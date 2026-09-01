Ex-Gangmitglied wegen Mordes an Tupac Shakur schuldig

Las Vegas - Knapp 30 Jahre nach dem Mord am US-Rapper Tupac Shakur ist Ex-Gang-Boss Duane Davis schuldig gesprochen worden. In einem Prozess in Las Vegas sahen es die Geschworenen als erwiesen an, dass der 63-Jährige als Drahtzieher für den Tod des Rappers verantwortlich ist. Davis wird nicht beschuldigt, selbst auf Shakur geschossen zu haben. Die Staatsanwaltschaft sieht in dem früheren Anführer der Straßengang South Side Compton Crips vielmehr den Drahtzieher des tödlichen Angriffs.

Mindestens vier Tote bei Luftangriffen auf Region Kiew

Kiew (Kyjiw) - Zu Beginn des neuen Schuljahres in der Ukraine sind bei neuen russischen Luftangriffen auf die Region Kiew laut Behörden mindestens vier Menschen getötet worden. "Leider kamen bei dem feindlichen Angriff auf die Hauptstadt drei Menschen ums Leben", teilte die Kiewer Militärverwaltung am Dienstag im Onlinedienst Telegram mit. Es gebe zudem Berichte über fünf Verletzte. In Boryspil östlich von Kiew wurde ein weiterer Mensch bei einem russischen Angriff auf ein Geschäft getötet.

Frau ersticht Passantin auf Times Square

New York - Am berühmten New Yorker Times Square hat am Montag eine Frau mehrere Passanten mit Messern angegriffen und eine 32-Jährige tödlich verletzt. Ein 68-jähriger Mann, den die Frau in den Bauch gestochen habe, werde im Krankenhaus behandelt, sagte die New Yorker Polizeichefin, Jessica Tisch. Nähere Angaben zu seinem Zustand machte sie nicht. Tisch sprach von einer "anlasslosen Messerattacke". Die Frau wurde schließlich von der Polizei erschossen. Das Motiv ist bis dato unklar.

Erneut Tanker in Straße von Hormuz angegriffen

Washington/Teheran - In der Straße von Hormuz ist erneut ein Öltanker angegriffen worden. Er sei während der Ausfahrt aus der Meerenge von "drei unbekannten Geschossen" getroffen worden, meldete die britische Behörde zur Sicherheit der Schifffahrt (UKMTO) in der Nacht auf Dienstag. Der Vorfall habe sich rund 30 Kilometer östlich des omanischen Ortes Khasab ereignet. Es gebe keine Verletzten. Wer für den Angriff verantwortlich war, blieb unklar.

Staatssekretär des US-Heeres reicht Rücktritt ein

Washington - Der für das US-Heer zuständige Staatssekretär Daniel Driscoll hat Medienberichten zufolge seinen Rücktritt eingereicht. Das berichteten die Sender CNN und Fox News unter Berufung auf nicht namentlich genannte Quellen. Driscoll, der als enger Vertrauter von Vizepräsident JD Vance gilt, hatte das Amt lediglich eineinhalb Jahre inne. In den vergangenen Wochen hatte es bereits Spekulationen über seinen bevorstehenden Abgang gegeben.

Oberstes US-Gericht erlaubt Weiterbau von Trumps Ballsaal

Washington - Der Oberste Gerichtshof der USA hat den Weiterbau des umstrittenen Ballsaals von Präsident Donald Trump am Weißen Haus bis auf Weiteres erlaubt. Eine knappe Mehrheit von fünf konservativen Richtern entschied am Montag, dass die Regierung gute Aussichten habe, eine Klage der Denkmalschutzorganisation National Trust for Historic Preservation gegen das Projekt abweisen zu lassen. Das Gericht betonte, damit nicht über die Rechtmäßigkeit des Bauvorhabens entschieden zu haben.

Van der Bellen trifft in Tirol fünf Staatsoberhäupter

Innsbruck/Alpbach - Bundespräsident Alexander Van der Bellen lädt Staatsoberhäupter aus fünf deutschsprachigen Ländern zu einem Treffen in seine Heimat Tirol. Gestartet wird am Dienstag in Innsbruck, am Mittwoch geht es nach Alpbach, wo das Europäische Forum (EFA) stattfindet. Teilnehmen werden Belgiens König Philippe, Deutschlands Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Erbprinz Alois von und zu Liechtenstein, Großherzog Guillaume von Luxemburg und der Schweizer Bundespräsident Guy Parmelin.

EU-Verteidigungsminister beraten Ukraine-Unterstützung

Brüssel/Wicklow - Nach dem Auftaktabendessen am Montagabend kommen in Wicklow in Irland, das derzeit den EU-Ratsvorsitz innehat, am Dienstag die EU-Verteidigungsministerinnen und -minister zu einem informellen Treffen zusammen. Im Zentrum der Beratungen werden die Unterstützung der Ukraine und die Verteidigungsfähigkeit der EU stehen. Beschlüsse werden bei informellen EU-Ministertreffen keine gefasst. Österreich wird von Ministerin Klaudia Tanner (ÖVP) vertreten.

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red