USA und Iran greifen einander erstmals seit Wochen wieder an

Washington - Erstmals seit einem Monat haben die USA wieder Ziele im Iran angegriffen. Die US-Armee attackierte am Sonntag Raketenwerfer auf der iranischen Insel Larak in der Straße von Hormuz, wie das für die Region zuständige US-Militärkommando CENTCOM mitteilte. Die iranischen Revolutionsgarden teilten mit, bei den US-Angriffen habe es "Tote und Verletzte" gegeben. Die iranischen Streitkräfte reagierten nach eigenen Angaben mit Angriffen auf US-Ziele in der Region.

Heißester Sommer der Messgeschichte in Österreich

Wien - Österreich hat 2026 den heißesten Sommer der Messgeschichte erlebt. An mehr als 100 Messstationen der Geosphere wurden neue Temperaturrekorde verzeichnet. Erstmals seit Beginn der Messungen stieg die Temperatur sogar über 41 Grad. Gleichzeitig fiel österreichweit rund ein Drittel weniger Niederschlag als im langjährigen Mittel. Diese extreme Trockenperiode führte zu Wassermangel in den Böden und niedrigen Pegelständen in Flüssen.

Festnahme nach tödlichen Schüssen bei Rave in der Schweiz

Aarau/Rom - Nach den tödlichen Schüssen bei einem Techno-Rave im Kanton Aargau hat die Schweizer Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Es handle sich um einen 43 Jahre alten Schweizer, teilten die Beamten mit. Er wurde in der Nacht zu Montag gegen ein Uhr unter dringendem Tatverdacht festgenommen. Die Polizei geht inzwischen von einem Einzeltäter aus. Nähere Einzelheiten wollte sie im Laufe des Tages mitteilen.

BWB ermittelt gegen Essenslieferdienst Foodora

Wien - Die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) hat ihre Untersuchung des Marktes für Online-Lieferplattformen von Speisen abgeschlossen und nun Ermittlungen wegen des Verdachts auf Missbrauch der Marktmacht aufgenommen. Im Visier der Wettbewerbshüter steht der Marktführer Foodora, den die BWB aber nicht namentlich nannte. Die Wettbewerbshüter kritisieren Abhängigkeiten der Gastronomie sowie bedenkliche Vertragsklauseln und Strafgebühren, wie die BWB am Montag mitteilte.

Suche nach Vermissten nach Sturzflut im Himalaya

Kathmandu - Nach der verheerenden Sturzflut im Himalaya hat Nepal die Suche nach hunderten vermissten Arbeitern verstärkt, von denen viele noch in den Tunnelsystemen verwüsteter Wasserkraftanlagen vermutet werden. Die Flutwelle habe zwölf im Betrieb oder im Bau befindliche Wasserkraftprojekte getroffen, sagte ein Vertreter des Verbands unabhängiger Stromerzeuger Nepals der Deutschen Presse-Agentur. Es seien 897 Beschäftigte nicht erreichbar. Die Zahl könnte jedoch deutlich höher liegen.

Obduktion bestätigte gewaltsamen Tod von junger Villacherin

Villach - Nach einer Obduktion hat sich herausgestellt, dass eine 28-jährige Villacherin am 21. August Opfer eines Tötungsdelikts geworden ist. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurde damals die Rettung unter die Villacher Stadtbrücke gerufen, weil die Frau nicht mehr ansprechbar war. Wegen der unklaren Todesursache wurde die Obduktion angeordnet. Ein 39-Jähriger wurde in der Folge als Tatverdächtiger ausgeforscht und am Freitag festgenommen.

Neues Dienstzeitsystem für Polizei, mehr Geld im Nachtdienst

Wien - Die Einführung des neuen Dienstzeitmanagements bei der Polizei rückt näher: Am 1. September - also morgen, Dienstag - beginnt die Test- und Einführungsphase in fünf Bezirken quer durch Österreich. Und angesichts anhaltender Kritik und öffentlich geäußerter Befürchtungen hat Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) am Montag ein weiteres "Schmankerl" für die heimischen Polizistinnen und Polizisten präsentiert: Ab 2027 wird die Wochenend- und Nachtdienstzulage verdoppelt.

Auch SPÖ grundsätzlich offen für Verbot des Politische Islam

Wien - Nach den NEOS zeigt sich auch die SPÖ grundsätzlich offen für ein von der ÖVP aufgebrachtes Verbot des Politischen Islam. Ein Rechtsstaat, eine Demokratie müsse sich wehren, "wenn eine Religion dazu missbraucht wird, diesen Rechtsstaat und diese Demokratie anzugreifen", sagte SPÖ-Staatssekretär Jörg Leichtfried (SPÖ) am Montag im "Ö1"-Mittagsjournal. Vorschläge des Koalitionspartners werde man gerne diskutieren "und dann gemeinsam etwas in diese Richtung auch beschließen".

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red