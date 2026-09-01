Berlin sieht Moskau hinter Leipziger Drohnenvorfall

Berlin/Wicklow - Der misslungene Anschlag mit einer Sprengstoffdrohne auf dem Flughafen Leipzig/Halle ist nach Angaben der deutschen Bundesregierung in russischem Auftrag verübt worden. Das erklärten Innenminister Alexander Dobrindt und Außenminister Johann Wadephul am Dienstag bei einer Pressekonferenz in der Hauptstadt Berlin. Als Reaktion würden eine Reihe neuer Strafmaßnahmen gegen Russland verhängt. Aus Moskau hieß es, man werde auf die "anti-russischen Maßnahmen" Deutschlands reagieren.

SPÖ will Details zu Stockers Pensions-Vorschlag

Wien - Die von Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) vorgebrachten Vorschläge zur Absicherung der Pensionen kommen bei den Koalitionspartnern unterschiedlich an. Während die NEOS allgemein langjährige Forderungen erfüllt sehen, zeigt sich die SPÖ sehr zurückhaltend. Noch kenne man die Vorschläge im Detail nicht, zudem stehe die Maßnahme auch nicht im Regierungsprogramm, hieß es in einer Stellungnahme gegenüber der APA.

Staatsoberhäupter-Treffen in Tirol

Innsbruck/Alpbach - Bundespräsident Alexander Van der Bellen und weitere Staatsoberhäupter aus fünf deutschsprachigen Ländern sind am Dienstag zu ihrem traditionellen jährlichen Treffen zusammengekommen - diesmal in Tirol. Den Auftakt der zweitägigen Zusammenkunft bildete ein gemeinsames Arbeitsmittagessen am geschichtsträchtigen Innsbrucker Bergisel oberhalb der Stadt, eine Fahrt auf den Stubaier Gletscher sowie am Abend ein "Landesüblicher Empfang" samt Schützen vor der Innsbrucker Hofburg.

Trump: Führen "große und gewaltige" Angriffe gegen Iran aus

Washington/Teheran - Die USA greifen nach Angaben von US-Präsident Donald Trump iranische Ziele nahe der Straße von Hormuz an. Es handle sich um "große und gewaltige" Angriffe, die als Vergeltung für den gescheiterten Versuch der Iraner ausgeführt würden, Seeminen in der Straße von Hormuz zu verlegen, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social. Er bekräftigte in dem Zuge die US-Darstellung, dass es in der für den globalen Ölhandel zentralen Meerenge aktuell keine Seeminen gebe.

Früherer Kika/Leiner-Geschäftsführer in U-Haft

Wien/St. Pölten - Die Möbelkette Kika/Leiner ist zwar nicht wieder im Geschäft, aber wieder in den Schlagzeilen. Der frühere Geschäftsführer Hermann W. ist am 28.8. wegen Betrugsverdachts festgenommen worden und seit 30.8. in U-Haft, berichtete die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) am Dienstag. Der mutmaßliche Schaden beträgt demnach insgesamt rund 16,1 Mio. Euro. Die ursprünglich ermittelnde Staatsanwaltschaft St. Pölten hat den Fall abgetreten, schrieb der "Kurier".

Israel: Hamas-Sicherheitschef in Gaza festgenommen

Tel Aviv/Gaza - Israelische Einsatzkräfte haben Armeeangaben zufolge den Sicherheitschef der islamistischen Terrororganisation Hamas in der Stadt Gaza festgenommen. Spezialkräfte des Inlandsgeheimdienstes Shin Bet seien dabei im Norden des Gazastreifens in ein Gebäude eingedrungen, um ihn dort herauszuholen, teilte das israelische Militär am Dienstagabend mit.

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red