobt worden. Nach insgesamt vier Wahldurchgängen stand die Grünen-Chefin letztlich als Vertreterin der Stadt an der Seite von Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) fest. Letztere war schon am Donnerstag vom Gemeinderat klar zum Stadtoberhaupt wiedergewählt worden.

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red