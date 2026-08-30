Isländer stimmen gegen EU-Beitrittsverhandlungen

Reykjavik/EU-weit/Brüssel - Die Isländerinnen und Isländer haben die Wiederaufnahme der Beitrittsgespräche mit der Europäischen Union in einem knappen Referendum abgelehnt. Den Ausschlag für den Sieg der EU-Gegner mit 52,8 Prozent gaben die Wahlkreise außerhalb der Hauptstadt Reykjav�k. Die Wahlbeteiligung lag nach Angaben des öffentlich-rechtlichen Senders R�V bei hohen 82,5 Prozent. Gegen die Fortsetzung der vor 13 Jahren unterbrochenen Verhandlungen stimmten genau 12.701 Menschen mehr als dafür.

Rekord an Hitzetoten in Monaten Juni und Juli

Wien - In den Monaten Juni und Juli hat es nach Berechnungen der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) 646 hitzebedingte Todesfälle gegeben. Das ist ein Höchstwert für diesen Zeitraum, teilte das Gesundheitsministerium mit. Im ebenfalls sehr heißen Sommer 2024 hatte es bis Ende Juli 570 Hitzetote gegeben, im Vorjahr waren es 284. Am 31. Juli war mit 40,3 Grad in Wieselburg ein neuer Temperaturrekord für einen Juli-Tag in Österreich erreicht worden.

Bauer arbeitet an Verbot des Politischen Islam

Wien - Europa- und Integrationsministerin Claudia Bauer arbeitet nun einen Vorschlag für das von Kanzler Christian Stocker (beide ÖVP) aufgebrachte Verbot des Politischen Islam aus. Sie will so schnell wie möglich über die Koordinierung eine Punktation an die Koalitionspartner SPÖ und NEOS übermitteln. Als Basis diene das Regierungsprogramm, wie es am Sonntag in einer Aussendung hieß.

Zahl der Toten nach Sturzflut im Himalaya steigt auf 750

Kathmandu/Peking - Nach der Flutkatastrophe in China und Nepal ist die Zahl der Todesopfer auf 750 gestiegen. In Nepal wurden nach Angaben des Katastrophenschutzes 734 Leichen geborgen. Die chinesischen Behörden hatten zuvor bekanntgegeben, dass die Opferzahl im Katastrophengebiet im Südwesten der Region Tibet 16 erreicht habe.

Debatte um Sicherheitsvorkehrungen nach Blitzcoup im MAK

Wien - Drei Tage nach dem millionenschweren Blitzcoup im Wiener Museum für angewandte Kunst (MAK) gibt es weiter Kritik am Sicherheitskonzept. Wie eine Zeugin des Raubes am Sonntag der Tageszeitung "Die Presse" (online) sagte, "gab es für diese Ausstellung keinerlei Sicherheitsvorkehrungen, keine Taschenkontrollen, nichts". Sie sprach von einer "beschönigenden" Darstellung des MAK. Generaldirektorin Lilli Hollein hatte gegenüber der APA auf höchste Sicherheitsstandards verwiesen.

Schüsse bei Rave in der Schweiz: Keine Hinweise zu Täter

Aarau - Die Ermittlungen wegen Schüssen bei einem Rave in Aarau in der Schweiz am Sonntag in der Früh laufen wie die Fahndung auf Hochtouren. Das sagte ein Sprecher der Kantonspolizei Aargau bei einer Pressekonferenz am frühen Nachmittag. Demnach sei die Spuren- und Beweissicherung im Gange, damit schnellstmöglich Erkenntnisse gewonnen werden. Man habe keine Kenntnisse, wo sich die Täterschaft befindet.

Sieben Tote nach Schiffsunglück vor Küste Nordzyperns

Kyrenia - Bei einem Fährunfall vor der Insel Zypern sind am Sonntagnachmittag mindestens sieben Menschen ums Leben gekommen. Das Schiff war kurz nach dem Auslaufen aus der Hafenstadt Kyrenia gekentert, sagte der nordzyprische Ministerpräsident Ünal Üstel nach Angaben der staatlichen türkischen Nachrichtenagentur Anadolu. Das Schiff war auf dem Weg ins türkische Mersin. 237 Menschen seien bisher gerettet worden. Die Einsatzkräfte suchten noch nach 23 Personen.

Forum-Alpbach: "Mitte"-Beschwörung, Warnung vor Populisten

Alpbach/EU-weit/Brüssel - Mit Beschwörungen der politischen Mitte, der "Werte" und der Regionen sowie einer Warnung vor "Populisten" hat am Sonntag der "Tirol-Tag" die Halbzeit beim heurigen Europäischen Forum Alpbach (EFA) markiert. Vor allem Südtirols Landeshauptmann Arno Kompatscher (SVP) warnte im Rahmen des traditionellen "landesüblichen Empfangs" am Dorfplatz angesichts der kommenden Landtagswahl in Sachsen-Anhalt vor "antieuropäischen Kräften" und Populisten, die "das Volk verführen" würden.

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red