Kreml erzürnt über deutsche Sanktionen nach Drohnen-Vorfall

Bischkek/Brüssel - Die schweren Spannungen zwischen Berlin und Moskau haben sich infolge des gescheiterten Angriffs mit einer Sprengstoff-Drohne am Flughafen Leipzig/Halle nochmals deutlich verschärft. Russlands Präsident Wladimir Putin bezeichnete die deutschen Strafmaßnahmen gegen sein Land als "schweren Fehler" und sprach von Beweisfälschung. Das Außenministerium in Moskau kündigte Gegenmaßnahmen an. Am Mittwoch befassen sich auch NATO und EU mit dem Drohnen-Vorfall.

Berlin sieht Moskau hinter Leipziger Drohnenvorfall

Berlin/Wicklow - Der misslungene Anschlag mit einer Sprengstoffdrohne auf dem Flughafen Leipzig/Halle ist nach Angaben der deutschen Bundesregierung in russischem Auftrag verübt worden. Das erklärten Innenminister Alexander Dobrindt und Außenminister Johann Wadephul am Dienstag bei einer Pressekonferenz in der Hauptstadt Berlin. Als Reaktion würden eine Reihe neuer Strafmaßnahmen gegen Russland verhängt. Aus Moskau hieß es, man werde auf die "anti-russischen Maßnahmen" Deutschlands reagieren.

Iran verstärkt Vergeltungsangriffe auf US-Ziele

Washington/Teheran - Als Vergeltung auf US-Angriffe hat der Iran seine Attacken auf US-Ziele in umliegenden Ländern der Region verstärkt, darunter in Jordanien, Kuwait und im Irak. Die "koordinierten" Angriffe mit Drohnen und Raketen hätten sich gegen US-Militärbasen in Erbil in der autonomen Region Kurdistan im Irak gerichtet, berichtete die staatliche iranische Nachrichtenagentur IRNA am Mittwoch. Die militärische Konfrontation zwischen den USA und dem Iran hatte sich zuvor deutlich verschärft.

G20-Finanzminister beenden Gipfel mit gemeinsamer Erklärung

Asheville (North Carolina)/Neu-Delhi - Die Finanzminister der G20-Staaten haben ihr zweitägiges Treffen in den USA mit einer gemeinsamen Abschlusserklärung des G20-Vorsitzes beendet. Die Minister forderten darin am Dienstag in Asheville im US-Staat North Carolina mehrheitlich "die freie, sichere und berechenbare Schifffahrt durch die Straße von Hormuz", die seit Beginn des Iran-Krieges von Teheran weitgehend blockiert wird. Lediglich China hatte Einwände gegen diese Textpassage erhoben.

EU-Budgetverhandler Mureşan für Digitalsteuer

Wien/Alpbach/EU-weit - Auch der Chefverhandler des Europaparlaments für das nächste EU-Budget, der rumänische Abgeordnete Siegfried Mureşan der Europäischen Volkspartei, bringt sich beim Europäischen Forum Alpbach (EFA) für die heiße Phase der Verhandlungen mit den Mitgliedsstaaten in Stellung. Im Gespräch mit der APA plädierte er am Dienstag dafür, die Zahlen im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung zu betrachten und kündigte eine moderate Lösung zur Einführung einer Digitalabgabe an.

Bauer bedauert Island-Votum - Chancen für Montenegro intakt

Alpbach - Nach dem negativen Ausgang des isländischen Referendums über die Wiederaufnahme von EU-Beitrittsgesprächen ortet Europaministerin Claudia Bauer (ÖVP) Versäumnisse in der Kommunikation. Für Montenegros Weg in die EU erwartete sie im Gespräch mit der APA am Rande des Europäischen Forum Alpbach (EFA) am Dienstag keine negativen Folgen. Zu den laufenden EU-Budgetverhandlungen gab sie sich gewohnt kritisch, deutliche Worte fand sie gegen ein serbisches Mladić-Staatsbegräbnis.

Meinl-Reisinger traf japanischen Außenminister in Wien

Wien - Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) hat Dienstagabend ihren japanischen Amtskollegen Toshimitsu Motegi in Wien getroffen. Meinl-Reisinger erklärte, die bilateralen Beziehungen zu Japan, dem wichtigsten Partner der EU im indopazifischen Raum, weiterentwickeln zu wollen. Motegi will vor allem die wirtschaftliche Kooperation etwa durch die Ansiedlung japanischer Unternehmen in Österreich vertiefen, teilte die japanische Botschaft der APA mit.

Prozessbeginn gegen mutmaßlichen Kirk-Attentäter angeordnet

Washington - In den USA muss sich der mutmaßliche Mörder des rechten US-Aktivisten Charlie Kirk laut einem Richterentscheid vor Gericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft verfüge über ausreichende Beweise gegen Tyler R., erklärte der US-Richter Tony Graf im US-Staat Utah. "Aus diesen Gründen sowie auf der Grundlage der Aktenlage sowie der Schriftsätze der Parteien" ordne er die Überstellung des Angeklagten zur Hauptverhandlung an. Kirk war am 10. September 2025 in Utah ermordet worden.

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red