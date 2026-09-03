Russland schließt deutsches Goethe-Institut

Moskau - Russland schließt nach Anschuldigungen wegen eines Drohnenanschlagversuchs am Flughafen Leipzig/Halle Niederlassungen des deutschen Goethe-Instituts. Das meldete die Nachrichtenagentur Interfax am Donnerstag unter Berufung auf den russischen Außenminister Sergej Lawrow. Es handle sich um eine Reaktion auf die angekündigte Schließung des Russischen Hauses in Berlin infolge des Fundes einer Sprengstoff-Drohne auf dem Flughafen Leipzig/Halle, sagte Lawrow in Wladiwostok.

Iran greift Ziele in Kuwait an

Kuwait-Stadt - Der Golfstaat Kuwait ist am Donnerstagfrüh erneut Ziel iranischer Angriffe geworden. Die Luftabwehr wehre "feindliche Raketen- und Drohnenangriffe ab", teilte das Militär des mit den USA verbündeten Landes auf der Plattform X mit. Explosionsgeräusche seien auf das Abfangen der Drohnen zurückzuführen. Irans staatlicher Rundfunk Irib berichtete auf X, die Angriffe seien eine Antwort auf "Amerikas Verbrechen" und richteten sich gegen US-Militärstützpunkte in Kuwait.

Trump droht Iran mit weiteren Angriffen: "Jederzeit bereit"

Washington/Teheran - Nach der Wiederaufnahme heftiger gegenseitiger Angriffe hat US-Präsident Donald Trump dem Iran mit weiteren Attacken gedroht. "Wir haben letzte Nacht weit mehr als nur ihren Radar in die Luft gejagt", sagte Trump am Mittwoch im Weißen Haus. "Es war ein sehr heftiger Angriff letzte Nacht, und wir sind bereit, jederzeit einen weiteren zu starten." Bei den amerikanischen Luftangriffen in der Nacht auf Mittwoch wurden iranischen Medien zufolge mindestens 19 Menschen getötet.

Zwei Tote und Verletzte nach Schüssen in Minneapolis

Washington - Bei einer Schießerei in einem Hochhaus in Minneapolis sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Zudem sei der mutmaßliche Täter zu Tode gekommen, teilte die Polizei auf einer Pressekonferenz mit. Drei Beamte seien verletzt ins Krankenhaus gebracht worden, zwei davon mit Schusswunden. Ob der Verdächtige durch Kugeln der Polizei starb, blieb zunächst unklar. Auch die Hintergründe der Tat waren noch offen.

EU-Außenminister nach Leipziger Anschlagsversuch geeint

Brüssel/Wicklow - Der versuchte Sprengstoffanschlag am Leipziger Flughafen dominierte am Mittwoch auch das Treffen der EU-Außenminister im irischen Wicklow am Mittwoch: EU-Chefdiplomatin Kaja Kallas gab vor dem Treffen bekannt, der russische EU-Gesandten sei einbestellt worden. Am Abend hieß es auch aus dem Wiener Außenministerium (BMEIA), dass Ressortchefin Beate Meinl-Reisinger Russlands Botschafter in Wien einbestellt habe. Es gehe "um Solidarität und Geschlossenheit innerhalb Europas".

Europaminister beraten EU-Budget und Erweiterung

Brüssel/Dublin - Im Zentrum des informellen Treffens der EU-Europaministerinnen und -minister stehen am Donnerstag und Freitag die beiden großen Themen des Herbstes: die laufenden Verhandlungen für das nächste mehrjährige EU-Budget 2028-2034 sowie die weitere Erweiterung der EU. Beschlüsse sind beim informellen Treffen im irischen Dublin nicht zu erwarten; es geht vielmehr um Austausch und Vorbereitungen. Österreich wird von Europaministerin Claudia Bauer (ÖVP) vertreten.

Mord an Journalistin in Malta: Geschäftsmann freigesprochen

Valletta - Knapp neun Jahre nach dem Autobomben-Mord an der Journalistin Daphne Caruana Galizia in Malta ist der Geschäftsmann Yorgen Fenech von dem Vorwurf freigesprochen worden, Drahtzieher der Tat gewesen zu sein. Eine Jury enlastete den 44 Jahre alten Unternehmer in Valletta sowohl vom Vorwurf der Beihilfe zum Mord als auch der kriminellen Verschwörung. Damit hat der wohl spektakulärste Mordfall in der Geschichte des kleinen EU-Staates eine unerwartete Wende genommen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red