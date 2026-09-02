Angriff bei Schweizer Rave war Amoklauf

Aarau - Die Schüsse nach einem Rave im Schweizer Kanton Aargau am Wochenende waren nach Polizeiangaben ein Amoklauf. Die Behörde hatte knapp 24 Stunden nach der Tat einen 43 Jahre alten Schweizer unter dringendem Tatverdacht festgenommen. Er habe die Schüsse abgegeben, durch die eine Frau starb und sechs Menschen verletzt wurden. "Er hatte keine Mitwisser oder Mittäter", sagte Staatsanwalt Christoph Rüedi am Mittwoch.

Doskozil nach Kehlkopfentfernung zurück im Landtag

Eisenstadt - Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) hat am Mittwoch sein Comeback im Landtag gegeben. Bei einer Sondersitzung zu den Landesfinanzen war er erstmals seit seiner Kehlkopfentfernung im vergangenen April wieder dabei und meldete sich mit Stimmprothese zu Wort. Er verteidigte seine Finanzpolitik gegen die Kritik des Landesrechnungshofs (BLRH) und der Opposition. Kritik übte er erneut an BLRH-Direktor Ren� Wenk.

Meinl-Reisinger bestellte russischen Botschafter ein

EU-weit/Brüssel - Als "Reaktion auf den hybriden Angriff in Leipzig durch Russland" hat Außenministerin Beate Meinl-Reisinger am Mittwoch veranlasst, dass der russische Botschafter in Wien einbestellt wird. Das teilte das Außenministerium (BMEIA) am frühen Mittwochabend in einer Aussendung mit. "Hybride Angriffe bedrohen unsere Sicherheit. Jetzt geht es um Solidarität und Geschlossenheit innerhalb Europas", wurde die NEOS-Politikerin darin zitiert.

EU-Außenminister nach Leipziger Anschlagsversuch geeint

Brüssel/Wicklow - Der versuchte Sprengstoffanschlag am Leipziger Flughafen dominierte am Mittwoch auch das Treffen der EU-Außenminister im irischen Wicklow am Mittwoch: EU-Chefdiplomatin Kaja Kallas gab vor dem Treffen bekannt, der russische EU-Gesandten sei einbestellt worden. Am Abend hieß es auch aus dem Wiener Außenministerium (BMEIA), dass Ressortchefin Beate Meinl-Reisinger Russlands Botschafter in Wien einbestellt habe. Es gehe "um Solidarität und Geschlossenheit innerhalb Europas".

Irans Medien melden 19 Tote bei US-Angriffen

Washington/Teheran - Das US-Militär hat nach eigenen Angaben in der Nacht auf Mittwoch Militäreinrichtungen der iranischen Streitkräfte angegriffen. Der Iran reagierte mit Raketen- und Drohnenangriffen auf US-Ziele im Irak, Jordanien, Kuwait und Bahrain. Der Konflikt spielt sich dabei vor allem an der Straße von Hormuz und den iranischen Südprovinzen ab. Bei den Luftangriffen wurden iranischen Medien zufolge mindestens 19 Menschen getötet.

Ex-Kika/Leiner-Chef Wieser fordert Entlassung aus U-Haft

Wien/St. Pölten - Der frühere Kika/Leiner-Geschäftsführer Hermann Wieser bestreitet, an Malversationen rund um die Pleite des Möbelhauses beteiligt gewesen zu sein. Er sitzt seit 30. August wegen Betrugsverdachts in U-Haft, der Vorwurf der Staatsanwaltschaft lautet, die Notlage von Hochwasseropfern im September 2024 in betrügerischer Absicht ausgenutzt zu haben. Sein Anwalt wies gegenüber der "ZiB2" vom Dienstag die Vorwürfe entschieden zurück.

Netanyahu im Gazastreifen: "Wir ziehen uns nicht zurück"

Gaza/Jerusalem - Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hat einen israelischen Militärstützpunkt im Gazastreifen besucht und dabei betont, dass Israel an der Kontrolle von rund 60 Prozent des Gebiets festhalten werde. "Wir ziehen uns nicht zurück", erklärte er in einer von seinem Büro verbreiteten Videobotschaft vor Ort. Der von den USA vorangetriebener Friedensplan sieht einen Abzug israelischer Soldaten aus dem Gebiet vor, sobald die Terrororganisation Hamas entwaffnet ist.

H�iby stimmte Verlängerung der U-Haft zu

Oslo - Der älteste Sohn der neuen norwegischen Königin Mette-Marit, Marius Borg H�iby, hat einer Verlängerung seiner Untersuchungshaft seinem Verteidiger zufolge im Voraus zugestimmt. "Das ist auf den Tod des Königs und die damit verbundenen Umstände zurückzuführen", sagte Rechtsanwalt Petar Sekulic der Nachrichtenagentur NTB. Der norwegische König Harald V. war am Freitag im Alter von 89 Jahren gestorben - er war H�ibys Zieh-Opa.

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red