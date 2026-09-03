Einigung bei VW: Weitere 50.000 Jobs sollen wegfallen

Wolfsburg - Der Aufsichtsrat von Volkswagen hat dem Sparpaket des Konzernvorstands einstimmig zugestimmt. Dabei will der Autobauer in den kommenden Jahren unter anderem weitere 50.000 Stellen streichen. Diese Anpassung der weltweiten Personalkapazitäten sei notwendig, um die Ziele des Transformationsprogramms zu erreichen, teilte das Unternehmen in Wolfsburg mit.

Vodosek folgt auf Striedinger als Generalstabschef

Wien - Der Nationale Rüstungsdirektor Harald Vodosek wird neuer Generalstabschef des Österreichischen Bundesheeres. Dies gab das Verteidigungsministerium am Donnerstag bekannt. Der 62-jährige Vodosek, der seit 2021 die Direktion 5 - Beschaffung leitet und damit bisher maßgeblich an der Umsetzung des "Aufbauplan 2032+" beteiligt war, folgt auf Rudolf Striedinger, der mit Ende September seinen Ruhestand antritt.

Femizid in Graz - 23-Jähriger festgenommen

Graz - Eine 24-jährige Frau ist Donnerstagmittag bei einem offensichtlichen Gewaltdelikt in einer Wohnung in der Grazer Innenstadt getötet worden. Das teilte die Landespolizeidirektion Steiermark mit. Ein Verdächtiger, ein 23-jähriger Mann aus dem familiären Umfeld, wurde noch im Wohnhaus festgenommen. "Die genauen Hintergründe sowie der Tathergang sind derzeit Gegenstand intensiver polizeilicher Erhebungen", hieß es. Der mutmaßliche Täter wurde noch nicht vernommen.

Österreich und EU-Partner erörtern Migrantenrückkehrzentren

Kopenhagen/Österreich - Die Innenminister jener fünf EU-Staaten, die zügig Rückkehrzentren für Migranten außerhalb der EU einrichten wollen, beraten sich am Freitag in Kopenhagen über die bisherigen Fortschritte ihrer Bemühungen. Neben dem Gastgeber Dänemark gehören Deutschland, die Niederlande, Griechenland und auch Österreich dazu. Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) bekräftigte im Vorfeld: Ziel der Rückkehrzentren sei es, "das Geschäftsmodell der Schleppermafia nachhaltig zu zerschlagen".

"Zukunftsdepot" könnte Startguthaben bis 500 Euro enthalten

Wien - Das "Zukunftsdepot", das Eltern ein steuerfreies Anlegen für ihre Kinder ermöglichen soll, könnte vom Staat mit einem Startguthaben von bis zu 500 Euro unterstützt werden. Details wie diese verhandle man derzeit noch, sagte Familienministerin Claudia Bauer (ÖVP) am Donnerstag. Grundsätzlich habe sich die Koalition auf die Einführung des "Zukunftsdepots", mit dem Kanzler Christian Stocker (ÖVP) vorgeprescht war, aber geeinigt. Die SPÖ sieht allerdings noch viele offene Fragen.

Für Netanyahu bleibt Sturz der iranischen Führung Hauptziel

Tel Aviv - Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hat einen Sturz der iranischen Führung als "die wichtigste Aufgabe, die noch vor uns liegt" bezeichnet. Er sei fest überzeugt, dass dies möglich sei, sagte Netanyahu nach Angaben seines Büros bei einem Treffen im Militärhauptquartier in Tel Aviv. Diese Aufgabe sei "nah", sagte er demnach. "Sie ist nicht unmöglich. Sie liegt in unserer Reichweite." Trotz aller Angriffe hat es bisher keinen "Regime Change" im Iran gegeben.

Israels Rechte drängt auf "freiwillige Ausreise" aus Gaza

Tel Aviv/Gaza - Vor der Parlamentswahl in Israel im Oktober machen sich rechte Politiker erneut für eine Umsiedlung der rund zwei Millionen Palästinenser im Gazastreifen stark. Polizeiminister Itamar Ben-Gvir stellte ein entsprechendes politisches Programm mit dem Titel "Abkopplung 710" vor, das eine "freiwillige Auswanderung" der Menschen aus dem in zwei Jahren Krieg weitgehend zerstörten Küstenstreifen vorsieht. Solche Pläne sind international immer wieder scharf kritisiert worden.

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red