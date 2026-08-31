Stocker will für alle sparen

Wien - Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) hat im ORF-"Sommergespräch" am Montagabend seinen Vorschlag weiter ausgeführt, die Pensionen in Österreich mittels eines durch Dividenden aus Staatsbeteiligungen gespeisten Fonds abzusichern. Zusätzlich will er für unter 18-Jährigen getätigte Veranlagungen von der Kapitalertragssteuer befreien und spesen- bzw. gebührenfrei stellen. Sinkende Umfragewerte werte er als Ansporn, bei den kommenden Landtagswahlen vor der FPÖ zu bleiben.

Hamas: Fünf Tote bei israelischen Angriffen auf Gaza

Gaza/Tel Aviv - Bei israelischen Attacken im Gazastreifen sind nach Angaben von Hamas-Behörden fünf Menschen getötet worden. Das Al-Shifa-Krankenhaus in Gaza-Stadt sprach am Montag von zwei Luftangriffen auf Zivile. So sei eine Menschenmenge nahe eines Parks getroffen worden. In dem Gebiet halten sich viele Familien auf, die aus anderen Teilen des Gazastreifens vertrieben wurden. Dagegen erklärte die israelische Armee, sie habe "Mitglieder des bewaffneten Arms der Hamas" ins Visier genommen.

Welthandel wird immer mehr zur Bedrohung für Artenvielfalt

Wien/Laxenburg - Einen "eskalierenden Trend" zur Gefährdung von immer mehr Tier- und Pflanzenarten durch globale Warenströme ortet eine im Fachjournal "PNAS" erschienene Studie. Vor allem nach dem Jahr 2010 habe die Anzahl an bedrohten Arten durch wirtschaftliche Aktivitäten merklich zugenommen, berichtet ein Team um u.a. am Internationalen Institut für angewandte Systemanalyse (IIASA) in Laxenburg bei Wien tätige Forschende.

Meinl-Reisinger fordert von EU "Einigkeit statt Trägheit"

Alpbach/Wien/EU-weit - In geopolitisch turbulenten Zeiten soll Europa zukünftig schneller handeln, um Sicherheit und Unabhängigkeit zu gewährleisten. Darüber kamen bei einer Podiumsdiskussion am Europäischen Forum Alpbach (EFA) am Montag unter anderem Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) und Albaniens Außenminister Ferit Hoxha von der regierenden Sozialistischen Partei überein. Vor allem bei der EU-Erweiterungspolitik und in Sachen Verteidigung drängte man auf mehr Tempo.

Freisprüche im Fall von mutmaßlicher Polizeigewalt in Wien

Wien - Mit Freisprüchen für vier Angeklagte ist am Montag am Wiener Landesgericht der Prozess um einen Fall von mutmaßlicher Polizeigewalt zu Ende gegangen. Die Schuld der Angeklagten sei nicht mit der für ein Strafverfahren erforderlichen Sicherheit feststellbar, befand ein Schöffensenat in der fortgesetzten Verhandlung, in der es um einen Mann gegangen war, der erklärt hatte, am 9. Mai 2024 bei seiner Festnahme am Schwarzenbergplatz Polizeigewalt erfahren zu haben.

Ceuta: S�nchez sieht Russland und Israel im Hintergrund

Madrid/Ceuta - Spaniens Ministerpräsident Pedro S�nchez sieht eine gezielte Desinformationskampagne Russlands und Israels in Kooperation mit rechtsextremen Gruppen als Ursache für den beispiellosen Ansturm von Migranten auf die Exklave Ceuta Ende Juli. Spekulationen über eine Beteiligung Marokkos wies S�nchez am Montag gegenüber dem Radiosender SER "entschieden zurück". Am 30. /31. Juli hatten mehr als 72.000 Migranten die Grenze zu Marokko zur spanischen Exklave irregulär überquert.

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red