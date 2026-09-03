Mordalarm in Vöcklabruck: Kinder finden Frauenleiche

Vöcklabruck - Spielende Kinder haben am Dienstag im Vöcklabrucker Ortsteil Dürnau nahe des Ager-Ufers eine Frauenleiche gefunden, die mehrere Stichverletzungen aufwies. Das vorläufige Obduktionsergebnis bestätigte am Donnerstag den Verdacht auf Fremdverschulden, informierte Christoph Weber, Sprecher der Staatsanwaltschaft Wels. Es wird wegen Mordes ermittelt. Zu den Details hält man sich bedeckt, bisher sei aber kein Verdächtiger festgenommen worden.

Brennerbasistunnel-Update über Zeitplan im Spätherbst

Innsbruck/Österreich - Ob der Zeitplan für das Mammutprojekt Brennerbasistunnel (BBT) erneut etwas nach hinten verschoben wird oder nicht, wird in nicht allzu ferner Zukunft feststehen. Man beabsichtige im Spätherbst des heurigen Jahres das angekündigte "aktualisierte Bauprogramm" vorzulegen, hieß es von der Basistunnelgesellschaft BBT SE am Donnerstag gegenüber der APA. Im Frühjahr war medial über eine Inbetriebnahme im Jahr 2034 spekuliert worden - statt wie bisher avisiert 2032.

Putin schließt neue Mobilmachung im Ukraine-Krieg aus

Wladiwostok - Russlands Präsident Wladimir Putin schließt nach eigenen Worten eine neue Mobilmachung für den Krieg aus. Es gebe keine Szenarien, in denen ein solcher Schritt notwendig sei, da Russland keine Probleme bei der Verfügbarkeit von Militärpersonal habe, sagte Putin auf einem Wirtschaftsforum im russischen Wladiwostok. Entsprechende Spekulationen hatte er jüngst als "völligen Unsinn" zurückgewiesen. Gleichzeitig sprach er von einer Chance für ein Friedensabkommen im Ukraine-Krieg.

Kreml will diplomatische Beziehungen zu Berlin erhalten

Moskau - Russland will nach Angaben des Kremls ungeachtet der von Deutschland angekündigten Schließung des Konsulats in Bonn am bisherigen Stand der diplomatischen Beziehungen festhalten. Moskau selbst werde nicht der Initiator sein von einer Herabstufung der diplomatischen Beziehungen, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow dem russischen Staatsfernsehen am Donnerstag. Dagegen seien von deutscher Seite heute alle möglichen "absurden Schritte" zu erwarten.

Erster Bewohner durfte Wiener "Auszeit-WG" wieder verlassen

Wien - Der erste Bewohner der viel diskutierten Wiener "Auszeit-WG" hat das Haus in Wien-Simmering bereits wieder verlassen. Wie die in der Magistratsabteilung 11 (MA 11) beheimatete Wiener Kinder- und Jugendhilfe der APA am Donnerstagvormittag bestätigte, werde der Bursche weiter innerhalb der "Orientierungshilfe" für unmündige Straftäter betreut. "In diesem Rahmen wird viel über Konfrontation mit seinem Handeln gearbeitet", erklärte eine Sprecherin der MA 11 der APA.

UNO rechnet mit stärkstem El Ni�o seit Aufzeichnungsbeginn

Genf - Die UNO rechnet mit dem stärksten El Ni�o seit Beginn ihrer Aufzeichnungen vor 40 Jahren: Das Wetterphänomen werde "buchstäblich die Skalen sprengen, die wir seit vier Jahrzehnten verwenden", sagte am Donnerstag die Chefin der Weltorganisation für Meteorologie (WMO), Celeste Saulo. Seinen Höhepunkt wird der aktuelle El Ni�o laut Vorhersagen Ende des Jahres erreichen, aber noch bis weit ins kommende Jahr das Risiko für Überschwemmungen, Dürren und extreme Hitze erhöhen.

Österreichs Wirtschaft im 2. Quartal mit leichtem Dämpfer

Wien - Nach sechs Quartalen mit durchwegs positiven Signalen hat die österreichische Wirtschaft im zweiten Quartal 2026 wieder einen leichten Rückgang verzeichnet. Das Bruttoinlandsprodukt sank gegenüber dem ersten Quartal 2026 real um 0,1 Prozent, zeigen vorläufige Ergebnisse der Statistik Austria. "Dämpfend auf die Wirtschaftsleistung wirkten sich vor allem die erneut gestiegenen Energiepreise aus", so Statistik-Austria-Generaldirektorin Manuela Lenk am Donnerstag.

Wärmster August der heimischen Messgeschichte

Wien - Der August 2026 war der heißeste August in der 260-jährigen Messgeschichte Österreichs. "Es dominierten vorwiegend Wetterlagen, die subtropische Luftmassen nach Mitteleuropa transportierten. In Kombination mit überwiegendem Hochdruckeinfluss überwog somit niederschlagsarmes und sonniges Wetter, das vor allem in der ersten Monatshälfte für außergewöhnliche bis extrem hohe Temperaturen sorgte", so Klimatologe Alexander Orlik von der Geosphere Austria am Donnerstag.

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red