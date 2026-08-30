Isländer stimmen gegen EU-Beitrittsverhandlungen

Reykjavik/EU-weit/Brüssel - Die Isländerinnen und Isländer haben die Wiederaufnahme der Beitrittsgespräche mit der Europäischen Union in einem knappen Referendum abgelehnt. Den Ausschlag für den Sieg der EU-Gegner mit 52,8 Prozent gaben die Wahlkreise außerhalb der Hauptstadt Reykjav�k. Die Wahlbeteiligung lag nach Angaben des öffentlich-rechtlichen Senders R�V bei hohen 82,5 Prozent. Gegen die Fortsetzung der vor 13 Jahren unterbrochenen Verhandlungen stimmten genau 12.701 Menschen mehr als dafür.

Kapitän nach Fährunglück mit acht Toten festgenommen

Kyrenia - Der Kapitän und sieben Crewmitglieder sind nach dem Fährunglück mit mindestens acht Toten vor der Insel Zypern festgenommen worden. Das erklärte der Ministerpräsident der nur von der Türkei anerkannten Republik Nordzypern Ünal Üstel am Sonntagabend nach Angaben des nordzypriotischen Staatssenders BRT.

Wütender Trump droht Journalistin mit "Bestrafung"

Washington - Aus Unzufriedenheit mit der Berichterstattung über von ihm unterstützte Kandidaten für die Zwischenwahlen zum Kongress hat US-Präsident Donald Trump einer bekannten Fernsehjournalistin mit Bestrafung durch die Medienaufsicht gedroht. "Kristen Welker, die unbeliebte 'Moderatorin' der einstmals angesehenen Sendung 'Meet the Press'", habe behauptet, dass seine Unterstützung für republikanische Kandidaten "gemischte Ergebnisse" erzielt habe, schrieb Trump am Sonntag.

Schüsse bei Rave in der Schweiz: Täter flüchtig

Aarau/Rom - Bei einem Technofestival ist in der Schweiz eine 22-jährige Frau durch einen oder mehrere Schüsse getötet worden. Nach Angaben aus Rom handelte es sich um eine Italienerin. Vier Männer und eine Frau im Alter von 24 bis 27 Jahren seien teils schwer verletzt worden, berichtete die Kantonspolizei Aargau am Sonntag. Der oder die Täter sind flüchtig.

Vereinbarung soll Weg zu Wahlen im Konfliktland Libyen ebnen

Tripolis - Vertreter der verfeindeten Regierungen im Westen und Osten Libyens haben nach UN-Angaben eine Vereinbarung unterzeichnet, die den Weg zu Parlaments- und Präsidentenwahlen ebnen soll. Diese sollen demnach innerhalb von 24 Monaten stattfinden, unter einer einzigen Regierung und einheitlichen nationalen Institutionen.

Bergsteiger stürzte in Tirol in den Tod

Iselsberg-Stronach - Ein 41-jähriger Bergsteiger ist Sonntagmittag beim Abstieg vom "Mulleter Seichenkopf" im Gemeindegebiet von 9992 Iselsberg-Stronach in Tirol tödlich verunglückt. Der Mann verlor das Gleichgewicht und stürzte über eine felsdurchsetzte Rinne ab. Sein Begleiter setzte einen Notruf ab. Der Notarzt des alarmierten Rettungshubschraubers "Christophorus 7" konnte jedoch nur noch den Tod des Bergsteigers feststellen, hieß es in einer Aussendung.

"Lake Ontario" wird auf Google Maps in USA "Lake America"

Washington/Mountain View - In den USA finden Nutzer des Online-Landkartendienstes Google Maps den kanadisch-US-amerikanischen Grenzsee "Lake Ontario" künftig unter dem Namen "Lake America". Grund ist die von US-Präsident Donald Trump kürzlich per Dekret veranlasste Umbenennung des Gewässers im Zuge des eskalierten Zollstreits mit dem Nachbarn Kanada. Google verwies darauf, dass sich der Schritt im offiziellen geografischen Namensregister der USA (GNIS) niederschlägt.

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red