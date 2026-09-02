Kreml erzürnt über deutsche Sanktionen nach Drohnen-Vorfall

Bischkek/Brüssel - Die schweren Spannungen zwischen Berlin und Moskau haben sich infolge des gescheiterten Angriffs mit einer Sprengstoff-Drohne am Flughafen Leipzig/Halle nochmals deutlich verschärft. Russlands Präsident Wladimir Putin bezeichnete die deutschen Strafmaßnahmen gegen sein Land als "schweren Fehler" und sprach von Beweisfälschung. Das Außenministerium in Moskau kündigte Gegenmaßnahmen an. Am Mittwoch befassen sich auch NATO und EU mit dem Drohnen-Vorfall.

Acht Verletzte bei russischen Angriffen auf Odessa

Odessa - Russland hat nach ukrainischen Angaben erneut die Schwarzmeer-Hafenstadt Odessa attackiert. Dabei seien acht Menschen verletzt worden, teilte der Leiter der Militärverwaltung der Stadt, Serhij Lyssak, auf Telegram mit. Außerdem seien Infrastruktur und Wohngebäude beschädigt worden. So sei ein 24-stöckiges Hochhaus getroffen worden. In den vergangenen Monaten hat Russland die Zahl und Intensität seiner Drohnenangriffe auf die Region Odessa deutlich erhöht.

UNO: Anstieg über 1,5 Grad so kurz wie möglich halten

Nairobi - Auf ein inzwischen unvermeidliches Übersteigen der 1,5-Grad-Marke in der Klimakrise muss dem UNO-Umweltprogramm UNEP zufolge eine möglichst rasche Rückkehr unter diesen Wert folgen. Risiken und Auswirkungen verstärkten sich mit jedem Bruchteil eines Grades und mit jedem Jahr, warnen die Experten im Bericht "Limiting Overshoot" (Überschreiten begrenzen). Aktuell befindet sich die Erde dem Bericht zufolge auf einem Weg, der zu etwa 2,6 Grad Temperaturanstieg führen würde.

Schon mehr als 3.000 Ebola-Tote im Kongo

Kinshasa/Bunia/Kampala - In der Demokratischen Republik Kongo sind bereits mehr als 3.000 Menschen an Ebola gestorben. Seit der offiziellen Bekanntgabe des Ausbruchs Mitte Mai seien 3.007 Todesfälle durch die hochansteckende Infektionskrankheit bestätigt worden, berichteten die Gesundheitsbehörden des zentralafrikanischen Landes am Mittwoch. In diesem Zeitraum sind den Angaben zufolge insgesamt 6.186 Ebola-Fälle bestätigt worden.

Irans Medien melden elf Tote bei US-Angriffen

Washington/Teheran - Bei US-Luftangriffen auf Ziele im Iran sind nach iranischen Angaben mindestens elf Menschen getötet worden. Der Vize-Gouverneur der Provinz Chuzestan habe mitgeteilt, dass bei einem nächtlichen US-Raketenangriff auf drei Orte sieben Menschen getötet und acht weitere verletzt worden seien, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur IRNA am Mittwoch. Der iranische Rote Halbmond hatte zuvor bereits vier Tote infolge eines US-Angriffs im südlichen Bezirk Sirik gemeldet.

Strombedarf im Juli gestiegen, Gasverbrauch gesunken

Wien - In Österreich hat sich der Energieverbrauch im Juli uneinheitlich entwickelt. Während die Abgabe von Strom an Endkunden im Jahresabstand um 1,6 Prozent auf 5,3 Terawattstunden (TWh) stieg, ging der Gasverbrauch um 2,2 Prozent auf 3,2 TWh zurück. Das geht aus aktuellen Daten der Regulierungsbehörde E-Control vom Dienstag hervor. Extreme Trockenheit führte bei den heimischen Laufkraftwerken zudem zu einem historischen Tiefstand bei der Stromerzeugung.

Bauer bedauert Island-Votum - Chancen für Montenegro intakt

Alpbach - Nach dem negativen Ausgang des isländischen Referendums über die Wiederaufnahme von EU-Beitrittsgesprächen ortet Europaministerin Claudia Bauer (ÖVP) Versäumnisse in der Kommunikation. Für Montenegros Weg in die EU erwartete sie im Gespräch mit der APA am Rande des Europäischen Forum Alpbach (EFA) am Dienstag keine negativen Folgen. Zu den laufenden EU-Budgetverhandlungen gab sie sich gewohnt kritisch, deutliche Worte fand sie gegen ein serbisches Mladić-Staatsbegräbnis.

ÖAMTC kritisiert Tarif-Dschungel beim Laden von E-Autos

Wien - Der ÖAMTC fordert dringend Verbesserungen bei der Tarifgestaltung an den E-Ladesäulen. So könne beim Laden an einer Ladesäule, je nachdem welche Ladekarte verwendet wird, im Extremfall fast das Zweieinhalbfache des günstigsten Preises verrechnet werden. Obwohl die Preise laut der EU Alternative Fuels Infrastructure Regulation (AFIR) einfach, transparent und vergleichbar sein müssten. "Die Praxis sieht allerdings anders aus", stellt dazu ÖAMTC-Direktor Ernst Kloboucnik fest.

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red