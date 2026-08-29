Fast 40 Tote bei russischem Angriff in Region Kiew

Kiew (Kyjiw) - Bei einem russischen Luftangriff auf die ukrainische Hauptstadtregion Kiew sind in der Nacht auf Samstag mindestens 37 Menschen getötet worden. Zudem seien 42 Personen verletzt worden. Das teilte der Gouverneur der Region, Tymur Tkatschenko, auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mit. Aus dem betroffenen Gebiet im Bezirk Butscha würden zudem mehr als 380 Menschen evakuiert. Beide Seiten hatten bereits gegenseitige Attacken mit mehreren Toten, Verletzten und Schäden gemeldet.

Nach Millionencoup nun Metalldetektoren im MAK im Einsatz

Wien - Nach dem millionenschweren bewaffneten Juwelenraub im Wiener Museum für angewandte Kunst (MAK) sind die Sicherheitsvorkehrungen verschärft worden. Generaldirektorin Lilli Hollein bestätigte gegenüber der APA, dass seit Freitag für den Besuch der "Glanzstücke"-Schau Metalldetektoren im Einsatz seien. Die Tat war am Donnerstagnachmittag blitzartig über die Bühne gegangen. Laut dem "Kurier" müssen nun auch Taschen und Rucksäcke an der Garderobe abgegeben werden.

Israelische Siedler verschanzen sich in Haus in Qusra

Ramallah/Jerusalem - In einem seit Wochen von israelischen Siedlern belagerten Dorf im Westjordanland ist es erneut zu Gewalt gekommen. Dutzende israelische Randalierer hätten sich in einem palästinensischen Haus verschanzt, während palästinensische Einwohner ebenfalls zugegen gewesen seien, bestätigte die israelische Armee. Es habe Berichte über gewaltsame Konfrontationen gegeben, darunter Steinwürfe auf Palästinenser.

Votum über Aufnahme von EU-Beitrittsverhandlungen in Island

Reykjavik - Die Isländer haben am Samstag in einem Referendum über die Wiederaufnahme von Beitrittsverhandlungen mit der Europäischen Union abgestimmt. Umfragen sahen ein knappes Rennen zwischen Befürwortern und Gegnern einer EU-Annäherung voraus. Ergebnisse wurden in der Nacht auf Sonntag erwartet. Das Land mit knapp 400.000 Einwohnern hatte nach der Finanzkrise 2009 den Beitritt zur EU beantragt. Die Gespräche wurden 2013 abgebrochen, als eine EU-kritische Regierung an die Macht kam.

Geteilte Reaktionen auf Stockers Pensionsfonds-Vorschlag

Wien - Der Vorschlag von Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP), künftige Pensionen mit einem Staatsfonds abzusichern, hat am Samstag geteilte Reaktionen hervorgerufen. NEOS und Industriellenvereinigung (IV) sahen darin einen "sinnvollen Baustein". Einen "skurrilen und realitätsfremden Vorschlag" ortete hingegen FPÖ-Klubobmannstellvertreterin und Sozialsprecherin Dagmar Belakowitsch.

Ministerium: Soldaten meuterten gegen Militärjunta im Niger

Niamey - Im Sahel-Staat Niger hat eine Gruppe von Soldaten gegen die Militärjunta gemeutert. Das teilte das Verteidigungsministerium im Staatsfernsehen mit. Die Aufständischen hätten zunächst ihre Kameraden innerhalb eines Stützpunkts am internationalen Flughafen der Hauptstadt Niamey festgesetzt, hieß es. Danach hätten sie weitere strategische Punkte in Niamey angegriffen. Der Aufstand sei jedoch eingedämmt und die Kontrolle schrittweise wiedererlangt worden, so das Ministerium.

Deutschland sieht wohl Russland hinter Drohnen in Leipzig

Berlin/Brüssel - Die deutsche Regierung sieht einem Medienbericht zufolge Russland hinter dem Drohnenvorfall in Leipzig. Berlin plane, in den kommenden Tagen Moskau offiziell für den versuchten Sprengstoffdrohnenanschlag von Anfang August verantwortlich zu machen, berichteten die "Welt am Sonntag" und das Portal Politico am Samstag unter Verweis auf "drei mit dem Vorgang vertraute Personen". Demnach sollen zeitgleich "umfangreiche" Maßnahmen angekündigt werden.

DSN-Chefin begrüßt Kanzler-Vorschlag zu politischem Islam

Wien - DSN-Direktorin Sylvia Mayer hat am Samstag das von Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) aufs Tapet gebrachte verfassungsrechtliche Verbot des politischen Islam begrüßt. "Das Vorgehen gegen den legalistischen Islamismus in Österreich muss auf verschiedenen Ebenen und mit klaren Zielen erfolgen", so Mayer. Fehlende Glaubwürdigkeit attestierte hingegen FPÖ-Chef Herbert Kickl dem Kanzler, habe doch die Volkspartei wiederholt entsprechende freiheitliche Anträge abgelehnt.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red