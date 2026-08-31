USA und Iran attackieren sich erstmals seit Wochen wieder

Washington - Erstmals seit Ende Juli haben die US-Streitkräfte wieder Ziele im Iran angegriffen. Das für die Region zuständige US-Militärkommando CENTCOM informierte in der Nacht auf Montag auf X über "begrenzte, gezielte Maßnahmen" gegen Minenlegeeinheiten der iranischen Revolutionsgarden, die eine unmittelbare Bedrohung in der Straße von Hormuz dargestellt hätten. Teheran reagierte umgehend mit Vergeltungsangriffen auf US-Ziele in Jordanien und den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Ein Toter und 15 Vermisste nach Sturzflut im Grand Canyon

Phoenix (Arizona) - Bei einer Sturzflut im Grand-Canyon-Nationalpark ist am Sonntag ein Mensch ums Leben gekommen, etwa 15 weitere Personen gelten als vermisst. Die zuständige US-Behörde bittet um Mithilfe bei der Suche nach Wanderern und Besuchern, die sich zum Zeitpunkt des Unglücks in dem betroffenen Teil des Nationalparks im Bundesstaat Arizona aufgehalten haben.

Ermittler suchen Ursache von Fährunglück vor Zypern

Kyrenia - Bei den Untersuchungen zum tödlichen Fährunglück vor der Insel Zypern hoffen die Ermittler auf die Bergung des in einem halben Kilometer Tiefe auf dem Meeresgrund liegenden Schiffsdatenschreibers. Neben dem Kapitän des gesunkenen Katamarans wurden am Sonntagabend auch sieben Crewmitglieder festgenommen, wie die Behörden bekanntgaben. Einige gerettete Passagiere erhoben demnach schwere Vorwürfe gegen die Besatzung.

Haushaltsenergie im Juli spürbar verteuert

Wien - Nach einer kurzen Verschnaufpause im Juni ist Haushaltsenergie im Juli wieder merklich teurer geworden. Höhere Treibstoffpreise trieben den Energiepreisindex (EPI) gegenüber dem Vorjahresmonat laut Österreichischer Energieagentur um 5,7 Prozent nach oben. Im Monatsabstand stieg er um 1,1 Prozent. Geopolitische Unsicherheiten und wetterbedingte Einschränkungen belasten die europäischen Energiemärkte.

Zwei Tote bei Raketenangriff auf russische Stadt Belgorod

Belgorod - Bei einem Raketenangriff auf die russische Stadt Belgorod nahe der Grenze zur Ukraine wurden nach Behördenangaben zwei Menschen getötet und 16 weitere verletzt. Die Ukraine habe bei dem Angriff ein Betriebsgelände getroffen, teilte der amtierende Gouverneur der Region, Alexander Schuwajew, auf Telegram mit. Durch den Angriff seien außerdem Brände in sieben Lagerhallen der Stadt ausgebrochen.

3.500 Meter hohe Aschewolke über Sumatra durch Vulkan

Medan (Sumatra) - Der Vulkan Sinabung auf der indonesischen Insel Sumatra ist ausgebrochen und hat eine rund 3.500 Meter hohe Aschewolke in den Himmel gespuckt. Der Ausbruch dauerte mindestens eine Stunde, wie die indonesische Vulkanologiebehörde PVMBG am Montag mitteilte. Berichte über Verletzte oder Tote lagen zunächst nicht vor. Für den 2.460 Meter hohen Feuerberg gilt derzeit die zweite von vier Warnstufen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red