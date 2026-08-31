Lionel Messi beendete Karriere in Argentiniens Nationalteam

Miami (Florida) - Lionel Messi hat seinen Rücktritt aus Argentiniens Fußball-Nationalteam erklärt. "Es war eine Entscheidung, die wehtat - und die mir auch jetzt noch tief im Inneren wehtut -, aber ich weiß, dass die Zeit dafür gekommen ist", schrieb der achtfache Weltfußballer am Montag auf Instagram. Messi gewann mit Argentinien alles, was es zu gewinnen gibt: die WM 2022, die Copa America 2021 und 2024 und Olympiagold 2008. Zudem wurde er mit der "Albiceleste" 2014 und 2026 Vizeweltmeister.

USA und Iran greifen einander erstmals seit Wochen wieder an

Washington - Erstmals seit einem Monat haben die USA wieder Ziele im Iran angegriffen. Die US-Armee attackierte am Sonntag Raketenwerfer auf der iranischen Insel Larak in der Straße von Hormuz, wie das für die Region zuständige US-Militärkommando CENTCOM mitteilte. Die iranischen Revolutionsgarden teilten mit, bei den US-Angriffen habe es "Tote und Verletzte" gegeben. Die iranischen Streitkräfte reagierten nach eigenen Angaben mit Angriffen auf US-Ziele in der Region.

Kroatischer Autor Slobodan Šnajder 78-jährig gestorben

Wien/Zagreb - Im Frühjahr hatte der kroatische Autor Slobodan Šnajder zwei Monate in einer Gastwohnung des Wiener Museumsquartiers verbracht, an einem großen Roman gearbeitet, der das Schlussstück einer Trilogie werden sollte, und die deutsche Übersetzung des Mittelstücks, des Romans "Engel des Verschwindens", vorgestellt. Am Sonntagabend (30. August) ist Šnajder im Alter von 78 Jahren überraschend in seiner Heimatstadt Zagreb gestorben. Das gab der Zsolnay Verlag am Montag bekannt.

Hamas: Fünf Tote bei israelischen Angriffen auf Gaza

Gaza/Tel Aviv - Bei israelischen Attacken im Gazastreifen sind nach Angaben von Hamas-Behörden fünf Menschen getötet worden. Das Al-Shifa-Krankenhaus in Gaza-Stadt sprach am Montag von zwei Luftangriffen auf Zivile. So sei eine Menschenmenge nahe eines Parks getroffen worden. In dem Gebiet halten sich viele Familien auf, die aus anderen Teilen des Gazastreifens vertrieben wurden. Dagegen erklärte die israelische Armee, sie habe "Mitglieder des bewaffneten Arms der Hamas" ins Visier genommen.

Ceuta: S�nchez sieht Russland und Israel im Hintergrund

Madrid/Ceuta - Spaniens Ministerpräsident Pedro S�nchez sieht eine gezielte Desinformationskampagne Russlands und Israels in Kooperation mit rechtsextremen Gruppen als Ursache für den beispiellosen Ansturm von Migranten auf die Exklave Ceuta Ende Juli. Spekulationen über eine Beteiligung Marokkos wies S�nchez am Montag gegenüber dem Radiosender SER "entschieden zurück". Am 30. /31. Juli hatten mehr als 72.000 Migranten die Grenze zu Marokko zur spanischen Exklave irregulär überquert.

BWB ermittelt gegen Essenslieferdienst Foodora

Wien - Die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) hat ihre Untersuchung des Marktes für Online-Lieferplattformen von Speisen abgeschlossen und nun Ermittlungen wegen des Verdachts auf Missbrauch der Marktmacht aufgenommen. Im Visier der Wettbewerbshüter steht der Marktführer Foodora. Die Wettbewerbshüter kritisieren Abhängigkeiten der Gastronomie sowie bedenkliche Vertragsklauseln und Strafgebühren, wie die BWB am Montag mitteilte.

Obduktion bestätigte gewaltsamen Tod von junger Villacherin

Villach - Erst bei der Obduktion hat sich herausgestellt, dass eine 28-jährige Villacherin am 21. August Opfer eines Tötungsdelikts geworden ist. Ermittelt wird wegen Mordverdachts. Laut Polizei wurde damals die Rettung unter die Villacher Stadtbrücke gerufen, weil die Frau nicht mehr ansprechbar war. Wegen der unklaren Todesursache wurde die Obduktion angeordnet. Ein 39-jähriger Villacher wurde in der Folge als Tatverdächtiger ausgeforscht und am Freitag festgenommen.

Indiens Wirtschaft wächst unerwartet stark um 7,8 Prozent

Neu-Delhi - Indiens Wirtschaft ist im Frühjahrsquartal mit 7,8 Prozent auf Jahressicht stärker gewachsen als erwartet. Angetrieben wurde die nach China und Japan drittgrößte Volkswirtschaft Asiens von einem Investitionsboom, starker Industrieproduktion sowie solider Konsumnachfrage, wie aus am Montag veröffentlichten Regierungsdaten hervorgeht. Von Reuters befragte Ökonomen hatten nur mit einem Plus von 7,1 Prozent gerechnet, die indische Zentralbank mit 7 Prozent.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red