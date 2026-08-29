Nepal bittet nach Sturzflut um gezielte ausländische Hilfe

Kathmandu/Peking - Nepal hat nach einer verheerenden Flutkatastrophe an seiner Grenze zu China um gezielte ausländische Hilfe gebeten, jedoch nicht bei den allgemeinen Such- und Rettungsarbeiten. Das sagte Außenminister Shisir Khanal am Freitag der Nachrichtenagentur Reuters. Am Mittwoch hatte ein Gletschersturz eine gewaltige Flutwelle aus Gestein, Eis und Schlamm ausgelöst. In Nepal und dem chinesischen Tibet kamen dabei fast 600 Menschen ums Leben, mehr als 2.000 werden noch vermisst.

Trump: USA sichern sich Fünftel der Ölreserven Venezuelas

Washington/Caracas - Die USA haben sich nach Angaben von Präsident Donald Trump riesige Ölvorkommen in Venezuela gesichert. Mit der Vereinbarung bringen die USA mehr als 65 Milliarden Barrel nachgewiesener Ölreserven unter ihre Kontrolle, wie Trump auf der Plattform Truth Social mitteilte. Das entspräche rund einem Fünftel der Vorkommen, die sich Schätzungen zufolge in Venezuela befinden.

Norwegen trauert um König Harald

Oslo - Bei strömendem Regen haben Tausende Menschen in Oslo Abschied von ihrem geliebten König Harald V. genommen. In der Abenddämmerung wurde der Sarg mit dem am Morgen gestorbenen Monarchen vom Reichskrankenhaus zum Königsschloss gefahren. Dem Wagen mit Haralds Leichnam folgten der neue König Haakon VIII., die neue Königin Mette-Marit sowie ihre beiden gemeinsamen Kinder, Kronprinzessin Ingrid Alexandra und Prinz Sverre Magnus, in weiteren Fahrzeugen.

Votum über Aufnahme von EU-Beitrittsverhandlungen in Island

Reykjavik - Die Wählerinnen und Wähler in Island stimmen am Samstag darüber ab, ob ihre Regierung die Beitrittsverhandlungen mit der Europäischen Union wiederaufnehmen soll. Island hatte sich bereits 2009 um eine EU-Aufnahme beworben, die Gespräche 2015 aber abgebrochen. Die Drohungen von US-Präsident Donald Trump, das autonome Grönland zu übernehmen, haben zu einem Umdenken in Island geführt. Die Regierung in Reykjavik setzte das Thema EU-Beitritt daher wieder auf die Tagesordnung.

Selenskyj droht Russland mit bis zu 1.000 Drohnen pro Tag

Kiew (Kyjiw) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Moskau mit einer Intensivierung der Drohnenschläge in Russland gedroht. "Die Aufgabe lautet: täglich 1.000 Drohnen für Langstreckenangriffe gegen Russland. Derzeit führen wir durchschnittlich über 300 solcher Langstreckenangriffe aus - das muss mehr werden", sagte Selenskyj in seiner in Kiew verbreiteten abendlichen Videobotschaft am Freitag. Die Ukraine müsse den Einsatz von Waffen zur Abwehr russischer Angriffe maximieren.

"Verheimlichte" Studie befürwortet flächendeckende Lkw-Maut

Graz/Wien/Klagenfurt - Die Ergebnisse einer zehn Jahre unter Verschluss gehaltenen Prüfung über die Machbarkeit einer flächendeckenden Maut für Lkw über 3,5 Tonnen für sämtliche Landes- und Gemeindestraßen in Österreich sind auf Anfrage der steirischen Grünen nun an die Öffentlichkeit gelangt. Die umfangreichen Untersuchungen wurden bereits 2014 und 2015 im Auftrag aller Landesverkehrsreferenten durchgeführt. Sie zeigen laut Lambert Schönleitner (Grüne), dass diese Maut machbar und sinnvoll sei.

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red