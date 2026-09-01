19-Jähriger in JA Klagenfurt tot aufgefunden: Mordverdacht

Klagenfurt - Ein 19-jähriger Häftling der Justizanstalt (JA) Klagenfurt ist in den frühen Morgenstunden tot in einem Zwei-Personen-Haftraum aufgefunden worden. Er dürfte Opfer eines Gewaltverbrechens geworden sein. Das gab das Justizministerium (BMJ) am Dienstagvormittag bekannt. Als dringend tatverdächtig gilt der Mitinsasse des 19-Jährigen, ein erst 17 Jahre alter Jugendlicher. Das Landeskriminalamt und die Staatsanwaltschaft haben Ermittlungen wegen Mordverdachts aufgenommen.

Inflation im August auf 3,2 Prozent gestiegen

Wien - Die Inflation ist im August laut Schnellschätzung der Statistik Austria auf 3,2 Prozent gestiegen. Im Juli lag die Teuerungsrate bei 2,8 Prozent. Steigende Preise bei Treibstoffen und Heizöl schoben die Inflation wieder an. Daneben bleiben Dienstleistungen ein starker Inflationstreiber. Die seit Anfang Juli gesenkte Mehrwertsteuer auf einige Grundnahrungsmittel sorgt dagegen weiter für etwas gedämpfte Lebensmittelpreise.

Keine Entspannung am Arbeitsmarkt im August

Wien - Auch der August hat keine Entspannung am Arbeitsmarkt gebracht. Ende des Monats waren 375.730 Personen beim AMS arbeitslos oder in Schulung, das ist ein Zuwachs von 2,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr und bedeutet den 41. Monat mit steigenden Zahlen in Folge. Besonders stark erhöhte sich neuerlich die Frauenarbeitslosigkeit (+5,8 Prozent), während sie bei Männern (-0,8 Prozent) rückläufig war. Grund ist unter anderem die Erhöhung des Pensionsantrittsalters von Frauen.

SPÖ will Details zu Stockers Pensions-Vorschlag

Wien - Die von Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) vorgebrachten Vorschläge zur Absicherung der Pensionen kommen bei den Koalitionspartnern unterschiedlich an. Während die NEOS allgemein langjährige Forderungen erfüllt sehen, zeigt sich die SPÖ sehr zurückhaltend. Noch kenne man die Vorschläge im Detail nicht, zudem stehe die Maßnahme auch nicht im Regierungsprogramm, hieß es in einer Stellungnahme gegenüber der APA.

Früherer Kika/Leiner-Geschäftsführer in U-Haft

Wien/St. Pölten - Die Möbelkette Kika/Leiner ist zwar nicht wieder im Geschäft, aber wieder in den Schlagzeilen. Der frühere Geschäftsführer Hermann W. ist am 28.8. wegen Betrugsverdachts festgenommen worden und seit 30.8. in U-Haft, berichtete die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) am Dienstag. Der mutmaßliche Schaden beträgt demnach insgesamt rund 16,1 Mio. Euro. Die ursprünglich ermittelnde Staatsanwaltschaft St. Pölten hat den Fall abgetreten, schrieb der "Kurier".

Schäden nach Angriff auf Umspannwerk in Deutschland

Brandenburg - Ein Angriff mit mindestens einer Detonation auf ein Umspannwerk am Kohlekraftwerk Jänschwalde im Süden Brandenburgs hat für Schäden gesorgt. Am Dienstagfrüh seien mehrere sogenannte unkonventionelle Brand- und Sprengvorrichtung entdeckt worden, die aber nicht alle explodiert seien, sagte eine Sprecherin des Brandenburger Polizeipräsidiums in Potsdam.

Zwei Jahre Haft für Vergewaltigung eines 15-Jährigen in JA

Wien - Weil er im vorigen Herbst einen ihm körperlich deutlich unterlegenen, damals 15 Jahre alten Mithäftling misshandelt und am Ende sexuell missbraucht hatte, ist ein 16-Jähriger am Dienstag am Wiener Landesgericht zu einer zweijährigen unbedingten Freiheitsstrafe verurteilt worden. Der bereits vier Mal vorbestrafte Jugendliche wurde der Vergewaltigung, der Körperverletzung, der schweren Nötigung und der gefährlichen Drohung für schuldig befunden. Das Urteil ist rechtskräftig.

Van der Bellen begrüßte in Tirol fünf Staatsoberhäupter

Innsbruck/Alpbach - Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat zusammen mit seiner Ehefrau Doris Schmidauer Dienstagmittag in Innsbruck Staatsoberhäupter aus fünf deutschsprachigen Ländern zu ihrem traditionellen Treffen begrüßt. Den Auftakt der zweitägigen Zusammenkunft in Tirol bildete ein gemeinsames Arbeitsmittagessen am geschichtsträchtigen Bergisel im Restaurant 1809. Am Mittwoch geht es dann nach Alpbach zum Europäischen Forum (EFA).

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red