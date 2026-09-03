Mordalarm in Vöcklabruck: Kinder finden Frauenleiche

Vöcklabruck - Spielende Kinder haben am Dienstag im Vöcklabrucker Ortsteil Dürnau nahe des Ager-Ufers eine Frauenleiche gefunden, die mehrere Stichverletzungen aufwies. Das vorläufige Obduktionsergebnis bestätigte am Donnerstag den Verdacht auf Fremdverschulden, informierte Christoph Weber, Sprecher der Staatsanwaltschaft Wels. Es wird wegen Mordes ermittelt. Zu den Details hält man sich bedeckt, bisher sei aber kein Verdächtiger festgenommen worden.

Migranten-Tragödie vor Kanaren: Mehr als 80 Tote befürchtet

Las Palmas - Bei der Überfahrt in einem kleinen Holzboot von Westafrika zu den Kanaren könnten mehr als 80 Menschen ums Leben gekommen sein. Die staatliche spanische Seenotrettungsorganisation teilte mit, am Mittwochabend ein Boot mit 44 Menschen und 5 Leichen 140 Kilometer südlich von Gran Canaria entdeckt zu haben. Die gut vernetzte und als zuverlässig geltende NGO Caminando Fronteras (Grenzgänger) meldete, das Boot sei am 7. August von Gambia aus mit 127 Menschen in See gestochen.

Femizid in Graz - Mann festgenommen

Graz - Eine Frau ist Donnerstagmittag bei einem offensichtlichen Gewaltdelikt in einer Wohnung in der Grazer Innenstadt getötet worden. Das teilte die Landespolizeidirektion Steiermark in einer ersten Information mit. Ein Verdächtiger, ein Mann aus dem familiären Umfeld, wurde festgenommen. Es bestehe daher keine Gefahr für die Bevölkerung. "Die genauen Hintergründe sowie der Tathergang sind derzeit Gegenstand intensiver polizeilicher Erhebungen", hieß es.

Brennerbasistunnel-Update über Zeitplan im Spätherbst

Innsbruck/Österreich - Ob der Zeitplan für das Mammutprojekt Brennerbasistunnel (BBT) erneut etwas nach hinten verschoben wird oder nicht, wird in nicht allzu ferner Zukunft feststehen. Man beabsichtige im Spätherbst des heurigen Jahres das angekündigte "aktualisierte Bauprogramm" vorzulegen, hieß es von der Basistunnelgesellschaft BBT SE am Donnerstag gegenüber der APA. Im Frühjahr war medial über eine Inbetriebnahme im Jahr 2034 spekuliert worden - statt wie bisher avisiert 2032.

Houthi töten 13 jemenitische Regierungssoldaten

Sanaa - Bei Zusammenstößen mit Kämpfern der Houthi-Miliz sind nach Angaben aus Militärkreisen 13 jemenitische Regierungssoldaten getötet worden. Die vom Iran unterstützten Houthi hätten entlang der Frontlinien an der westlichen Küste des Roten Meeres eine groß angelegte Offensive gestartet, um "in Richtung Bab al-Mandab und in von Regierungstruppen gehaltene Gebiete vorzudringen", erfuhr AFP am Donnerstag aus Militärkreisen.

Irans Revolutionsgarden drohen den USA mit Rache

Teheran - Der Chef der iranischen Revolutionsgarden hat mit Rache für den tödlichen Angriff auf eine Hochzeitsfeier gedroht, für den der Iran die USA verantwortlich macht. "Das reine Blut dieser unterdrückten Märtyrer" werde "nicht ungesühnt bleiben und sicherlich gerächt werden", sagte Revolutionsgarden-Chef Ahmed Vahidi. Iranischen Behörden zufolge war Dienstagabend im Süden des Iran ein Wohnhaus getroffen worden, in dem gerade eine Hochzeit stattfand. Es gab vier Tote.

Österreich und Jordanien fordern Rückkehr der Diplomatie

Wien - Österreich und Jordanien fordern diplomatische Anstrengungen zur Lösung des Kriegs Israels und der USA gegen den Iran. Sie seien der Ansicht, dass in der Frage der Öffnung der Straße von Hormuz und des Verhinderns von Atomwaffen "nur Diplomatie und die Rückkehr zur Diplomatie eine Lösung bringen kann", sagte Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) nach einem Treffen mit dem Außenminister und Vize-Premierminister Jordaniens, Ayman Safadi, am Donnerstag in Wien.

Erster Bewohner durfte Wiener "Auszeit-WG" wieder verlassen

Wien - Der erste Bewohner der viel diskutierten Wiener "Auszeit-WG" hat das Haus in Wien-Simmering bereits wieder verlassen. Wie die in der Magistratsabteilung 11 (MA 11) beheimatete Wiener Kinder- und Jugendhilfe der APA am Donnerstagvormittag bestätigte, werde der Bursche weiter innerhalb der "Orientierungshilfe" für unmündige Straftäter betreut. "Das Kind wird mit seinem Verhalten und den daraus resultierenden Folgen konfrontiert", erklärte eine Sprecherin der MA 11 der APA.

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red