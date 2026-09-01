Berlin sieht Moskau hinter Leipziger Drohnenvorfall

Berlin/Wicklow - Der misslungene Anschlag mit einer Sprengstoffdrohne auf dem Flughafen Leipzig/Halle ist nach Angaben der deutschen Bundesregierung in russischem Auftrag verübt worden. Das erklärten Innenminister Alexander Dobrindt und Außenminister Johann Wadephul am Dienstag bei einer Pressekonferenz in der Hauptstadt Berlin. Als Reaktion würden eine Reihe neuer Strafmaßnahmen gegen Russland verhängt. Aus Moskau hieß es, man werde auf die "anti-russischen Maßnahmen" Deutschlands reagieren.

SPÖ will Details zu Stockers Pensions-Vorschlag

Wien - Die von Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) vorgebrachten Vorschläge zur Absicherung der Pensionen kommen bei den Koalitionspartnern unterschiedlich an. Während die NEOS allgemein langjährige Forderungen erfüllt sehen, zeigt sich die SPÖ sehr zurückhaltend. Noch kenne man die Vorschläge im Detail nicht, zudem stehe die Maßnahme auch nicht im Regierungsprogramm, hieß es in einer Stellungnahme gegenüber der APA.

IAEA stellt 73 Tonnen Uran aus Assad-Ära in Syrien sicher

Wien - UN-Atomwächter haben in Syrien große Mengen an lange geheimgehaltenen Uran-Beständen aus der Regierungszeit des früheren Präsidenten Bashar al-Assad sichergestellt. Wie IAEA-Chef Rafael Grossi in einem nicht öffentlichen Bericht in Wien festhielt, handelte es sich um 73 Tonnen, davon rund 55 Tonnen Brennstäbe für ein geheimes Reaktorprojekt.

Schäden nach Angriff auf Umspannwerk in Deutschland

Brandenburg - Ein Angriff mit mindestens einer Detonation auf ein Umspannwerk am Kohlekraftwerk Jänschwalde im Süden des ostdeutschen Bundeslandes Brandenburg hat für Schäden gesorgt. Dienstag früh seien mehrere sogenannte unkonventionelle Brand- und Sprengvorrichtungen entdeckt worden, die aber nicht alle explodiert seien, sagte eine Sprecherin des Brandenburger Polizeipräsidiums in Potsdam. Nach dem mutmaßlichen Anschlag auf das Stromnetz reduzierte das Kraftwerk seine Leistung.

Renaturierungsplan setzt auf bestehende Programme

Wien/EU-weit/Brüssel - Der erste Entwurf des nationalen Wiederherstellungsplans an die Europäische Kommission setzt vor allem auf bestehende Maßnahmen zur Renaturierung in Österreich. Zusätzliche Maßnahmen machte Umweltminister Norbert Totschnig (ÖVP) vor allem von einer ausreichenden Finanzierung seitens der EU abhängig. Ohne zusätzliche Mittel sei es "nicht möglich, die Ziele zu erreichen", so Totschnig am Dienstag in einer Pressekonferenz.

Iran bietet USA Rückkehr zu Vereinbarung an

Washington/Teheran - Der Iran ist nach eigenen Angaben zur Einhaltung der im Juni mit den USA geschlossenen Vereinbarung zur Beendigung des Krieges bereit - allerdings nur, wenn Washington seinerseits zu seinen Verpflichtungen zurückkehrt. Teheran werde dann "umgehend entsprechende Maßnahmen" ergreifen, sagte Präsident Massoud Pezeshkian am Dienstag bei einem Gipfeltreffen in Kirgistan. In der Straße von Hormuz wurden indes zwei Öltanker beim Verlassen der Meerenge beschossen.

Staatsoberhäupter-Treffen in Tirol: Bergisel und Gletscher

Innsbruck/Alpbach - Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat zusammen mit seiner Ehefrau Doris Schmidauer Dienstagmittag in Innsbruck Staatsoberhäupter aus fünf deutschsprachigen Ländern zu ihrem traditionellen Treffen begrüßt. Den Auftakt der zweitägigen Zusammenkunft in Tirol bildete ein gemeinsames Arbeitsmittagessen am geschichtsträchtigen Bergisel im Restaurant 1809 oberhalb der Stadt. Danach ging es gemeinsam auf den Stubaier Gletscher.

Früherer Kika/Leiner-Geschäftsführer in U-Haft

Wien/St. Pölten - Die Möbelkette Kika/Leiner ist zwar nicht wieder im Geschäft, aber wieder in den Schlagzeilen. Der frühere Geschäftsführer Hermann W. ist am 28.8. wegen Betrugsverdachts festgenommen worden und seit 30.8. in U-Haft, berichtete die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) am Dienstag. Der mutmaßliche Schaden beträgt demnach insgesamt rund 16,1 Mio. Euro. Die ursprünglich ermittelnde Staatsanwaltschaft St. Pölten hat den Fall abgetreten, schrieb der "Kurier".

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red