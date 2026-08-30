Debatte um Sicherheitsvorkehrungen nach Blitzcoup im MAK

Wien - Drei Tage nach dem millionenschweren Blitzcoup im Wiener Museum für angewandte Kunst (MAK) gibt es weiter Kritik am Sicherheitskonzept. Wie eine Zeugin des Raubes am Sonntag der Tageszeitung "Die Presse" (online) sagte, "gab es für diese Ausstellung keinerlei Sicherheitsvorkehrungen, keine Taschenkontrollen, nichts". Sie sprach von einer "beschönigenden" Darstellung des MAK. Generaldirektorin Lilli Hollein hatte gegenüber der APA auf höchste Sicherheitsstandards verwiesen.

Isländer stimmen gegen EU-Beitrittsverhandlungen

Reykjavik/EU-weit/Brüssel - Die Isländerinnen und Isländer haben die Wiederaufnahme der Beitrittsgespräche mit der Europäischen Union in einem knappen Referendum abgelehnt. Den Ausschlag für den Sieg der EU-Gegner mit 52,8 Prozent gaben die Wahlkreise außerhalb der Hauptstadt Reykjav�k. Bei hoher Wahlbeteiligung stimmten insgesamt rund 118.000 Menschen gegen die Gespräche, rund 105.000 dafür. Island bleibt damit zwar eng an die Europäische Union angebunden, wird absehbar aber kein vollwertiges Mitglied.

Rekord an Hitzetoten in Monaten Juni und Juli

Wien - In den Monaten Juni und Juli hat es nach Berechnungen der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) 646 hitzebedingte Todesfälle gegeben. Das ist ein Höchstwert für diesen Zeitraum, teilte das Gesundheitsministerium mit. Im ebenfalls sehr heißen Sommer 2024 hatte es bis Ende Juli 570 Hitzetote gegeben, im Vorjahr waren es 284. Am 31. Juli war mit 40,3 Grad in Wieselburg ein neuer Temperaturrekord für einen Juli-Tag in Österreich erreicht worden.

Zahl der Toten nach Sturzflut im Himalaya steigt auf 750

Kathmandu/Peking - Nach der Flutkatastrophe in China und Nepal ist die Zahl der Todesopfer auf 750 gestiegen. In Nepal wurden nach Angaben des Katastrophenschutzes 734 Leichen geborgen. Die chinesischen Behörden hatten zuvor bekanntgegeben, dass die Opferzahl im Katastrophengebiet im Südwesten der Region Tibet 16 erreicht habe.

Bauer arbeitet an Verbot des Politischen Islam

Wien - Europa- und Integrationsministerin Claudia Bauer arbeitet nun einen Vorschlag für das von Kanzler Christian Stocker (beide ÖVP) aufgebrachte Verbot des Politischen Islam aus. Sie will so schnell wie möglich über die Koordinierung eine Punktation an die Koalitionspartner SPÖ und NEOS übermitteln. Als Basis diene das Regierungsprogramm, wie es am Sonntag in einer Aussendung hieß.

Eine Tote bei Schüssen auf Rave-Party in der Schweiz

Aarau - Bei einer Schießerei auf einer Rave-Party in Aarau im Kanton Aargau in der nördlichen Schweiz ist laut vorläufigen Erkenntnissen der Polizei eine 22-jährige Frau durch einen oder mehrere Schüsse getötet worden. Vier Männer und eine Frau im Alter von 24 bis 27 Jahren seien teils schwer verletzt worden, berichtete die Kantonspolizei Aargau. Ein oder mehrere Täter hatten am frühen Sonntagmorgen zahlreiche Schüsse abgegeben. Das Motiv für das Geschehen ist noch unklar.

Forum-Alpbach: "Mitte"-Beschwörung, Warnung vor Populisten

Alpbach/EU-weit/Brüssel - Mit Beschwörungen der politischen Mitte, der "Werte" und der Regionen sowie einer Warnung vor "Populisten" hat am Sonntag der "Tirol-Tag" die Halbzeit beim heurigen Europäischen Forum Alpbach (EFA) markiert. Vor allem Südtirols Landeshauptmann Arno Kompatscher (SVP) warnte im Rahmen des traditionellen "landesüblichen Empfangs" am Dorfplatz angesichts der kommenden Landtagswahl in Sachsen-Anhalt vor "antieuropäischen Kräften" und Populisten, die "das Volk verführen" würden.

Gedenkgottesdienst mit Norwegens Königsfamilie für Harald V.

Oslo - Die norwegische Königsfamilie hat bei einem Gottesdienst des am Freitag gestorbenen Königs Harald V. gedacht. Der neue König Haakon VIII. (53), sein Sohn, besuchte die Gedenkfeier in der Kirche in Asker gemeinsam mit seinen Kindern, Kronprinzessin Ingrid Alexandra (22) und Prinz Sverre Magnus (20), sowie seiner Mutter Königin Sonja (89). Haakons Ehefrau, die neue Königin Mette-Marit (53), war aus gesundheitlichen Gründen nicht dabei.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red