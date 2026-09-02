Nach Tötung in JA Klagenfurt 17-Jähriger zu Mord geständig

Klagenfurt - Der 17-Jährige, der in der Nacht auf Dienstag in der Justizanstalt (JA) Klagenfurt einen 19 Jahre alten Mithäftling vorsätzlich getötet haben soll, ist zum Mordvorwurf geständig. Das teilte Christian Pirker, der Sprecher der Staatsanwaltschaft Klagenfurt, am Mittwoch auf APA-Anfrage mit. Wie Recherchen der APA ergaben, lagen beim 17-Jährigen Hinweise auf psychische Auffälligkeiten vor. Die Staatsanwaltschaft hatte sogar ein psychiatrisches Gutachten in Auftrag gegeben.

Kreml erzürnt über deutsche Sanktionen nach Drohnen-Vorfall

Bischkek/Brüssel - Die schweren Spannungen zwischen Berlin und Moskau haben sich infolge des gescheiterten Angriffs mit einer Sprengstoff-Drohne am Flughafen Leipzig/Halle nochmals deutlich verschärft. Russlands Präsident Wladimir Putin bezeichnete die deutschen Strafmaßnahmen gegen sein Land als "schweren Fehler" und sprach von Beweisfälschung. Das Außenministerium in Moskau kündigte Gegenmaßnahmen an. Am Mittwoch befassen sich auch NATO und EU mit dem Drohnen-Vorfall.

EU-Außenminister nach Leipziger Anschlagsversuch geeint

Brüssel/Wicklow - Der versuchte Sprengstoffanschlag am Leipziger Flughafen dominiert auch das Treffen der EU-Außenminister im irischen Wicklow am Mittwoch: EU-Chefdiplomatin Kaja Kallas gab vor dem Treffen bekannt, sie habe den russischen EU-Gesandten einbestellt. Zu einer möglichen Einbestellung des Botschafters in Österreich sagte Staatssekretär Sepp Schellhorn (NEOS), heute werde es einen Austausch mit dem deutschen Außenminister geben, alles Weitere werde Österreich entscheiden.

UNO: Anstieg über 1,5 Grad so kurz wie möglich halten

Nairobi - Auf ein inzwischen unvermeidliches Übersteigen der 1,5-Grad-Marke in der Klimakrise muss dem UNO-Umweltprogramm UNEP zufolge eine möglichst rasche Rückkehr unter diesen Wert folgen. Risiken und Auswirkungen verstärkten sich mit jedem Bruchteil eines Grades und mit jedem Jahr, warnen die Experten im Bericht "Limiting Overshoot" (Überschreiten begrenzen). Aktuell befindet sich die Erde dem Bericht zufolge auf einem Weg, der zu etwa 2,6 Grad Temperaturanstieg führen würde.

Mann von Wiener U-Bahn erfasst und getötet

Wien - Bei einem ungewöhnlichen Unfall ist in der Nacht auf Mittwoch ein 57-Jähriger in der U-Bahnstation Schwedenplatz getötet worden. Der Obdachlose war offenbar betrunken über den Bahnsteig getorkelt, hatte sich über die Geleise gebeugt und wurde kurz vor 23.00 Uhr am Kopf von der einfahrenden Garnitur der Linie U1 erfasst, berichteten die Einsatzkräfte.

Dreijährige Grazerin überlebte Sturz aus dem fünften Stock

Graz - Eine Dreijährige hat Dienstagabend einen Sturz aus dem fünften Stock im Stiegenhaus eines Mehrparteienhauses in Graz ohne schwere Verletzungen überlebt. Ihre 13-jährige Schwester hatte sie auf den Arm genommen, um ihr während der Wartezeit auf den Lift den Blick nach unten über das Geländer zu ermöglichen. Dabei dürfte sich die Kleine so weit nach vorgezogen haben, dass sie aus den Händen der Jugendlichen glitt. Das Kind stürzte in ein Steinbeet, so die Polizei am Mittwoch.

Irans Medien melden elf Tote bei US-Angriffen

Washington/Teheran - Im Zuge der neu aufgeflammten Kämpfe zwischen den USA und dem Iran hat Teheran eigenen Angaben zufolge militärische Ziele in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE), Kuwait, Bahrain und weiteren Staaten in der Region angegriffen. Bei US-Luftangriffen auf Ziele im Iran sind nach iranischen Angaben indes mindestens elf Menschen getötet worden. Im Westen des Iran wurden der Nachrichtenagentur SNN zufolge bei US-Angriffen vier Angehörige der Revolutionsgarde getötet.

Strombedarf im Juli gestiegen, Gasverbrauch gesunken

Wien - In Österreich hat sich der Energieverbrauch im Juli uneinheitlich entwickelt. Während die Abgabe von Strom an Endkunden im Jahresabstand um 1,6 Prozent auf 5,3 Terawattstunden (TWh) stieg, ging der Gasverbrauch um 2,2 Prozent auf 3,2 TWh zurück. Das geht aus aktuellen Daten der Regulierungsbehörde E-Control vom Dienstag hervor. Extreme Trockenheit führte bei den heimischen Laufkraftwerken zudem zu einem historischen Tiefstand bei der Stromerzeugung.

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red