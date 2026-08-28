Norwegens König Harald V. mit 89 verstorben

Oslo - Norwegens König Harald V. ist im Alter von 89 Jahren verstorben, wie der Königspalast am Freitag in Oslo bekanntgab. Harald war der älteste regierende Monarch Europas - er hatte zuletzt mit schwerwiegenden gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Den Thron hatte er 1991 nach dem Tod seines sehr beliebten Vaters Olav V. bestiegen. Nun ist sein 53-jähriger Sohn als Haakon VIII. König. Königin wird die bisherige Kronprinzessin Mette-Marit (53).

Täter bei millionenschwerem MAK-Coup bewaffnet

Wien - Bei dem millionenschweren Coup im Museum für angewandte Kunst (MAK) in der Wiener City hatte ein Täter eine mutmaßlich echte Waffe bei sich. Diese wurde laut Polizeisprecherin Anna Gutt zwar nicht eingesetzt, jedoch zeigte der Mann diese offen, um sich den Weg frei zu machen. Der zweite Täter führte einen Hammer mit sich, um die Vitrine einzuschlagen. Nach dem Duo wird national und international gefahndet. Die Männer flüchteten zu Fuß, ihre Spur verliert sich beim Stadtpark.

Israel meldet Tötung eines Hamas-Mitglieds in Jenin

Jenin/Jerusalem - Israels Armee hat bei einem Luftangriff in der Stadt Jenin im Westjordanland eigenen Angaben zufolge ein wichtiges Mitglied der Hamas und zwei weitere Militante getötet. Der Hamas-Mann sei unter anderem an der Finanzierung und Ausführung von Anschlägen auf israelische Zivilisten beteiligt gewesen, teilten das Militär und der Inlandsgeheimdienst Shin Bet Freitagabend mit. Außerdem sei er für die Aktivitäten der Hamas im Flüchtlingsviertel von Jenin verantwortlich gewesen.

Bestätigter Fall von Krim-Kongo-Fieber in Wien

Wien - In der Klinik Favoriten wird eine Patientin mit bestätigtem Krim-Kongo-Fieber behandelt. Sie befindet sich in stabilem Zustand und wird auf einer Sonderisolierstation betreut. Nach derzeitiger Einschätzung erfolgte die Ansteckung bei einem Aufenthalt im Nahen Osten. Die Krankheit wird vor allem durch Zecken übertragen, die Gefahr einer Übertragung von Mensch zu Mensch ist äußerst unwahrscheinlich, wie es am Freitag seitens der Klinik Favoriten gegenüber der APA hieß.

Neuer Fed-Chef Warsh wegen Inflation besorgt

USA/Jackson Hole (Wyoming) - Der neue Fed-Chef Kevin Warsh hat bei seiner mit Spannung erwarteten Rede in Jackson Hole Handlungsbedarf im Kampf gegen die hohe Inflation nicht ausgeschlossen. "Hier ist mein Maßstab: Wir müssen davon überzeugt sein, dass sich die zugrunde liegende Inflation auf unser Ziel zubewegt - und zwar eindeutig und mit ausreichender Geschwindigkeit", sagte Warsh am Freitag am Wirtschaftssymposium der Federal Reserve im Bundesstaat Wyoming. "Andernfalls steht uns noch Arbeit bevor."

Serbien erwägt Staatsbegräbnis für Kriegsverbrecher Mladić

Belgrad/Banja Luka/Wien - Die serbische Regierung hat die Möglichkeit eines Staatsbegräbnisses für den im Gefängniskrankenhaus gestorbenen bosnisch-serbischen Kriegsverbrecher Ratko Mladić anklingen lassen. "General Mladić ist ein General, und das Protokoll ist bekannt", sagte Justizminister Nenad Vujić dem bosnisch-serbischen Fernsehsender ATV. Seine Regierung respektiere, was Mladić zustehen würde, fügte Vujić hinzu.

Polens Krypto-Skandal auf Polit- und Promikreise ausgeweitet

Warschau - Polen wird von einem Betrugsskandal um die inzwischen geschlossene, dortige Kryptowährungsbörse Zondacrypto erschüttert. Auf der Plattform seien "schmutzige und düstere Geschäfte" getätigt worden, in die "führende Köpfe" der nationalkonservativen PiS-Partei verwickelt seien, erklärte Ministerpräsident Donald Tusk am Freitag. Anleger sollen um umgerechnet 83 Mio. Euro gebracht worden sein. Es kam auch schon zu einer prominenten Festnahme.

Schuldbekenntnisse nach Anschlag auf jüdische Rettungsautos

London - Nach einem Brandanschlag auf Krankenwagen eines jüdischen Rettungsdienstes in London haben vier junge Männer die Tat vor Gericht gestanden. Die Angeklagten im Alter zwischen 18 und 20 Jahren bekannten sich der Sachbeschädigung im Zusammenhang mit dem Anschlag vom 23. März schuldig. Dabei waren vier Krankenwagen der jüdischen Hilfsorganisation Hatzala im jüdisch geprägten Londoner Stadtteil Golders Green zerstört worden. Die Fahrzeuge standen in der Nähe einer Synagoge.

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red