Isländer stimmen gegen EU-Beitrittsverhandlungen

Reykjavik/EU-weit/Brüssel - Die Isländerinnen und Isländer haben die Wiederaufnahme der Beitrittsgespräche mit der Europäischen Union in einem knappen Referendum abgelehnt. Den Ausschlag für den Sieg der EU-Gegner mit 52,8 Prozent gaben die Wahlkreise außerhalb der Hauptstadt Reykjav�k. Die Wahlbeteiligung lag nach Angaben des öffentlich-rechtlichen Senders R�V bei hohen 82,5 Prozent. Gegen die Fortsetzung der vor 13 Jahren unterbrochenen Verhandlungen stimmten genau 12.701 Menschen mehr als dafür.

Rekord an Hitzetoten in Monaten Juni und Juli

Wien - In den Monaten Juni und Juli hat es nach Berechnungen der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) 646 hitzebedingte Todesfälle gegeben. Das ist ein Höchstwert für diesen Zeitraum, teilte das Gesundheitsministerium mit. Im ebenfalls sehr heißen Sommer 2024 hatte es bis Ende Juli 570 Hitzetote gegeben, im Vorjahr waren es 284. Am 31. Juli war mit 40,3 Grad in Wieselburg ein neuer Temperaturrekord für einen Juli-Tag in Österreich erreicht worden.

Bauer arbeitet an Verbot des Politischen Islam

Wien - Europa- und Integrationsministerin Claudia Bauer arbeitet nun einen Vorschlag für das von Kanzler Christian Stocker (beide ÖVP) aufgebrachte Verbot des Politischen Islam aus. Sie will so schnell wie möglich über die Koordinierung eine Punktation an die Koalitionspartner SPÖ und NEOS übermitteln. Als Basis diene das Regierungsprogramm, wie es am Sonntag in einer Aussendung hieß.

Debatte um Sicherheitsvorkehrungen nach Blitzcoup im MAK

Wien - Drei Tage nach dem millionenschweren Blitzcoup im Wiener Museum für angewandte Kunst (MAK) gibt es weiter Kritik am Sicherheitskonzept. Wie eine Zeugin des Raubes am Sonntag der Tageszeitung "Die Presse" (online) sagte, "gab es für diese Ausstellung keinerlei Sicherheitsvorkehrungen, keine Taschenkontrollen, nichts". Sie sprach von einer "beschönigenden" Darstellung des MAK. Generaldirektorin Lilli Hollein hatte gegenüber der APA auf höchste Sicherheitsstandards verwiesen.

Vereinbarung soll Weg zu Wahlen im Konfliktland Libyen ebnen

Tripolis - Vertreter der verfeindeten Regierungen im Westen und Osten Libyens haben nach UN-Angaben eine Vereinbarung unterzeichnet, die den Weg zu Parlaments- und Präsidentenwahlen ebnen soll. Diese sollen demnach innerhalb von 24 Monaten stattfinden, unter einer einzigen Regierung und einheitlichen nationalen Institutionen.

Schüsse bei Rave in der Schweiz: Keine Hinweise zu Täter

Aarau/Rom - Die Ermittlungen wegen Schüssen bei einem Rave in Aarau in der Schweiz am Sonntag in der Früh laufen wie die Fahndung auf Hochtouren. Das sagte ein Sprecher der Kantonspolizei Aargau bei einer Pressekonferenz am frühen Nachmittag. Demnach sei die Spuren- und Beweissicherung im Gange, damit schnellstmöglich Erkenntnisse gewonnen werden. Man habe keine Kenntnisse, wo sich die Täterschaft befindet.

Sieben Tote nach Schiffsunglück vor Küste Nordzyperns

Kyrenia - Bei einem Fährunfall vor der Insel Zypern sind am Sonntagnachmittag mindestens sieben Menschen ums Leben gekommen. Das Schiff war kurz nach dem Auslaufen aus der Hafenstadt Kyrenia gekentert, sagte der nordzyprische Ministerpräsident Ünal Üstel nach Angaben der staatlichen türkischen Nachrichtenagentur Anadolu. Das Schiff war auf dem Weg ins türkische Mersin. 237 Menschen seien bisher gerettet worden. Die Einsatzkräfte suchten noch nach 23 Personen.

"Lake Ontario" wird auf Google Maps in USA "Lake America"

Washington/Mountain View - In den USA finden Nutzer des Online-Landkartendienstes Google Maps den kanadisch-US-amerikanischen Grenzsee "Lake Ontario" künftig unter dem Namen "Lake America". Grund ist die von US-Präsident Donald Trump kürzlich per Dekret veranlasste Umbenennung des Gewässers im Zuge des eskalierten Zollstreits mit dem Nachbarn Kanada. Google verwies darauf, dass sich der Schritt im offiziellen geografischen Namensregister der USA (GNIS) niederschlägt.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red