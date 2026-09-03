Vodosek folgt auf Striedinger als Generalstabschef

Wien - Der Nationale Rüstungsdirektor Harald Vodosek wird neuer Generalstabschef des Österreichischen Bundesheeres. Dies gab das Verteidigungsministerium am Donnerstag bekannt. Der 62-jährige Vodosek, der seit 2021 die Direktion 5 - Beschaffung leitet und damit bisher maßgeblich an der Umsetzung des "Aufbauplan 2032+" beteiligt war, folgt auf Rudolf Striedinger, der mit Ende September seinen Ruhestand antritt.

Migranten-Tragödie vor Kanaren: Mehr als 80 Tote befürchtet

Las Palmas - Bei der Überfahrt in einem kleinen Holzboot von Westafrika zu den Kanaren könnten mehr als 80 Menschen ums Leben gekommen sein. Die staatliche spanische Seenotrettungsorganisation teilte mit, am Mittwochabend ein Boot mit 44 Menschen und 5 Leichen 140 Kilometer südlich von Gran Canaria entdeckt zu haben. Die gut vernetzte und als zuverlässig geltende NGO Caminando Fronteras (Grenzgänger) meldete, das Boot sei am 7. August von Gambia aus mit 127 Menschen in See gestochen.

Femizid in Graz - Mann festgenommen

Graz - Eine Frau ist Donnerstagmittag bei einem offensichtlichen Gewaltdelikt in einer Wohnung in der Grazer Innenstadt getötet worden. Das teilte die Landespolizeidirektion Steiermark in einer ersten Information mit. Ein Verdächtiger, ein Mann aus dem familiären Umfeld, wurde festgenommen. Es bestehe daher keine Gefahr für die Bevölkerung. "Die genauen Hintergründe sowie der Tathergang sind derzeit Gegenstand intensiver polizeilicher Erhebungen", hieß es.

Israels Armee meldet Zwischenfälle in Gaza - mehrere Tote

Gaza - Die israelische Armee hat im Norden des Gazastreifens drei Palästinenser getötet, die ihren Angaben nach eine Bedrohung für die eigenen Soldaten darstellten. Die Palästinenser hatten die sogenannte gelbe Linie überschritten, die den Übergang zu von Israel kontrolliertem Gebiet markiert, und sich israelischen Soldaten genähert, wie das israelische Militär mitteilte. Es handelte sich dem israelischen Militär zufolge um zwei Vorfälle.

Gewerkschaft fürchtet Kollaps in Justizanstalt Josefstadt

Wien - Im Zuge der Debatte um die Zustände im österreichischen Strafvollzug hat die GÖD-Justizwachegewerkschaft am Donnerstagvormittag von 8.00 bis 11.00 Uhr den Dienstbetrieb in der Wiener Justizanstalt (JA) Wien-Josefstadt auf ein Mindestmaß reduziert, um auf die Arbeitsbedingungen in den Gefängnissen aufmerksam zu machen. "Die Situation in Österreichs größter Justizanstalt ist nicht länger hinnehmbar", erklärte Gewerkschaftsboss Norbert Dürnberger in einer Aussendung.

Houthi töten 13 jemenitische Regierungssoldaten

Sanaa - Bei Zusammenstößen mit Kämpfern der Houthi-Miliz sind nach Angaben aus Militärkreisen 13 jemenitische Regierungssoldaten getötet worden. Die vom Iran unterstützten Houthi hätten entlang der Frontlinien an der westlichen Küste des Roten Meeres eine groß angelegte Offensive gestartet, um "in Richtung Bab al-Mandab und in von Regierungstruppen gehaltene Gebiete vorzudringen", erfuhr AFP am Donnerstag aus Militärkreisen.

"Zukunftsdepot" könnte Startguthaben bis 500 Euro enthalten

Wien - Das "Zukunftsdepot", das Eltern ein steuerfreies Anlegen für ihre Kinder ermöglichen soll, könnte vom Staat mit einem Startguthaben von bis zu 500 Euro unterstützt werden. Details wie diese verhandle man derzeit noch, sagte Familienministerin Claudia Bauer (ÖVP) am Donnerstag. Grundsätzlich habe sich die Koalition auf die Einführung des "Zukunftsdepots", mit dem Kanzler Christian Stocker (ÖVP) vorgeprescht war, aber geeinigt. Die SPÖ sieht allerdings noch viele offene Fragen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red