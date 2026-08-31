USA und Iran attackieren sich erstmals seit Wochen wieder

Washington - Erstmals seit Ende Juli haben die US-Streitkräfte wieder Ziele im Iran angegriffen. Das für die Region zuständige US-Militärkommando CENTCOM informierte in der Nacht auf Montag auf X über "begrenzte, gezielte Maßnahmen" gegen Minenlegeeinheiten der iranischen Revolutionsgarden, die eine unmittelbare Bedrohung in der Straße von Hormuz dargestellt hätten. Teheran reagierte umgehend mit Vergeltungsangriffen auf US-Ziele in Jordanien und den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Ein Toter und 15 Vermisste nach Sturzflut im Grand Canyon

Phoenix (Arizona) - Bei einer Sturzflut im Grand-Canyon-Nationalpark ist am Sonntag ein Mensch ums Leben gekommen, etwa 15 weitere Personen gelten als vermisst. Die zuständige US-Behörde bittet um Mithilfe bei der Suche nach Wanderern und Besuchern, die sich zum Zeitpunkt des Unglücks in dem betroffenen Teil des Nationalparks im Bundesstaat Arizona aufgehalten haben.

BWB ermittelt gegen Essens-Lieferdienst Foodora

Wien - Die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) hat ihre Untersuchung des Marktes für Online-Lieferplattformen von Speisen abgeschlossen und nun Ermittlungen wegen des Verdachts auf Missbrauch der Marktmacht aufgenommen. Im Visier der Wettbewerbshüter steht der Marktführer Foodora, den die BWB aber nicht namentlich nannte. Die Wettbewerbshüter kritisieren Abhängigkeiten der Gastronomie sowie bedenkliche Vertragsklauseln und Strafgebühren, wie die BWB am Montag mitteilte.

Mehr als 900 Tote nach Sturzflut im Himalaya

Kathmandu - Die Zahl der Toten nach der verheerenden Sturzflut im Himalaya ist in Nepal nach offiziellen Angaben auf mindestens 903 gestiegen. Mindestens 4.247 weitere Menschen würden vermisst, gab die Katastrophenschutzbehörde an. In der Region Tibet kamen nach Angaben chinesischer Staatsmedien vom Sonntag mindestens 16 Menschen ums Leben, 546 weitere Menschen würden dort vermisst. Damit stieg die Gesamtzahl der Toten auf 919, insgesamt mindestens 4.793 Menschen werden demnach vermisst.

Zwei Tote bei Raketenangriff auf russische Stadt Belgorod

Belgorod - Bei einem Raketenangriff auf die russische Stadt Belgorod nahe der Grenze zur Ukraine wurden nach Behördenangaben zwei Menschen getötet und 16 weitere verletzt. Die Ukraine habe bei dem Angriff ein Betriebsgelände getroffen, teilte der amtierende Gouverneur der Region, Alexander Schuwajew, auf Telegram mit. Durch den Angriff seien außerdem Brände in sieben Lagerhallen der Stadt ausgebrochen.

Haushaltsenergie im Juli spürbar verteuert

Wien - Nach einer kurzen Verschnaufpause im Juni ist Haushaltsenergie im Juli wieder merklich teurer geworden. Höhere Treibstoffpreise trieben den Energiepreisindex (EPI) gegenüber dem Vorjahresmonat laut Österreichischer Energieagentur um 5,7 Prozent nach oben. Im Monatsabstand stieg er um 1,1 Prozent. Geopolitische Unsicherheiten und wetterbedingte Einschränkungen belasten die europäischen Energiemärkte.

Ermittler suchen Ursache von Fährunglück vor Zypern

Kyrenia - Bei den Untersuchungen zum tödlichen Fährunglück vor der Insel Zypern hoffen die Ermittler auf die Bergung des in einem halben Kilometer Tiefe auf dem Meeresgrund liegenden Schiffsdatenschreibers. Neben dem Kapitän des gesunkenen Katamarans wurden am Sonntagabend auch sieben Crewmitglieder festgenommen, wie die Behörden bekanntgaben. Einige gerettete Passagiere erhoben demnach schwere Vorwürfe gegen die Besatzung.

Fünf Teenager bei Verkehrsunfall in Zwettl verletzt

Zwettl - Bei einem Verkehrsunfall auf der B36 in Zwettl sind am Sonntagabend fünf Teenager verletzt worden. Polizeiangaben vom Montag zufolge dürfte ein 17-Jähriger mit seinem Pkw nach einem Überholmanöver in das rechte Straßenbankett geraten sein, der Wagen prallte in der Folge gegen einen Baum. Der junge Lenker wurde wie zwei Mitfahrer schwer verletzt, zwei weitere Insassen erlitten leichte Blessuren.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red