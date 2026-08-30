Rekord an Hitzetoten in Monaten Juni und Juli

Wien - In den Monaten Juni und Juli hat es nach Berechnungen der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) 646 hitzebedingte Todesfälle gegeben. Das ist ein Höchstwert für diesen Zeitraum, teilte das Gesundheitsministerium mit. Im ebenfalls sehr heißen Sommer 2024 hatte es bis Ende Juli 570 Hitzetote gegeben, im Vorjahr waren es 284. Am 31. Juli war mit 40,3 Grad in Wieselburg ein neuer Temperaturrekord für einen Juli-Tag in Österreich erreicht worden.

Wohl knappe Mehrheit für EU-Beitrittsgespräche in Island

Reykjavik/EU-weit/Brüssel - Bei dem Referendum in Island über die Aufnahme von EU-Beitrittsverhandlungen liegt das Lager der Befürworter nach ersten Teilergebnissen knapp vorn. Demnach stimmten 51,2 Prozent für den Vorschlag der Regierung, die Verhandlungen wieder aufzunehmen, und 48,8 Prozent dagegen, wie der Sender RUV meldete. Die Angaben basieren auf rund 87.000 ausgezählten Stimmen von insgesamt 270.000 Wahlberechtigten. Ein verlässliches Ergebnis werde jedoch erst für Sonntagmittag erwartet.

Fast 40 Tote bei russischem Angriff in Region Kiew

Kiew (Kyjiw) - Bei einem russischen Luftangriff auf die ukrainische Hauptstadtregion Kiew sind in der Nacht auf Samstag mindestens 37 Menschen getötet worden. Zudem seien 42 Personen verletzt worden. Das teilte der Gouverneur der Region, Tymur Tkatschenko, auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mit. Aus dem betroffenen Gebiet im Bezirk Butscha würden zudem mehr als 380 Menschen evakuiert. Beide Seiten hatten bereits gegenseitige Attacken mit mehreren Toten, Verletzten und Schäden gemeldet.

Ein Jahr Informationsfreiheit: Laut NGO nun "vieles besser"

Wien - Seit dem 1. September 2025 gibt es mit dem Informationsfreiheitsgesetz (IFG) ein Grundrecht auf Zugang zu Informationen. "Vieles ist besser geworden", sagte Markus Hametner vom Forum Informationsfreiheit zur APA; man erhalte im Regelfall mehr Informationen als vorher. Beim Bundeskanzleramt sind im ersten Jahr zum Beispiel 270 Anfragen eingegangen, bei der Stadt Wien 1.823, wie man auf Anfrage mitteilte. Beim Bundesverwaltungsgericht gab es 230 Verfahren zum IFG.

Nepal warnt vor weiterer Flut im Katastrophengebiet

Kathmandu - Nach der Sturzflut im Himalaya hat Nepals Katastrophenschutz vor einer möglichen weiteren Katastrophe gewarnt. Die Warnung galt für den Fluss Bhotekoshi, wie der Katastrophenschutz auf der Online-Plattform X mitteilte. Die Behörden mahnten die Menschen in der Gegend Rasuwa, Nuwakot und Dhading zur Vorsicht. Am Mittwoch hatte nach bisherigen Erkenntnissen der Abbruch an einem Gletscher im Grenzgebiet zwischen Nepal und China eine Sturzflut ausgelöst.

Junta im Niger schlägt Aufstand mit Hilfe Russlands nieder

Niamey - Mit Hilfe Russlands hat die Junta im westafrikanischen Niger einen Aufstand meuternder Soldaten niedergeschlagen. Nach Gefechten in mehreren Vierteln der Hauptstadt Niamey brachte die Präsidentengarde Samstagabend einen wichtigen Militärstützpunkt unter ihre Kontrolle und beendete damit den Aufstand, wie aus mehreren Quellen verlautete. Der Niger wird von Militärmachthaber Abdourahmane Tiani regiert.

Siedlergewalt im Westjordanland - US-Fernsehteam attackiert

Ramallah/Jerusalem - Im besetzten Westjordanland ist es erneut zu Gewalt gekommen. Radikale israelische Siedler haben Medienberichten zufolge Mitglieder eines US-Fernsehteams und eine palästinensische Familie dort angegriffen. Dabei seien ein Mann und eine Frau verletzt worden. Die palästinensische Nachrichtenagentur WAFA berichtete, der Vorfall habe sich im Dorf Jalud südlich von Nablus ereignet. Zudem verschanzten sich Siedler in einem palästinensischen Haus im Dorf Qusra.

Israel greift Hamas-Kommandanten auf Klinikgelände an

Gaza/Jerusalem - Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben einen Kommandanten des militärischen Flügels der islamistischen Terrororganisation Hamas im Gazastreifen gezielt angegriffen. Der Mann habe sich in einem Medikamentenlager in einem angrenzenden Gebäude des Al-Aqsa-Krankenhauses in Deir al-Balah im zentralen Abschnitt des Küstenstreifens versteckt gehalten, hieß es in der Mitteilung des Militärs. Das Krankenhaus selbst sei nicht angegriffen worden.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red