Nach Millionencoup nun Metalldetektoren im MAK im Einsatz

Wien - Nach dem millionenschweren bewaffneten Juwelenraub im Wiener Museum für angewandte Kunst (MAK) sind die Sicherheitsvorkehrungen verschärft worden. Generaldirektorin Lilli Hollein bestätigte gegenüber der APA, dass seit Freitag für den Besuch der "Glanzstücke"-Schau Metalldetektoren im Einsatz seien. Laut "Kurier" müssen Taschen und Rucksäcke an der Garderobe abgegeben werden.

Mindestens 37 Tote bei russischem Angriff in Region Kiew

Kiew (Kyjiw) - Bei einem russischen Luftangriff auf die ukrainische Hauptstadtregion Kiew sind in der Nacht auf Samstag mindestens 37 Menschen getötet worden. Zudem seien 42 Personen verletzt worden. Das teilte der Gouverneur der Region, Tymur Tkatschenko, auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mit. Aus dem betroffenen Gebiet im Bezirk Butscha würden zudem mehr als 380 Menschen evakuiert. Beide Seiten hatten bereits gegenseitige Attacken mit mehreren Toten, Verletzten und Schäden gemeldet.

Infektionen durch Verwesende Leichen in Nepal befürchtet

Kathmandu/Peking - Nach der Flutkatastrophe in Nepal und Tibet erschwert der Zustand der geborgenen Leichen zunehmend die Identifizierung der Opfer. Von 233 im Distrikt Chitwan an der Grenze zu Indien geborgenen Toten konnten bisher lediglich vier identifiziert werden, wie die Bezirksverwaltung am Samstag mitteilte. Die Leichen und menschlichen Überreste verwesten zunehmend, sagte der Bezirksbeamte Ganesh Aryal. Es wurde vor einem möglichen Risiko für die öffentliche Gesundheit gewarnt.

Trump: USA sichern sich Fünftel der Ölreserven Venezuelas

Washington/Caracas - Die USA haben sich nach Angaben von Präsident Donald Trump riesige Ölvorkommen in Venezuela gesichert. Mit der Vereinbarung bringen die USA mehr als 65 Milliarden Barrel nachgewiesener Ölreserven unter ihre Kontrolle, wie Trump auf der Plattform Truth Social mitteilte. Das entspräche rund einem Fünftel der Vorkommen, die sich Schätzungen zufolge in Venezuela befinden.

16-jähriger Pkw-Lenker flüchtete zu Fuß von Autobahnrampe

Wien - Ein Pkw-Lenker hat am Freitag auf der Flucht vor der Polizei sein Fahrzeug auf der Wiener Südosttangente (A23) zurückgelassen, um zu Fuß über die Abfahrt zu flüchten. Gegen 19.20 Uhr war ein Motorradpolizist auf den Minderjährigen aufmerksam geworden und hatte ihm ein Anhaltezeichen gegeben. Der 16-Jährige flüchtete mit fast 140 km/h und verursachte durch abrupte Bremsmanöver, Spurwechsel und Drängeln gefährliche Verkehrssituationen, so die Polizei am Samstag.

Wiener nach Ausraster gegen Kampfhund festgenommen

Wien - Ein 28-Jähriger hat am Freitagabend in Wien-Donaustadt auf offener Straße seinen Hund misshandelt: Der betrunkene Mann verpasste dem American Staffordshire Terrier gegen 20.30 Uhr bei der U-Bahnstation Donauspital mehrfach Schläge und Tritte. Eine Passantin setzte daraufhin einen Notruf ab, berichtete die Landespolizeidirektion am Samstag. Als der Mann versuchte zu flüchten und dabei einen Polizisten niederzustoßen, wurde er festgenommen.

Votum über Aufnahme von EU-Beitrittsverhandlungen in Island

Reykjavik - In Island hat am Samstag das Referendum über die Wiederaufnahme von EU-Beitrittsverhandlungen begonnen, bei dem sich ein enges Rennen zwischen Befürwortern und Gegnern abzeichnet. Die Wahllokale öffneten um 9.00 Uhr (Ortszeit, 11.00 Uhr MESZ), eine Stimmabgabe war bis 22.00 Uhr möglich. Island hatte sich bereits 2009 um eine Aufnahme in die EU beworben, die Gespräche 2013 aber abgebrochen und 2015 den Beitrittsantrag zurückgezogen.

ÖGB-Chef plädiert für Ausweitung der Spritpreisbremse

Wien - ÖGB-Chef Wolfgang Katzian hat sich für die Ausweitung der Spritpreisbremse stark gemacht. Katzian wünscht sich eine Abschöpfung der Gewinne der Mineralölkonzerne, wie er am Samstag bei Ö1 "Im Journal zu Gast" erklärte: "Wir sind der Meinung: Übergewinne auf Kosten der Pendler - das geht gar nicht."

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red