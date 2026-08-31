Rund 15 Vermisste nach Sturzflut im Grand Canyon

Phoenix (Arizona) - Nach einer Sturzflut im berühmten Grand Canyon im Westen der USA sind am Sonntag rund 15 Menschen vermisst worden. Wie der Nationalpark mitteilte, ereignete sich die plötzliche Flut am Samstag am Bright Angel Canyon im Gebiet der Unterkunft Phantom Ranch. Gemeinsam mit den Behörden des US-Staates Arizona werde versucht, weitere Menschen in Sicherheit zu bringen und alle von der Flut betroffenen Menschen zu erfassen.

USA greifen erstmals seit Wochen wieder im Iran an

Washington - Die US-Armee hat Sonntagabend erstmals seit Wochen wieder Ziele im Iran angegriffen. Dabei sei die iranische Insel Larak in der Straße von Hormuz attackiert worden, erklärte das für die Region zuständige US-Militärkommando CENTCOM. Der Angriff galt zwei Raketenabschussstellungen, an denen die iranischen Revolutionsgarden den Abschuss von mit Seeminen bestückten Raketen vorbereitet hätten. Laut Revolutionsgarden wurden mehrere Soldaten und Zivilisten getötet und verwundet.

Kapitän nach Fährunglück mit acht Toten festgenommen

Kyrenia - Der Kapitän und sieben Crewmitglieder sind nach dem Fährunglück mit mindestens acht Toten vor der Insel Zypern festgenommen worden. Das erklärte der Ministerpräsident der nur von der Türkei anerkannten Republik Nordzypern Ünal Üstel am Sonntagabend nach Angaben des nordzypriotischen Staatssenders BRT.

Begutachtung zu Bundesstaatsanwaltschaft endet

Wien - Das Begutachtungsverfahren zum Gesetzesentwurf zur geplanten Bundesstaatsanwaltschaft endet am Montag. Bis Sonntag wurden 820 Stellungnahmen von Privatpersonen und Institutionen abgegeben. Nicht nur aus der Justiz sondern auch von Juristen und NGOs wird die geplante Neuregelung dabei überwiegend abgelehnt. Hauptkritikpunkt ist die weiterhin mögliche politische Einflussnahme. Teilweise wird sogar eine Verschlechterung gegenüber dem Status quo befürchtet.

Meduni-Rektor warnt von Rückschritt bei Universitäten

Wien - Der Rektor der Medizinischen Universität Wien, Markus Müller, warnt aufgrund der drohenden Einschnitte im Universitätsbudget vor einem "strategischen Rückschritt". Sollte die Regierung ihre derzeitigen Pläne für 2028 bis 2030 beibehalten, würde man auf das Niveau von Mitte der 2000er Jahre zurückfallen, so Müller im APA-Gespräch. "Wenn es so bleiben sollte, müssen wir uns Anfang nächsten Jahres Gedanken über - sagen wir es einmal so - gravierende Effizienzmaßnahmen machen."

Haushaltsenergie im Juli spürbar verteuert

Wien - Nach einer kurzen Verschnaufpause im Juni ist Haushaltsenergie im Juli wieder merklich teurer geworden. Höhere Treibstoffpreise trieben den Energiepreisindex (EPI) gegenüber dem Vorjahresmonat laut Österreichischer Energieagentur um 5,7 Prozent nach oben. Im Monatsabstand stieg er um 1,1 Prozent. Geopolitische Unsicherheiten und wetterbedingte Einschränkungen belasten die europäischen Energiemärkte.

Frauen wird oft spät zu HIV-Test geraten

Wien - Frauen wird oft erst spät zu einem HIV-Test geraten. Ärztinnen und Ärzte würden bei Männern, die Sex mit Männern haben (MSM) oder Drogen nehmen, früher an die Möglichkeit einer Infektion mit dem HI-Virus denken. Frauen seien häufig schon krank oder zuvor der Partner positiv getestet, wenn sie einen Test angeboten bekommen, berichteten die Medizinerin Katharina Grabmeier-Pfistershammer und Aids-Hilfe-Wien-Geschäftsführerin Andrea Brunner. Sie forderten mehr Bewusstsein dafür.

Schüsse bei Rave in der Schweiz: Täter flüchtig

Aarau/Rom - Bei einem Technofestival ist in der Schweiz eine 22-jährige Frau durch einen oder mehrere Schüsse getötet worden. Nach Angaben aus Rom handelte es sich um eine Italienerin. Vier Männer und eine Frau im Alter von 24 bis 27 Jahren seien teils schwer verletzt worden, berichtete die Kantonspolizei Aargau am Sonntag. Bei ihnen handelt es sich um eine deutsche Staatsangehörige sowie vier Schweizer Männer. Der oder die Täter sind flüchtig.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red