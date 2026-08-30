Zahl der Toten nach Sturzflut im Himalaya steigt auf 750

Kathmandu/Peking - Nach der Flutkatastrophe in China und Nepal ist die Zahl der Todesopfer auf 750 gestiegen. In Nepal wurden nach Angaben des Katastrophenschutzes 734 Leichen geborgen. Die chinesischen Behörden hatten zuvor bekanntgegeben, dass die Opferzahl im Katastrophengebiet im Südwesten der Region Tibet 16 erreicht habe.

Rekord an Hitzetoten in Monaten Juni und Juli

Wien - In den Monaten Juni und Juli hat es nach Berechnungen der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) 646 hitzebedingte Todesfälle gegeben. Das ist ein Höchstwert für diesen Zeitraum, teilte das Gesundheitsministerium mit. Im ebenfalls sehr heißen Sommer 2024 hatte es bis Ende Juli 570 Hitzetote gegeben, im Vorjahr waren es 284. Am 31. Juli war mit 40,3 Grad in Wieselburg ein neuer Temperaturrekord für einen Juli-Tag in Österreich erreicht worden.

Zwei Tote bei schwerem Verkehrsunfall in Oberösterreich

Grünburg - Ein 26-Jähriger und ein 25-Jähriger sind gegen Mitternacht bei einem schweren Verkehrsunfall nahe Steyr ums Leben gekommen. Die zwei Einheimischen waren als Fahrer und Beifahrer eines Pkw zwischen Ternberg Richtung Grünburg unterwegs, als das Auto laut Polizeiangaben in einer Kurve von der Fahrbahn abkam. Es prallte im Bereich eines Bachbetts seitlich gegen einen Baum. Trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen durch die Einsatzkräfte starben beide Männer an der Unfallstelle.

Ein Toter bei Schüssen auf Rave-Party in der Schweiz

Aarau - Bei einer Schießerei auf einer Rave-Party in Aarau im Kanton Aargau in der nördlichen Schweiz ist laut vorläufigen Erkenntnissen der Polizei eine Person getötet worden. Fünf weitere Personen wurden zum Teil schwer verletzt, wie die Polizei am Sonntag in der Früh auf der Plattform X, basierend auf vorläufigen Erkenntnissen, mitteilte. "Die Fahndung nach der unbekannten Täterschaft läuft", hieß es zudem.

Ein Jahr Informationsfreiheit: Laut NGO nun "vieles besser"

Wien - Seit dem 1. September 2025 gibt es mit dem Informationsfreiheitsgesetz (IFG) ein Grundrecht auf Zugang zu Informationen. "Vieles ist besser geworden", sagte Markus Hametner vom Forum Informationsfreiheit zur APA; man erhalte im Regelfall mehr Informationen als vorher. Beim Bundeskanzleramt sind im ersten Jahr zum Beispiel 270 Anfragen eingegangen, bei der Stadt Wien 1.823, wie man auf Anfrage mitteilte. Beim Bundesverwaltungsgericht gab es 230 Verfahren zum IFG.

Feuer in Ölraffinerie im Nordwesten Russlands

Moskau - Nach einem Drohnen-Einschlag ist in einer Ölraffinerie in der Region Leningrad im Nordwesten Russlands ein Feuer ausgebrochen. Regionalgouverneur Alexander Drosdenko schrieb im Onlinedienst Telegram, die Drohne sei nahe der Raffinerie im Bezirk Kirischi niedergegangen. Daraufhin sei ein Feuer ausgebrochen, die Rettungskräfte seien im Einsatz. 42 Drohnen seien über der Region Leningrad abgeschossen worden, die Luftverteidigung sei weiterhin im Einsatz, schrieb Drosdenko.

Gedenkfeiern für Norwegens verstorbenen König Harald

Oslo - Nach dem Tod von König Harald V. sind am Sonntag Gedenkgottesdienste an vielen verschiedenen Orten in Norwegen geplant. Auch in der Domkirche in Oslo erinnern sich die Menschen am Vormittag gemeinsam an den Monarchen, der am Freitagmorgen im Alter von 89 Jahren gestorben ist. An dem Gottesdienst dort nimmt auch Norwegens Regierungschef Jonas Gahr Störe teil.

USA wollen Öl-Zugriff in Venezuela

Washington/Caracas - Venezuela hat ein Energieabkommen mit den USA geschlossen, das eine Laufzeit von 25 Jahren hat und die Rohölproduktion allein aus diesem Projekt auf 1,5 Millionen Barrel pro Tag steigern soll. Die venezolanische Vizepräsidentin Delcy Rodriguez bezeichnete die Vereinbarung in einer Fernsehansprache als "historisch". Das bilaterale Projekt umfasse die Entwicklung von 17 strategischen Ölfeldern. Venezuela verfügt über die größten nachgewiesenen Ölreserven der Welt.

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red