19-Jähriger in JA Klagenfurt tot aufgefunden: Mordverdacht

Klagenfurt - Ein 19-jähriger Häftling der Justizanstalt (JA) Klagenfurt ist am Dienstag in den frühen Morgenstunden tot in einem Zwei-Personen-Haftraum aufgefunden worden. Die Obduktion ergab, dass Schnittwunden im Halsbereich tödlich waren, ermittelt wird wegen Mordverdachts. "Tatmittel war die Klinge eines Einwegrasierers", sagte Christian Pirker, Sprecher der Staatsanwaltschaft Klagenfurt, zur APA. Dringend tatverdächtig ist der erst 17 Jahre alte Mitinsasse des Opfers.

Inflation im August auf 3,2 Prozent gestiegen

Wien - Die Inflation ist im August laut Schnellschätzung der Statistik Austria auf 3,2 Prozent gestiegen. Im Juli lag die Teuerungsrate bei 2,8 Prozent. Steigende Preise bei Treibstoffen und Heizöl schoben die Inflation wieder an. Daneben bleiben Dienstleistungen ein starker Inflationstreiber. Die seit Anfang Juli gesenkte Mehrwertsteuer auf einige Grundnahrungsmittel sorgt dagegen weiter für etwas gedämpfte Lebensmittelpreise.

Keine Entspannung am Arbeitsmarkt im August

Wien - Auch der August hat keine Entspannung am Arbeitsmarkt gebracht. Ende des Monats waren 375.730 Personen beim AMS arbeitslos oder in Schulung, das ist ein Zuwachs von 2,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr und bedeutet den 41. Monat mit steigenden Zahlen in Folge. Besonders stark erhöhte sich neuerlich die Frauenarbeitslosigkeit (+5,8 Prozent), während sie bei Männern (-0,8 Prozent) rückläufig war. Grund ist unter anderem die Erhöhung des Pensionsantrittsalters von Frauen.

SPÖ will Details zu Stockers Pensions-Vorschlag

Wien - Die von Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) vorgebrachten Vorschläge zur Absicherung der Pensionen kommen bei den Koalitionspartnern unterschiedlich an. Während die NEOS allgemein langjährige Forderungen erfüllt sehen, zeigt sich die SPÖ sehr zurückhaltend. Noch kenne man die Vorschläge im Detail nicht, zudem stehe die Maßnahme auch nicht im Regierungsprogramm, hieß es in einer Stellungnahme gegenüber der APA.

Schäden nach Angriff auf Umspannwerk in Deutschland

Brandenburg - Ein Angriff mit mindestens einer Detonation auf ein Umspannwerk am Kohlekraftwerk Jänschwalde im Süden des ostdeutschen Bundeslandes Brandenburg hat für Schäden gesorgt. Dienstag früh seien mehrere sogenannte unkonventionelle Brand- und Sprengvorrichtungen entdeckt worden, die aber nicht alle explodiert seien, sagte eine Sprecherin des Brandenburger Polizeipräsidiums in Potsdam. Nach dem mutmaßlichen Anschlag auf das Stromnetz reduzierte das Kraftwerk seine Leistung.

EU-Verteidigungsminister wollen Libanon-Mission fortsetzen

Brüssel/Wicklow - Im Zentrum des informellen Treffens der EU-Verteidigungsministerinnen und -minister in Wicklow in Irland, das derzeit den EU-Ratsvorsitz innehat, stand die weitere Unterstützung der Ukraine und Konsequenzen für Russland. Österreich wurde von Ministerin Klaudia Tanner (ÖVP) vertreten, für die die Planungen für eine Fortsetzung der Mission im Libanon, an der Österreich beteiligt ist, bedeutend sind. EU-Chefdiplomatin Kaja Kallas kündigte einen Beschluss bis Oktober an.

Norwegens neuer König Haakon VIII. auf Verfassung vereidigt

Oslo - Ein historischer Moment für Norwegen: Der neue König Haakon VIII. hat den Eid auf die Verfassung im Parlament in Oslo abgelegt. Auf die Begleitung seiner Frau Mette-Marit, die im Sommer eine neue Lunge bekommen hatte, musste er dabei verzichten. "Die Königin hatte seit der Operation in einigen Fällen Komplikationen, auch heute", sagte Lungen-Arzt Are Holm vom Reichskrankenhaus in Oslo. "Daher muss die Königin im Laufe des Tages beobachtet und überwacht werden."

Zwei Jahre Haft für Vergewaltigung eines 15-Jährigen in JA

Wien - Weil er im vorigen Herbst einen ihm körperlich deutlich unterlegenen, damals 15 Jahre alten Mithäftling misshandelt und am Ende sexuell missbraucht hatte, ist ein 16-Jähriger am Dienstag am Wiener Landesgericht zu einer zweijährigen unbedingten Freiheitsstrafe verurteilt worden. Der bereits vier Mal vorbestrafte Jugendliche wurde der Vergewaltigung, der Körperverletzung, der schweren Nötigung und der gefährlichen Drohung für schuldig befunden. Das Urteil ist rechtskräftig.

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red