Doskozil nach Kehlkopfentfernung zurück im Landtag

Eisenstadt - Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) hat am Mittwoch sein Comeback im Landtag gegeben. Bei einer Sondersitzung zu den Landesfinanzen war er erstmals seit seiner Kehlkopfentfernung im vergangenen April wieder dabei und meldete sich mit Stimmprothese zu Wort. Er verteidigte seine Finanzpolitik gegen die Kritik des Landesrechnungshofs (BLRH) und der Opposition. Kritik übte er erneut an BLRH-Direktor Ren� Wenk.

Angriff bei Schweizer Rave war Amoklauf

Aarau - Die Polizei geht bei der Schießerei in Aarau vom Sonntag von einem Amoklauf aus. Dies hat sie am Mittwoch bei der Pressekonferenz in Schafisheim bekannt gegeben. Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sei der am Montag festgenommene Mann der Schütze, sagte Polizeikommandant Oberst Michael Leupold. Der 43-Jährige sei Schweizer Staatsangehöriger ohne Migrationshintergrund.

Nach Tötung in JA Klagenfurt 17-Jähriger zu Mord geständig

Klagenfurt - Der 17-Jährige, der in der Nacht auf Dienstag in der Justizanstalt (JA) Klagenfurt einen 19 Jahre alten Mithäftling vorsätzlich getötet haben soll, ist zum Mordvorwurf geständig. Das teilte Christian Pirker, der Sprecher der Staatsanwaltschaft Klagenfurt, am Mittwoch auf APA-Anfrage mit. Wie Recherchen der APA ergaben, lagen beim 17-Jährigen Hinweise auf psychische Auffälligkeiten vor. Die Staatsanwaltschaft hatte sogar ein psychiatrisches Gutachten in Auftrag gegeben.

Graz verhängte vorübergehende Haushaltssperre

Graz - Die Stadt Graz hat eine kurzfristige Haushaltssperre wegen der angespannten Liquidität verhängt. Finanzstadtrat Manfred Eber (KPÖ) bestätigte via Aussendung am Mittwoch Berichte steirischer Medien. Aufgrund einer "kurzfristig erhöhten Belastung der städtischen Liquidität werden die Bearbeitung neuer Förderansuchen sowie Bestellungen vorübergehend eingeschränkt", sagte Eber. Die neue Stadtregierung hatte erst vorige Woche ihr Amt angetreten, am 28. Juni war gewählt worden.

Irans Medien melden 19 Tote bei US-Angriffen

Washington/Teheran - Das US-Militär hat nach eigenen Angaben in der Nacht auf Mittwoch Militäreinrichtungen der iranischen Streitkräfte angegriffen. Der Iran reagierte mit Raketen- und Drohnenangriffen auf US-Ziele im Irak, Jordanien, Kuwait und Bahrain. Der Konflikt spielt sich dabei vor allem an der Straße von Hormuz und den iranischen Südprovinzen ab. Bei den Luftangriffen wurden iranischen Medien zufolge mindestens 19 Menschen getötet.

Treibhausgas-Emissionen 2025 um 0,7 Prozent gestiegen

Wien - Die Treibhausgas-Emissionen (THG) sind in Österreich 2025 laut Nahzeitprognose (NowCast) des Umweltbundesamts (UBA) um 0,7 Prozent gestiegen, was einem Anstieg von 0,5 Mio. Tonnen CO2-Äquivalenten entspricht. Nach den vorläufigen Daten wird damit ein Wert in der Höhe von 67,1 Mio. Tonnen erreicht. Was die 2030er-Ziele der EU betrifft, so wurde die für 2025 zulässige Höchstmenge gemäß Effort Sharing Regulation (ESR) von rund 40,7 Mio. Tonnen um rund 0,8 Mio. überschritten.

Terrorermittlungen nach Angriff auf deutsches Umspannwerk

Potsdam/Köln - Nach dem Angriff auf ein Umspannwerk am Kohlekraftwerk Jänschwalde in Deutschland ermittelt die Polizei unter anderem wegen Terrorverdachts. Der Angriff am Dienstag hatte zu einem Kurzschluss an einer Höchstspannungsleitung und einer kurzzeitigen Leitungsunterbrechung geführt. Hinweise auf die Tatverdächtigen gibt es bisher nicht. Nach Brandenburg kam es noch zu einem weiteren Vorfall bei einem Umspannwerk in Nordrhein-Westfalen. Auch hier geht die Polizei von Sabotage aus.

EU-Außenminister nach Leipziger Anschlagsversuch geeint

Brüssel/Wicklow - Der versuchte Sprengstoffanschlag am Leipziger Flughafen dominiert auch das Treffen der EU-Außenminister im irischen Wicklow am Mittwoch: EU-Chefdiplomatin Kaja Kallas gab vor dem Treffen bekannt, sie habe den russischen EU-Gesandten einbestellt. Zu einer möglichen Einbestellung des Botschafters in Österreich sagte Staatssekretär Sepp Schellhorn (NEOS), heute werde es einen Austausch mit dem deutschen Außenminister geben, alles Weitere werde Österreich entscheiden.

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red