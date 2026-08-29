Mindestens 37 Tote bei russischem Angriff in Region Kiew

Kiew (Kyjiw) - Bei einem russischen Luftangriff auf die ukrainische Hauptstadtregion Kiew sind in der Nacht auf Samstag mindestens 37 Menschen getötet worden. Zudem seien 42 Personen verletzt worden. Das teilte der Gouverneur der Region, Tymur Tkatschenko, auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mit. Aus dem betroffenen Gebiet im Bezirk Butscha würden zudem mehr als 380 Menschen evakuiert. Beide Seiten hatten bereits gegenseitige Attacken mit mehreren Toten, Verletzten und Schäden gemeldet.

Infektionen durch Verwesende Leichen in Nepal befürchtet

Kathmandu/Peking - Nach der Flutkatastrophe in Nepal und Tibet erschwert der Zustand der geborgenen Leichen zunehmend die Identifizierung der Opfer. Von 233 im Distrikt Chitwan an der Grenze zu Indien geborgenen Toten konnten bisher lediglich vier identifiziert werden, wie die Bezirksverwaltung am Samstag mitteilte. Die Leichen und menschlichen Überreste verwesten zunehmend, sagte der Bezirksbeamte Ganesh Aryal. Es wurde vor einem möglichen Risiko für die öffentliche Gesundheit gewarnt.

Nach Millionencoup nun Metalldetektoren im MAK im Einsatz

Wien - Nach dem millionenschweren bewaffneten Juwelenraub im Wiener Museum für angewandte Kunst (MAK) sind die Sicherheitsvorkehrungen verschärft worden. Generaldirektorin Lilli Hollein bestätigte gegenüber der APA, dass seit Freitag für den Besuch der "Glanzstücke"-Schau Metalldetektoren im Einsatz seien. Die Tat war am Donnerstagnachmittag blitzartig über die Bühne gegangen. Laut dem "Kurier" müssen nun auch Taschen und Rucksäcke an der Garderobe abgegeben werden.

Deutschland sieht wohl Russland hinter Drohnen in Leipzig

Berlin/Brüssel - Die deutsche Regierung sieht einem Medienbericht zufolge Russland hinter dem Drohnenvorfall in Leipzig. Berlin plane, in den kommenden Tagen Moskau offiziell für den versuchten Sprengstoffdrohnenanschlag von Anfang August verantwortlich zu machen, berichteten die "Welt am Sonntag" und das Portal Politico am Samstag unter Verweis auf "drei mit dem Vorgang vertraute Personen". Demnach sollen zeitgleich "umfangreiche" Maßnahmen angekündigt werden.

Votum über Aufnahme von EU-Beitrittsverhandlungen in Island

Reykjavik - Die Isländer haben am Samstag in einem Referendum über die Wiederaufnahme von Beitrittsverhandlungen mit der Europäischen Union abgestimmt. Umfragen sahen ein knappes Rennen zwischen Befürwortern und Gegnern einer EU-Annäherung voraus. Ergebnisse wurden in der Nacht auf Sonntag erwartet. Das Land mit knapp 400.000 Einwohnern hatte nach der Finanzkrise 2009 den Beitritt zur EU beantragt. Die Gespräche wurden 2013 abgebrochen, als eine EU-kritische Regierung an die Macht kam.

ÖGB-Chef plädiert für Ausweitung der Spritpreisbremse

Wien - ÖGB-Chef Wolfgang Katzian hat sich für die Ausweitung der Spritpreisbremse stark gemacht. Katzian wünscht sich eine Abschöpfung der Gewinne der Mineralölkonzerne, wie er am Samstag bei Ö1 "Im Journal zu Gast" erklärte: "Wir sind der Meinung: Übergewinne auf Kosten der Pendler - das geht gar nicht."

Ministerium: Soldaten meuterten gegen Militärjunta im Niger

Niamey - Im Sahel-Staat Niger hat eine Gruppe von Soldaten gegen die Militärjunta gemeutert. Das teilte das Verteidigungsministerium im Staatsfernsehen mit. Die Aufständischen hätten zunächst ihre Kameraden innerhalb eines Stützpunkts am internationalen Flughafen der Hauptstadt Niamey festgesetzt, hieß es. Danach hätten sie weitere strategische Punkte in Niamey angegriffen. Der Aufstand sei jedoch eingedämmt und die Kontrolle schrittweise wiedererlangt worden, so das Ministerium.

16-jähriger Pkw-Lenker flüchtete zu Fuß von Autobahnrampe

Wien - Ein Pkw-Lenker hat am Freitag auf der Flucht vor der Polizei sein Fahrzeug auf der Wiener Südosttangente (A23) zurückgelassen, um zu Fuß über die Abfahrt zu flüchten. Gegen 19.20 Uhr war ein Motorradpolizist auf den Minderjährigen aufmerksam geworden und hatte ihm ein Anhaltezeichen gegeben. Der 16-Jährige flüchtete mit fast 140 km/h und verursachte durch abrupte Bremsmanöver, Spurwechsel und Drängeln gefährliche Verkehrssituationen, so die Polizei am Samstag.

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red