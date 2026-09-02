Mord an Journalistin in Malta: Geschäftsmann freigesprochen

Valletta - Knapp neun Jahre nach dem Autobomben-Mord an der Journalistin Daphne Caruana Galizia in Malta ist der Geschäftsmann Yorgen Fenech von dem Vorwurf freigesprochen worden, Drahtzieher der Tat gewesen zu sein. Eine Jury enlastete den 44 Jahre alten Unternehmer in Valletta sowohl vom Vorwurf der Beihilfe zum Mord als auch der kriminellen Verschwörung. Damit hat der wohl spektakulärste Mordfall in der Geschichte des kleinen EU-Staates eine unerwartete Wende genommen.

Trump droht Iran mit weiteren Angriffen: "Jederzeit bereit"

Washington/Teheran - Nach der Wiederaufnahme heftiger gegenseitiger Angriffe hat US-Präsident Donald Trump dem Iran mit weiteren Attacken gedroht. "Wir haben letzte Nacht weit mehr als nur ihren Radar in die Luft gejagt", sagte Trump am Mittwoch im Weißen Haus. "Es war ein sehr heftiger Angriff letzte Nacht, und wir sind bereit, jederzeit einen weiteren zu starten." Bei den amerikanischen Luftangriffen in der Nacht auf Mittwoch wurden iranischen Medien zufolge mindestens 19 Menschen getötet.

Spanien: Rechte Oppositionsdemos für Ceuta und gegen S�nchez

Madrid/Ceuta/Rabat - Angesichts der Migrationskrise in Ceuta haben am Mittwoch Zehntausende in Spanien bei landesweiten Kundgebungen für die Zugehörigkeit der Nordafrika-Exklave zu ihrem Land und gegen die Migrationspolitik der Regierung in Madrid demonstriert. Teilnehmer und Redner warfen der Zentralregierung von Ministerpräsident Pedro S�nchez bei den von der rechten Opposition organisierten Veranstaltungen eine Beschwichtigungspolitik gegenüber Marokko und mangelnde Hilfe für Ceuta vor.

Migrantenansturm auf Ceuta - S�nchez unter Druck

Madrid/Ceuta - Einen Monat nach dem massiven Migrantenansturm auf die spanische Nordafrika-Exklave Ceuta steht die Zentralregierung von Regierungschef Pedro S�nchez (PSOE) zunehmend unter politischem Druck. Für Mittwochabend organisierten die Konservativen von Oppositionsführer Alberto N��ez Feij�o (PP) und die rechtspopulistische Vox landesweite Kundgebungen, zu denen tausende Teilnehmer kamen. S�nchez kritisierte die Initiative als "verlogen".

EU-Außenminister nach Leipziger Anschlagsversuch geeint

Brüssel/Wicklow - Der versuchte Sprengstoffanschlag am Leipziger Flughafen dominierte am Mittwoch auch das Treffen der EU-Außenminister im irischen Wicklow am Mittwoch: EU-Chefdiplomatin Kaja Kallas gab vor dem Treffen bekannt, der russische EU-Gesandten sei einbestellt worden. Am Abend hieß es auch aus dem Wiener Außenministerium (BMEIA), dass Ressortchefin Beate Meinl-Reisinger Russlands Botschafter in Wien einbestellt habe. Es gehe "um Solidarität und Geschlossenheit innerhalb Europas".

Meinl-Reisinger bestellte russischen Botschafter ein

EU-weit/Brüssel - Als "Reaktion auf den hybriden Angriff in Leipzig durch Russland" hat Außenministerin Beate Meinl-Reisinger am Mittwoch veranlasst, dass der russische Botschafter in Wien einbestellt wird. Das teilte das Außenministerium (BMEIA) am frühen Mittwochabend in einer Aussendung mit. "Hybride Angriffe bedrohen unsere Sicherheit. Jetzt geht es um Solidarität und Geschlossenheit innerhalb Europas", wurde die NEOS-Politikerin darin zitiert.

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red