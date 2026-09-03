Femizid in Graz - Mann festgenommen

Graz - Eine Frau ist Donnerstagmittag bei einem offensichtlichen Gewaltdelikt in einer Wohnung in der Grazer Innenstadt getötet worden. Das teilte die Landespolizeidirektion Steiermark in einer ersten Information mit. Ein Verdächtiger, ein Mann aus dem familiären Umfeld, wurde festgenommen. Es bestehe daher keine Gefahr für die Bevölkerung. "Die genauen Hintergründe sowie der Tathergang sind derzeit Gegenstand intensiver polizeilicher Erhebungen", hieß es.

Mordalarm in Vöcklabruck: Kinder finden Frauenleiche

Vöcklabruck - Spielende Kinder haben am Dienstag im Vöcklabrucker Ortsteil Dürnau nahe des Ager-Ufers eine Frauenleiche gefunden, die mehrere Stichverletzungen aufwies. Das vorläufige Obduktionsergebnis bestätigte am Donnerstag den Verdacht auf Fremdverschulden, informierte Christoph Weber, Sprecher der Staatsanwaltschaft Wels. Es wird wegen Mordes ermittelt. Zu den Details hält man sich bedeckt, bisher sei aber kein Verdächtiger festgenommen worden.

Brennerbasistunnel-Update über Zeitplan im Spätherbst

Innsbruck/Österreich - Ob der Zeitplan für das Mammutprojekt Brennerbasistunnel (BBT) erneut etwas nach hinten verschoben wird oder nicht, wird in nicht allzu ferner Zukunft feststehen. Man beabsichtige im Spätherbst des heurigen Jahres das angekündigte "aktualisierte Bauprogramm" vorzulegen, hieß es von der Basistunnelgesellschaft BBT SE am Donnerstag gegenüber der APA. Im Frühjahr war medial über eine Inbetriebnahme im Jahr 2034 spekuliert worden - statt wie bisher avisiert 2032.

Gewerkschaft fürchtet Kollaps in Justizanstalt Josefstadt

Wien - Im Zuge der Debatte um die Zustände im österreichischen Strafvollzug hat die GÖD-Justizwachegewerkschaft am Donnerstagvormittag von 8.00 bis 11.00 Uhr den Dienstbetrieb in der Wiener Justizanstalt (JA) Wien-Josefstadt auf ein Mindestmaß reduziert, um auf die Arbeitsbedingungen in den Gefängnissen aufmerksam zu machen. "Die Situation in Österreichs größter Justizanstalt ist nicht länger hinnehmbar", erklärte Gewerkschaftsboss Norbert Dürnberger in einer Aussendung.

Migranten-Tragödie vor Kanaren: Mehr als 80 Tote befürchtet

Las Palmas - Bei der Überfahrt in einem kleinen Holzboot von Westafrika zu den Kanaren könnten mehr als 80 Menschen ums Leben gekommen sein. Die staatliche spanische Seenotrettungsorganisation teilte mit, am Mittwochabend ein Boot mit 44 Menschen und 5 Leichen 140 Kilometer südlich von Gran Canaria entdeckt zu haben. Die gut vernetzte und als zuverlässig geltende NGO Caminando Fronteras (Grenzgänger) meldete, das Boot sei am 7. August von Gambia aus mit 127 Menschen in See gestochen.

Erster Bewohner durfte Wiener "Auszeit-WG" wieder verlassen

Wien - Der erste Bewohner der viel diskutierten Wiener "Auszeit-WG" hat das Haus in Wien-Simmering bereits wieder verlassen. Wie die in der Magistratsabteilung 11 (MA 11) beheimatete Wiener Kinder- und Jugendhilfe der APA am Donnerstagvormittag bestätigte, werde der Bursche weiter innerhalb der "Orientierungshilfe" für unmündige Straftäter betreut. "Das Kind wird mit seinem Verhalten und den daraus resultierenden Folgen konfrontiert", erklärte eine Sprecherin der MA 11 der APA.

Putin: Westen tut nichts gegen Kiews Attacken

Wladiwostok - Kremlchef Wladimir Putin hat die vom ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj angedrohte Blockade des russischen Luftraums als Terrorismus bezeichnet. Putin kritisierte auf einem Wirtschaftsforum in Wladiwostok, dass es im Westen bisher keine Reaktionen darauf gegeben habe. Die westlichen Verbündeten "werden auf diese Weise zu Mitteilnehmenden am internationalen Terrorismus", sagte Putin. Zudem würden dadurch mögliche Verhandlungen über ein Ende des Krieges erschwert.

Europaminister beraten EU-Budget und Erweiterung

Dublin/EU-weit - Im Zentrum des informellen Treffens der EU-Europaministerinnen und -minister stehen am Donnerstag und Freitag die beiden großen Themen des Herbstes: die laufenden Verhandlungen für das nächste mehrjährige EU-Budget 2028-2034 sowie die weitere Erweiterung der EU. Es startet Donnerstagnachmittag. Beschlüsse sind im irischen Dublin nicht zu erwarten, es geht vielmehr um Austausch und Vorbereitungen. Österreich wird von Europaministerin Claudia Bauer (ÖVP) vertreten.

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red