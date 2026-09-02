Nach Tötung in JA Klagenfurt 17-Jähriger zu Mord geständig

Klagenfurt - Der 17-Jährige, der in der Nacht auf Dienstag in der Justizanstalt (JA) Klagenfurt einen 19 Jahre alten Mithäftling vorsätzlich getötet haben soll, ist zum Mordvorwurf geständig. Das teilte Christian Pirker, der Sprecher der Staatsanwaltschaft Klagenfurt, am Mittwoch auf APA-Anfrage mit. Wie Recherchen der APA ergaben, lagen beim 17-Jährigen Hinweise auf psychische Auffälligkeiten vor. Die Staatsanwaltschaft hatte sogar ein psychiatrisches Gutachten in Auftrag gegeben.

Angriff bei Schweizer Rave war Amoklauf

Aarau - Die Schüsse nach einem Rave im Schweizer Kanton Aargau am Wochenende waren nach Polizeiangaben ein Amoklauf. Die Behörde hatte knapp 24 Stunden nach der Tat einen 43 Jahre alten Schweizer unter dringendem Tatverdacht festgenommen. Er habe die Schüsse abgegeben, durch die eine Frau starb und sechs Menschen verletzt wurden. "Er hatte keine Mitwisser oder Mittäter", sagte Staatsanwalt Christoph Rüedi am Mittwoch.

Doskozil nach Kehlkopfentfernung zurück im Landtag

Eisenstadt - Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) hat am Mittwoch sein Comeback im Landtag gegeben. Bei einer Sondersitzung zu den Landesfinanzen war er erstmals seit seiner Kehlkopfentfernung im vergangenen April wieder dabei und meldete sich mit Stimmprothese zu Wort. Er verteidigte seine Finanzpolitik gegen die Kritik des Landesrechnungshofs (BLRH) und der Opposition. Kritik übte er erneut an BLRH-Direktor Ren� Wenk.

ÖAMTC kritisiert Tarif-Dschungel beim Laden von E-Autos

Wien - Der ÖAMTC fordert dringend Verbesserungen bei der Tarifgestaltung an den E-Ladesäulen. So könne beim Laden an einer Ladesäule, je nachdem welche Ladekarte verwendet wird, im Extremfall fast das Zweieinhalbfache des günstigsten Preises verrechnet werden. Obwohl die Preise laut der EU Alternative Fuels Infrastructure Regulation (AFIR) einfach, transparent und vergleichbar sein müssten. "Die Praxis sieht allerdings anders aus", stellt dazu ÖAMTC-Direktor Ernst Kloboucnik fest.

Terrorermittlungen nach Angriffen auf deutsche Umspannwerke

Potsdam/Köln - Nach dem Angriff auf ein Umspannwerk am Kohlekraftwerk Jänschwalde in Deutschland ermittelt die Polizei unter anderem wegen Terrorverdachts. Der Angriff am Dienstag hatte zu einem Kurzschluss an einer Höchstspannungsleitung und einer kurzzeitigen Leitungsunterbrechung geführt. Hinweise auf die Tatverdächtigen gibt es bisher nicht. Nach Brandenburg kam es noch zu einem weiteren Vorfall bei einem Umspannwerk in Nordrhein-Westfalen. Auch hier geht die Polizei von Sabotage aus.

Treibhausgas-Emissionen 2025 um 0,7 Prozent gestiegen

Wien - Die Treibhausgas-Emissionen (THG) sind in Österreich 2025 laut Nahzeitprognose (NowCast) des Umweltbundesamts (UBA) um 0,7 Prozent gestiegen, was einem Anstieg von 0,5 Mio. Tonnen CO2-Äquivalenten entspricht. Nach den vorläufigen Daten wird damit ein Wert in der Höhe von 67,1 Mio. Tonnen erreicht. Was die 2030er-Ziele der EU betrifft, so wurde die für 2025 zulässige Höchstmenge gemäß Effort Sharing Regulation (ESR) von rund 40,7 Mio. Tonnen um rund 0,8 Mio. überschritten.

Van der Bellens Europa-Appell bei Staatsoberhäupter-Treffen

Alpbach/Innsbruck - Das am Dienstag in Innsbruck gestartete Treffen von Bundespräsident Alexander Van der Bellen mit den Staatsoberhäuptern aus fünf deutschsprachigen Ländern hat am Mittwoch beim Europäischen Forum Alpbach (EFA) seine Fortsetzung gefunden und schließlich mit einer im Anschluss von der Präsidentschaftskanzlei versendeten "Europaerklärung" bzw. mit einem Appell Van der Bellens geendet. "Es ist Zeit für einen selbstbewussten Europapatriotismus", erklärte das Staatsoberhaupt.

Graz verhängte vorübergehende Haushaltssperre

Graz - Die Stadt Graz hat eine kurzfristige Haushaltssperre wegen der angespannten Liquidität verhängt. Finanzstadtrat Manfred Eber (KPÖ) bestätigte via Aussendung am Mittwoch Berichte steirischer Medien. Aufgrund einer "kurzfristig erhöhten Belastung der städtischen Liquidität werden die Bearbeitung neuer Förderansuchen sowie Bestellungen vorübergehend eingeschränkt", sagte Eber. Die neue Stadtregierung hatte erst vorige Woche ihr Amt angetreten, am 28. Juni war gewählt worden.

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red