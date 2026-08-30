Öffentlicher Rundfunk: Isländer lehnen EU-Gespräche ab

Reykjavik/EU-weit/Brüssel - Beim Referendum in Island über die Wiederaufnahme von Beitrittsverhandlungen mit der Europäischen Union scheinen sich die Gegner durchgesetzt zu haben. Kurz vor Auszählungsende lag das Nein-Lager am Sonntag mit 52,5 Prozent vor den Befürwortern, die auf 47,5 Prozent kamen, wie der öffentlich-rechtliche Sender RUV berichtet. Es standen nur noch einige Stimmen aus einem Wahlkreis aus. Es scheint sicher, dass die Ja-Seite das Ergebnis hier nicht mehr drehen wird können, so RUV.

Zahl der Toten nach Sturzflut im Himalaya steigt auf 750

Kathmandu/Peking - Nach der Flutkatastrophe in China und Nepal ist die Zahl der Todesopfer auf 750 gestiegen. In Nepal wurden nach Angaben des Katastrophenschutzes 734 Leichen geborgen. Die chinesischen Behörden hatten zuvor bekanntgegeben, dass die Opferzahl im Katastrophengebiet im Südwesten der Region Tibet 16 erreicht habe.

Protestaktion gegen Google-Rechenzentrum in Oberösterreich

Wien/Kronstorf/Mountain View - "Rechenzentrum? Nein, danke!" Ein Transparent mit diesen Worten in Versalien haben Aktivisten auf dem Gebäude des Google-Rechenzentrums in Kronstorf in Oberösterreich gezeigt, das sie Sonntagvormittag für ihren Protest erklommen haben. Dabei schwenkten rund 15 Personen teils auch Rauchfackeln, wie Bilder zeigen. Die Gegner des Ausbaues des Rechenzentrums forderten auch einen "Baustopp jetzt". Globalisierungskritikerinnen und -kritiker der NGO Attac unterstützten den Protest.

Bauer arbeitet an Verbot des Politischen Islam

Wien - Europa- und Integrationsministerin Claudia Bauer arbeitet nun einen Vorschlag für das von Kanzler Christian Stocker (beide ÖVP) aufgebrachte Verbot des Politischen Islam aus. Sie will so schnell wie möglich über die Koordinierung eine Punktation an die Koalitionspartner SPÖ und NEOS übermitteln. Als Basis diene das Regierungsprogramm, wie es am Sonntag in einer Aussendung hieß.

Bergung von Flugzeug aus Attersee neuerlich verschoben

Steinbach am Attersee - Die ursprünglich für Samstag geplant gewesene Bergung eines bei Steinbach in den Attersee gestürzten Propellerflugzeugs ist neuerlich verschoben worden. Das Unterfangen soll nun am Montag über die Bühne gehen, teilte eine Sprecherin der Landespolizeidirektion Oberösterreich auf Anfrage mit. Einmal mehr wurde am Sonntag auf die Komplexität des Vorhabens verwiesen.

Ein Toter bei Schüssen auf Rave-Party in der Schweiz

Aarau - Bei einer Schießerei auf einer Rave-Party in Aarau im Kanton Aargau in der nördlichen Schweiz ist laut vorläufigen Erkenntnissen der Polizei eine Person getötet worden. Fünf weitere Personen wurden zum Teil schwer verletzt, wie die Polizei am Sonntag in der Früh auf der Plattform X, basierend auf vorläufigen Erkenntnissen, mitteilte. "Die Fahndung nach der unbekannten Täterschaft läuft", hieß es zudem.

Gedenkfeiern für Norwegens verstorbenen König Harald

Oslo - Nach dem Tod von König Harald V. sind am Sonntag Gedenkgottesdienste an vielen verschiedenen Orten in Norwegen geplant. Auch in der Domkirche in Oslo erinnern sich die Menschen am Vormittag gemeinsam an den Monarchen, der am Freitagmorgen im Alter von 89 Jahren gestorben ist. An dem Gottesdienst dort nimmt auch Norwegens Regierungschef Jonas Gahr Störe teil.

Filmfestspiele Venedig streichen Jury-Pressekonferenz

Venedig - Äußerst ungewöhnlich: Bei den Filmfestspielen in Venedig gibt es dieses Mal keine Jury-Pressekonferenz zum Auftakt. Branchenkenner vermuten, dies könnte mit den erhitzten politischen Fragen zusammenhängen, die auf den Pressekonferenzen verschiedener großer Filmfestivals zuletzt gestellt wurden und Filmemacher teils in Nöte brachten.

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red