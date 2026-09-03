Mordalarm in Vöcklabruck: Kinder finden Frauenleiche

Vöcklabruck - Spielende Kinder haben am Dienstag im Vöcklabrucker Ortsteil Dürnau nahe des Ager-Ufers eine Frauenleiche gefunden, die mehrere Stichverletzungen aufwies. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Man gehe von einem Tötungsdelikt aus. Der Tathergang sei Gegenstand von Ermittlungen. Die Staatsanwaltschaft Wels hat eine Obduktion angeordnet.

UNO: Wetterphänomen El Ni�o wird "sehr stark"

Genf - Das Wetterphänomen El Ni�o wird nach Angaben der UNO in den kommenden Monaten "sehr stark" werden und sich voraussichtlich bis in den Februar ziehen. Seinen Höhepunkt werde El Ni�o Ende des Jahres erreichen, prognostizierte die Weltorganisation für Meteorologie (WMO) am Donnerstag. El Ni�o werde "erhebliche Auswirkungen auf Niederschlags- und Temperaturmuster" haben. Konkret gebe es ein erhöhtes Risiko für Überschwemmungen, Dürren und Hitze.

Offene Stellen noch in einzelnen Regionen und Fächern

Wien - Kurz vor Beginn des neuen Schuljahrs im Osten am nächsten Montag ist der Lehrerbedarf laut Bildungsressort bis auf einzelne Regionen, Standorte und Schularten gedeckt. Nur in Vorarlberg bleibt die Lage "vergleichsweise angespannt". An den Pflichtschulen (v.a. Volks-, Mittel-, Sonderschule) sind demnach 288 Stellen offen, an den Bundesschulen (AHS, BMHS) sind es 58, an den Berufsschulen drei. Insgesamt arbeiten an Österreichs Schulen über 128.000 Lehrkräfte.

Iran greift Ziele in Kuwait an

Kuwait-Stadt - Der Golfstaat Kuwait ist am Donnerstagfrüh erneut Ziel iranischer Angriffe geworden. Die Luftabwehr wehre "feindliche Raketen- und Drohnenangriffe ab", teilte das Militär des mit den USA verbündeten Landes auf der Plattform X mit. Explosionsgeräusche seien auf das Abfangen der Drohnen zurückzuführen. Irans staatlicher Rundfunk Irib berichtete auf X, die Angriffe seien eine Antwort auf "Amerikas Verbrechen" und richteten sich gegen US-Militärstützpunkte in Kuwait.

WWF - Tiroler Lech ist "Fluss des Jahres" 2026

Wien - Der Lech in Tirol ist nach der Wahl der Natur- und Umweltschutzorganisation WWF "Fluss des Jahres" 2026. In der erstmals durchgeführten Online-Abstimmung hat sich der Nebenfluss der Donau gegen seine Konkurrenz aus den anderen Bundesländern durchgesetzt, hieß es am Donnerstag. Die Schwarze Sulm in der Steiermark belegt den zweiten Platz. Der niederösterreichische Kamp ist auf Platz drei.

US-Energieminister nennt Öl-Deals mit Venezuela "historisch"

Caracas - US-Energieminister Chris Wright hat bei einem Besuch in Caracas die jüngsten Öl-Abkommen mit Venezuela als "historisch" bezeichnet. Die USA seien daran interessiert, die Energieproduktion weltweit auszuweiten, insbesondere auf dem amerikanischen Doppelkontinent. "Das ist unsere Nachbarschaft", sagte Wright am Mittwoch. Von Argentinien im Süden bis zu Kanada im Norden gebe es Energie-Großmächte in der Region.

Vier Familienmitglieder in Ostfrankreich tot aufgefunden

Besancon - In Ostfrankreich sind nach Angaben aus Behördenkreisen vier Mitglieder einer Familie tot aufgefunden worden. Unter den Toten seien zwei Buben im Alter von sechs und neun Jahren, hieß es am Donnerstag. Demnach wurden die Leichen am Mittwochabend im Ort Gy im D�partement Haute-Sa�ne auf einem Wohnwagenstellplatz gefunden. Laut der Zeitung "L'Est R�publicain" hatte der Familienvater seine Angehörigen mit einer Schusswaffe getötet, bevor er Suizid beging.

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red