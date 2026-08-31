Heißester Sommer der Messgeschichte in Österreich

Wien - Österreich hat 2026 den heißesten Sommer der Messgeschichte erlebt. An mehr als 100 Messstationen der Geosphere wurden neue Temperaturrekorde verzeichnet. Erstmals seit Beginn der Messungen stieg die Temperatur sogar über 41 Grad. Gleichzeitig fiel österreichweit rund ein Drittel weniger Niederschlag als im langjährigen Mittel. Diese extreme Trockenperiode führte zu Wassermangel in den Böden und niedrigen Pegelständen in Flüssen.

USA und Iran greifen einander erstmals seit Wochen wieder an

Washington - Erstmals seit einem Monat haben die USA wieder Ziele im Iran angegriffen. Die US-Armee attackierte am Sonntag Raketenwerfer auf der iranischen Insel Larak in der Straße von Hormuz, wie das für die Region zuständige US-Militärkommando CENTCOM mitteilte. Die iranischen Revolutionsgarden teilten mit, bei den US-Angriffen habe es "Tote und Verletzte" gegeben. Die iranischen Streitkräfte reagierten nach eigenen Angaben mit Angriffen auf US-Ziele in der Region.

Ein Toter und 15 Vermisste nach Sturzflut im Grand Canyon

Phoenix (Arizona) - Bei einer Sturzflut im Grand-Canyon-Nationalpark ist am Sonntag ein Mensch ums Leben gekommen, etwa 15 weitere Personen gelten als vermisst. Die zuständige US-Behörde bittet um Mithilfe bei der Suche nach Wanderern und Besuchern, die sich zum Zeitpunkt des Unglücks in dem betroffenen Teil des Nationalparks im Bundesstaat Arizona aufgehalten haben.

BWB ermittelt gegen Essens-Lieferdienst Foodora

Wien - Die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) hat ihre Untersuchung des Marktes für Online-Lieferplattformen von Speisen abgeschlossen und nun Ermittlungen wegen des Verdachts auf Missbrauch der Marktmacht aufgenommen. Im Visier der Wettbewerbshüter steht der Marktführer Foodora, den die BWB aber nicht namentlich nannte. Die Wettbewerbshüter kritisieren Abhängigkeiten der Gastronomie sowie bedenkliche Vertragsklauseln und Strafgebühren, wie die BWB am Montag mitteilte.

Zwei Tote bei Raketenangriff auf russische Stadt Belgorod

Belgorod - Bei einem Raketenangriff auf die russische Stadt Belgorod nahe der Grenze zur Ukraine wurden nach Behördenangaben zwei Menschen getötet und 16 weitere verletzt. Die Ukraine habe bei dem Angriff ein Betriebsgelände getroffen, teilte der amtierende Gouverneur der Region, Alexander Schuwajew, auf Telegram mit. Durch den Angriff seien außerdem Brände in sieben Lagerhallen der Stadt ausgebrochen.

Mehr als 900 Tote nach Sturzflut im Himalaya

Kathmandu - Die Zahl der Toten nach der verheerenden Sturzflut im Himalaya ist in Nepal nach offiziellen Angaben auf mindestens 903 gestiegen. Mindestens 4.247 weitere Menschen würden vermisst, gab die Katastrophenschutzbehörde an. In der Region Tibet kamen nach Angaben chinesischer Staatsmedien vom Sonntag mindestens 16 Menschen ums Leben, 546 weitere Menschen würden dort vermisst. Damit stieg die Gesamtzahl der Toten auf 919, insgesamt mindestens 4.793 Menschen werden demnach vermisst.

Momentum: Frauen von Budgetkürzungen stärker betroffen

Wien - Gemessen am Einkommen treffen die Sparmaßnahmen im Doppelbudget für 2027/28 Frauen überproportional. Das stellt das gewerkschaftsnahe Momentum Institut in seinem "Gender Budgeting Report" fest. Während sie über rund 40 Prozent des Einkommens verfügen, tragen Frauen von 2027 bis 2031 46 Prozent der Netto-Budgetkonsolidierung. "Entscheidend ist nicht, wie viele Euro Frauen und Männer beitragen, sondern die wirtschaftliche Ausgangslage", betonte Mitautor Nicolas Prinz.

Junger Oberösterreicher in Bayern tödlich von Zug erfasst

Pocking/Perg - Ein 23-Jähriger aus Oberösterreich ist am Samstagabend in Bayern von einem Zug erfasst und tödlich verletzt worden. Das teilte das Polizeipräsidium Niederbayern am Montag mit. "Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen wird von einem fahrlässigen Unfallgeschehen ausgegangen", bestätigte eine Sprecherin der APA. Weitere Ermittlungen sollen den genauen Hergang klären. Als wichtige Zeugin gilt die Triebwagenführerin, die bisher nicht befragt werden konnte.

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red