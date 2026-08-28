Norwegen trauert um König Harald

Oslo - Bei strömendem Regen haben Tausende Menschen in Oslo Abschied von ihrem geliebten König Harald V. genommen. In der Abenddämmerung wurde der Sarg mit dem am Morgen gestorbenen Monarchen vom Reichskrankenhaus zum Königsschloss gefahren. Dem Wagen mit Haralds Leichnam folgten der neue König Haakon VIII., die neue Königin Mette-Marit sowie ihre beiden gemeinsamen Kinder, Kronprinzessin Ingrid Alexandra und Prinz Sverre Magnus, in weiteren Fahrzeugen.

Fast 600 Tote nach Sturzflut in Nepal, 2.500 Vermisste

Peking/Kathmandu - Zwei Tage nach der verheerenden Sturzflut im Himalaya steigt die Zahl der Toten weiter. Laut Behörden aus Nepal, China und Indien wurden bisher nahezu 600 Tote registriert, fast 2.500 Menschen werden noch vermisst. Aus Furcht vor einer neuerlichen Flutwelle aus einem neu entstandenen Stausee wurden die Such- und Rettungsarbeiten am Freitag stundenlang unterbrochen. Weitere Regenfälle könnten die Rettungsarbeiten weiter erschweren.

Selenskyj droht Russland mit bis zu 1.000 Drohnen pro Tag

Kiew (Kyjiw) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Moskau mit einer Intensivierung der Drohnenschläge in Russland gedroht. "Die Aufgabe lautet: täglich 1.000 Drohnen für Langstreckenangriffe gegen Russland. Derzeit führen wir durchschnittlich über 300 solcher Langstreckenangriffe aus - das muss mehr werden", sagte Selenskyj in seiner in Kiew verbreiteten abendlichen Videobotschaft am Freitag. Die Ukraine müsse den Einsatz von Waffen zur Abwehr russischer Angriffe maximieren.

Migrationskrise in Ceuta: Spanien bittet Frontex um Hilfe

Madrid/Ceuta - Die Regierung in Madrid hat die EU-Grenzschutzagentur Frontex um Hilfe bei der Bewältigung der Migrationskrise in der spanischen Nordafrika-Exklave Ceuta gebeten. Die Anfrage sei von Innenminister Fernando Grande-Marlaska an die Generaldirektorin für Migration und Innere Angelegenheiten der Kommission, Beate Gminder, gerichtet worden, hieß es auf der Internetseite der Regierungspressestelle in Madrid. Gminder habe diese Hilfe bereits am 21. August angeboten.

Stocker will Pensionen mit Staatsfonds absichern

Wien - Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) hat am Freitag in mehreren Interviews einen Staatsfonds zur Absicherung künftiger Pensionen ins Spiel gebracht. Wie er gegenüber "Krone", "oe24" und "Heute" skizzierte, sollen Gewinne aus Staatsbeteiligungen in einem Fonds veranlagt und damit das staatliche Pensionssystem abgesichert werden. Zudem plädiert Stocker für ein Verbot des politischen Islam per Verfassungsgesetz.

Netanyahus Partei ruft Ben Gvir zur Ordnung

Jerusalem - Zwei Monate vor der Parlamentswahl in Israel deuten sich Risse im Regierungslager an. Die Likud-Partei von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu übte am Freitag scharfe Kritik am rechtsextremen Sicherheitsminister Itamar Ben Gvir, weil dieser eine gemeinsame Wahlliste mit Finanzminister Bezalel Smotrich ablehnt. Ben Gvir hatte kürzlich mit Äußerungen über die gezielte Tötung von Palästinensern in Gaza für internationale Aufregung gesorgt.

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red