Fast 40 Tote bei russischem Angriff in Region Kiew

Kiew (Kyjiw) - Bei einem russischen Luftangriff auf die ukrainische Hauptstadtregion Kiew sind in der Nacht auf Samstag mindestens 37 Menschen getötet worden. Zudem seien 42 Personen verletzt worden. Das teilte der Gouverneur der Region, Tymur Tkatschenko, auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mit. Aus dem betroffenen Gebiet im Bezirk Butscha würden zudem mehr als 380 Menschen evakuiert. Beide Seiten hatten bereits gegenseitige Attacken mit mehreren Toten, Verletzten und Schäden gemeldet.

Votum über Aufnahme von EU-Beitrittsverhandlungen in Island

Reykjavik - Die Isländer haben am Samstag in einem Referendum über die Wiederaufnahme von Beitrittsverhandlungen mit der Europäischen Union abgestimmt. Umfragen sahen ein knappes Rennen zwischen Befürwortern und Gegnern einer EU-Annäherung voraus. Ergebnisse wurden in der Nacht auf Sonntag erwartet. Das Land mit knapp 400.000 Einwohnern hatte nach der Finanzkrise 2009 den Beitritt zur EU beantragt. Die Gespräche wurden 2013 abgebrochen, als eine EU-kritische Regierung an die Macht kam.

Siedlergewalt im Westjordanland - US-Fernsehteam attackiert

Ramallah/Jerusalem - Im besetzten Westjordanland ist es erneut zu Gewalt gekommen. Radikale israelische Siedler haben Medienberichten zufolge Mitglieder eines US-Fernsehteams und eine palästinensische Familie dort angegriffen. Dabei seien ein Mann und eine Frau verletzt worden. Die palästinensische Nachrichtenagentur WAFA berichtete, der Vorfall habe sich im Dorf Jalud südlich von Nablus ereignet. Zudem verschanzten sich Siedler in einem palästinensischen Haus im Dorf Qusra.

Israel greift Hamas-Kommandanten auf Klinikgelände an

Gaza/Jerusalem - Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben einen Kommandanten des militärischen Flügels der islamistischen Terrororganisation Hamas im Gazastreifen gezielt angegriffen. Der Mann habe sich in einem Medikamentenlager in einem angrenzenden Gebäude des Al-Aqsa-Krankenhauses in Deir al-Balah im zentralen Abschnitt des Küstenstreifens versteckt gehalten, hieß es in der Mitteilung des Militärs. Das Krankenhaus selbst sei nicht angegriffen worden.

Ministerium: Soldaten meuterten gegen Militärjunta im Niger

Niamey - Im Sahel-Staat Niger hat eine Gruppe von Soldaten gegen die Militärjunta gemeutert. Das teilte das Verteidigungsministerium im Staatsfernsehen mit. Die Aufständischen hätten zunächst ihre Kameraden innerhalb eines Stützpunkts am internationalen Flughafen der Hauptstadt Niamey festgesetzt, hieß es. Danach hätten sie weitere strategische Punkte in Niamey angegriffen. Der Aufstand sei jedoch eingedämmt und die Kontrolle schrittweise wiedererlangt worden, so das Ministerium.

Motorboot mit zehn Österreichern kenterte vor Triest

Triest/Österreich - Ein unter österreichischer Flagge fahrendes Motorboot mit zehn Österreichern an Bord ist am Samstag in der Adria gesunken. Alle Schiffbrüchigen wurden gerettet, berichtete die Nachrichtenagentur ANSA. Zu dem Notfall kam es rund 300 Meter vom Hafen Triest entfernt.

Geheimdienst: Netanyahus Sohn wegen Bedrohung aus USA zurück

Jerusalem - Israels Inlandsgeheimdienst hat bestätigt, dass ein Sohn des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu wegen einer akuten Bedrohung aus den USA zurückkehren musste. "Tatsächlich bestand eine erhebliche Gefahr für Yair Netanyahu", hieß es in einer Mitteilung von Schin Bet. "Aufgrund dieser Bedrohung und nach einer Lageeinschätzung wurde entschieden, ihn gemeinsam mit seinem Sicherheitsteam dringend nach Israel zurückzubringen."

Trump zum 25. Jahrestag der 9/11-Anschläge nicht in New York

New York/Washington - US-Präsident Donald Trump wird am 25. Jahrestag der Anschläge vom 11. September 2001 auf das World Trade Center nicht in New York sein. Er werde das Pentagon, das damals auch angegriffen wurde, besuchen, sagte der Republikaner auf eine Journalistenfrage, warum er nicht in seine Heimatstadt New York City reisen werde.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red