Inflation im August auf 3,2 Prozent gestiegen

Wien - Die Inflation ist im August laut Schnellschätzung der Statistik Austria auf 3,2 Prozent gestiegen. Im Juli lag die Teuerungsrate bei 2,8 Prozent. Steigende Preise bei Treibstoffen und Heizöl schoben die Inflation wieder an. Daneben bleiben Dienstleistungen ein starker Inflationstreiber. Die seit Anfang Juli gesenkte Mehrwertsteuer auf einige Grundnahrungsmittel sorgt dagegen weiter für etwas gedämpfte Lebensmittelpreise.

Mehr als 1.000 Tote bei Sturzflut im Himalaya

Kathmandu - Nach der verheerenden Sturzflut im Grenzgebiet zwischen Nepal und Tibet ist die Zahl der Todesopfer insgesamt auf mehr als 1.000 gestiegen: In Nepal gebe es inzwischen 987 bestätigte Todesfälle, teilte der Katastrophenschutz am Dienstag mit. Chinesische Staatsmedien hatten zuvor 16 Tote in Tibet gemeldet.

19-Jähriger in JA Klagenfurt tot aufgefunden: Mordverdacht

Klagenfurt - Ein 19-jähriger Häftling der Justizanstalt (JA) Klagenfurt ist in den frühen Morgenstunden tot in einem Zwei-Personen-Haftraum aufgefunden worden. Er dürfte Opfer eines Gewaltverbrechens geworden sein. Das gab das Justizministerium am Dienstagvormittag bekannt. Als dringend tatverdächtig gilt der Mitinsasse des 19-Jährigen. "Das Landeskriminalamt und die Staatsanwaltschaft haben Ermittlungen wegen des Verdachts des Mordes aufgenommen", teilte das Justizministerium mit.

Stundenlange E-Mail-Störung bei Microsoft

San Francisco/Redmond (Washington) - Nach einem stundenlangen, großflächigen Ausfall entspannt sich die Lage bei den E-Mail-Diensten von Microsoft wieder. Die betroffenen Systeme laufen nach Angaben des US-Konzerns schrittweise an und stehen weiten Teilen der Nutzer wieder zur Verfügung. Am Montagabend hatte eine massive Störung den Mailverkehr von Millionen Nutzern weltweit lahmgelegt.

Mindestens neun Tote bei Luftangriffen auf Region Kiew

Kiew (Kyjiw) - Bei jüngsten Angriffen Russlands auf Kiew und Umgebung sind nach Behördenangaben mindestens neun Menschen getötet worden. Wie der Katastrophenschutz auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mitteilt, starben acht Menschen direkt in der ukrainischen Hauptstadt. Dort seien zudem fünf Personen verletzt worden, darunter drei Kinder. Bahnchef Oleksandr Perzowskyj erklärte, eine Rakete habe ein Depot und weitere Bahnanlagen in Kiew getroffen.

Erneut Tanker in Straße von Hormuz angegriffen

Washington/Teheran - In der Straße von Hormuz ist erneut ein Öltanker angegriffen worden. Er sei während der Ausfahrt aus der Meerenge von "drei unbekannten Geschossen" getroffen worden, meldete die britische Behörde zur Sicherheit der Schifffahrt (UKMTO) in der Nacht auf Dienstag. Der Vorfall habe sich rund 30 Kilometer östlich des omanischen Ortes Khasab ereignet. Es gebe keine Verletzten. Wer für den Angriff verantwortlich war, blieb unklar.

Steuerstufen werden um 2,27 Prozent angehoben

Wien - Die Steuerstufen werden für kommendes Jahr um 2,27 Prozent angehoben. Eine entsprechende Verordnung hat Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) erlassen. Die Erhöhung entspricht zwei Dritteln der maßgeblichen Inflationsrate von 3,4 Prozent. Der jährliche Grundfreibetrag, bis zu dem keine Einkommenssteuer gezahlt werden muss, steigt damit 2027 von bisher 13.539 Euro auf 13.846 Euro.

Klagenfurterin zielte mit Waffe auf Nachbarn

Klagenfurt - Eine 66 Jahre alte Frau hat am Montagabend für einen Cobra-Einsatz in Klagenfurt gesorgt. Laut Polizei hantierte sie auf ihrem Balkon mit einer Faustfeuerwaffe und richtete diese auf ein Paar am Nachbarbalkon. Beamte des Einsatzkommandos Cobra sowie der Schnellen Interventionsgruppe rückten aus und stellten die Gasdruckpistole in der Wohnung sicher.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red