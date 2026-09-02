Kreml erzürnt über deutsche Sanktionen nach Drohnen-Vorfall

Bischkek/Brüssel - Die schweren Spannungen zwischen Berlin und Moskau haben sich infolge des gescheiterten Angriffs mit einer Sprengstoff-Drohne am Flughafen Leipzig/Halle nochmals deutlich verschärft. Russlands Präsident Wladimir Putin bezeichnete die deutschen Strafmaßnahmen gegen sein Land als "schweren Fehler" und sprach von Beweisfälschung. Das Außenministerium in Moskau kündigte Gegenmaßnahmen an. Am Mittwoch befassen sich auch NATO und EU mit dem Drohnen-Vorfall.

EU-Außenminister nach Leipziger Anschlagsversuch geeint

Brüssel/Wicklow - Der versuchte Sprengstoffanschlag am Leipziger Flughafen dominiert auch das Treffen der EU-Außenminister im irischen Wicklow am Mittwoch: EU-Chefdiplomatin Kaja Kallas gab vor dem Treffen bekannt, sie habe den russischen EU-Gesandten einbestellt. Zu einer möglichen Einbestellung des Botschafters in Österreich sagte Staatssekretär Sepp Schellhorn (NEOS), heute werde es einen Austausch mit dem deutschen Außenminister geben, alles Weitere werde Österreich entscheiden.

Nach Tötung in JA Klagenfurt 17-Jähriger zu Mord geständig

Klagenfurt - Der 17-Jährige, der in der Nacht auf Dienstag in der Justizanstalt (JA) Klagenfurt einen 19 Jahre alten Mithäftling vorsätzlich getötet haben soll, ist zum Mordvorwurf geständig. Das teilte Christian Pirker, der Sprecher der Staatsanwaltschaft Klagenfurt, am Mittwoch auf APA-Anfrage mit. Wie Recherchen der APA ergaben, lagen beim 17-Jährigen Hinweise auf psychische Auffälligkeiten vor. Die Staatsanwaltschaft hatte sogar ein psychiatrisches Gutachten in Auftrag gegeben.

Nach Bluttat auf Wiener Friedhof auch Freundin angeklagt

Wien - Nach der Bluttat an einer Pensionistin am Friedhof Baumgarten am 23. Februar wird einer zweiten Jugendlichen der Prozess gemacht. Das 14-jährige Mädchen wurde nach Ermittlungen im August wegen Beitrags zum Mord angeklagt. Die Anklage ist bereits rechtskräftig. Die Verhandlung findet am 9. September vor einem Jugendgericht statt. Im Juni wurde bereits eine 14-Jährige als direkte Täterin zu acht Jahren Haft und Einweisung in ein forensisch-therapeutisches Zentrum verurteilt.

Treibhausgas-Emissionen 2025 um 0,7 Prozent gestiegen

Wien - Die Treibhausgas-Emissionen (THG) sind in Österreich 2025 laut Nahzeitprognose (NowCast) des Umweltbundesamts (UBA) um 0,7 Prozent gestiegen, was einem Anstieg von 0,5 Mio. Tonnen CO2-Äquivalenten entspricht. Nach den vorläufigen Daten wird damit ein Wert in der Höhe von 67,1 Mio. Tonnen erreicht. Was die 2030er-Ziele der EU betrifft, so wurde die für 2025 zulässige Höchstmenge gemäß Effort Sharing Regulation (ESR) von rund 40,7 Mio. Tonnen um rund 0,8 Mio. überschritten.

Terrorermittlungen nach Angriff auf deutsches Umspannwerk

Potsdam/Köln - Nach dem Angriff auf ein Umspannwerk am Kohlekraftwerk Jänschwalde in Deutschland ermittelt die Polizei unter anderem wegen Terrorverdachts. Neben dem Verdacht der Störung öffentlicher Betriebe, des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion und der Zerstörung wichtiger Arbeitsmittel werde auch wegen der Bildung einer terroristischen Vereinigung ermittelt, teilte das Brandenburger Polizeipräsidium am Mittwoch in Potsdam mit.

Staatsoberhäupter treffen sich beim Forum Alpbach

Alpbach/Innsbruck - Das am Dienstag in Innsbruck gestartete Treffen von Bundespräsident Alexander Van der Bellen mit den Staatsoberhäuptern aus fünf deutschsprachigen Ländern hat am Mittwoch im Rahmen des Europäischen Forum Alpbach (EFA) seine Fortsetzung gefunden. Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP) nahm zusammen mit EFA-Präsident Othmar Karas und Bürgermeister Markus Bischofer gegen 10.00 Uhr im malerischen Alpbachtal vor dem Congress Centrum den hohen Besuch in Empfang.

ÖAMTC kritisiert Tarif-Dschungel beim Laden von E-Autos

Wien - Der ÖAMTC fordert dringend Verbesserungen bei der Tarifgestaltung an den E-Ladesäulen. So könne beim Laden an einer Ladesäule, je nachdem welche Ladekarte verwendet wird, im Extremfall fast das Zweieinhalbfache des günstigsten Preises verrechnet werden. Obwohl die Preise laut der EU Alternative Fuels Infrastructure Regulation (AFIR) einfach, transparent und vergleichbar sein müssten. "Die Praxis sieht allerdings anders aus", stellt dazu ÖAMTC-Direktor Ernst Kloboucnik fest.

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red