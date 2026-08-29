Mindestens 27 Tote bei russischem Angriff in Region Kiew

Kiew (Kyjiw) - Bei einem russischen Luftangriff auf die ukrainische Hauptstadtregion Kiew sind in der Nacht auf Samstag mindestens 27 Menschen getötet worden. Zudem seien 42 Personen verletzt worden. Das teilte der Gouverneur der Region, Tymur Tkatschenko, auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mit. Aus dem betroffenen Gebiet im Bezirk Butscha würden zudem mehr als 380 Menschen evakuiert. Bereits hatten beide Seiten gegenseitige Attacken mit mehreren Toten, Verletzten und Schäden gemeldet.

Trump: USA sichern sich Fünftel der Ölreserven Venezuelas

Washington/Caracas - Die USA haben sich nach Angaben von Präsident Donald Trump riesige Ölvorkommen in Venezuela gesichert. Mit der Vereinbarung bringen die USA mehr als 65 Milliarden Barrel nachgewiesener Ölreserven unter ihre Kontrolle, wie Trump auf der Plattform Truth Social mitteilte. Das entspräche rund einem Fünftel der Vorkommen, die sich Schätzungen zufolge in Venezuela befinden.

Gefahr für neue Überschwemmungen nach Sturzflut gesunken

Kathmandu/Peking - Die Gefahr einer erneuten Flutwelle im Katastrophengebiet im Himalaya ist nach chinesischen Angaben etwas gesunken. Der durch Geröllmassen entstandene See am Fluss Purepu Tsangpo sei geschrumpft, teilten die Behörden am Samstag mit. Satellitenaufnahmen deuteten darauf hin, dass das Wasser langsam abfließe, berichtete der staatliche Fernsehsender CCTV unter Berufung auf das Ministerium für Wasserressourcen.

Votum über Aufnahme von EU-Beitrittsverhandlungen in Island

Reykjavik - In Island hat am Samstag das Referendum über die Wiederaufnahme von EU-Beitrittsverhandlungen begonnen, bei dem sich ein enges Rennen zwischen Befürwortern und Gegnern abzeichnet. Die Wahllokale öffneten um 9.00 Uhr (Ortszeit, 11.00 Uhr MESZ), eine Stimmabgabe war bis 22.00 Uhr möglich. Island hatte sich bereits 2009 um eine Aufnahme in die EU beworben, die Gespräche 2013 aber abgebrochen und 2015 den Beitrittsantrag zurückgezogen.

ÖGB-Chef plädiert für Ausweitung der Spritpreisbremse

Wien - ÖGB-Chef Wolfgang Katzian hat sich am Samstag für die Ausweitung der Spritpreisbremse stark gemacht. Katzian wünscht sich eine Abschöpfung der Gewinne der Mineralölkonzerne, wie er am Samstag bei Ö1 "Im Journal zu Gast" erklärte: "Wir sind der Meinung: Übergewinne auf Kosten der Pendler - das geht gar nicht."

Bergung von Flugzeug aus Attersee als schwierige Aufgabe

Steinbach am Attersee - Die Bergung des am Mittwoch bei Steinbach in den Attersee gestürzten Propellerflugzeugs gestaltet sich schwierig. Zunächst gehe es darum, den Zweisitzer des Typs P2002JFS mit Seilen zu befestigen, erläuterte Wolfgang Hufnagl, Bezirksfeuerwehrkommandant von Vöcklabruck, am Samstag auf Anfrage. Die Aufgabe in 160 Metern Tiefe sei "fordernd". Bei dem Unglück waren zwei deutsche Staatsbürger, 19 und 24 Jahre alt, ums Leben gekommen.

Alkoholisierter 15-Jähriger stürzte in Kärnten mit Pkw ab

Klagenfurt - Mehrere Jugendliche sind am Freitagabend in Kärnten bei Verkehrsunfällen verletzt worden. In Ebenthal (Bezirk Klagenfurt-Land) stürzte ein Auto 30 Meter über eine Böschung ab, nachdem es einen Baum touchiert hatte. Laut Polizei dürfte ein alkoholisierter 15-Jähriger am Steuer gesessen sein. Zwei der drei jungen Klagenfurter konnten sich selbstständig aus dem Wrack befreien, einen bargen Feuerwehr und Bergrettung.

Neun Verletzte nach Buskollision in Tirol

Innsbruck - Bei einer Kollision zweier Busse sind am Freitagnachmittag in Innsbruck neun Personen leicht verletzt worden. Ein 28-jähriger Busfahrer streifte mit seinem Fahrzeug gegen 15.45 Uhr in einer Rechtskurve auf der Brennerstraße (B 182) einen entgegenkommenden Bus. Dadurch barsten mehrere Scheiben im touchierten Fahrzeug, teilte die Tiroler Polizei mit.

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red