Konflikt um Kopftuchverbot soll außerhalb der Klasse bleiben

Wien - Mit dem neuen Unterrichtsjahr, das am Montag im Osten beginnt, ist für Mädchen bis 14 das Kopftuchtragen in Schulen verboten. Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) erwartet trotz Boykottaufrufen und Tipps zur Umgehung, dass sich nur vereinzelt Mädchen nicht an das Gesetz halten werden. Dass das Verbot das Schulklima verschlechtern könnte, befürchtet er nicht. "Es ist sichergestellt, dass es keinen Konflikt im Klassenzimmer selber gibt", betonte er im APA-Gespräch.

Volkswagen stellt Weichen für historischen Konzernumbau

Wolfsburg - Der angeschlagene deutsche Volkswagen-Konzern steht vor einem einschneidenden Umbau. Europas größter Autobauer will in den kommenden Jahren weitere 50.000 Stellen streichen, die Zahl seiner Modelle zusammenstutzen und Firmenbeteiligungen reduzieren. Vier Werke in Deutschland - eines davon von der Tochter Audi - stehen weiter auf der Kippe.

20.000 Epi-Pens in Österreich eingetroffen

Wien - Rund 20.000 Adrenalin-Pens sind in Österreich eingetroffen. Das berichtete der Arzneimittel-Vollgroßhändler Phago am Freitag. Die neue Lieferung des Allergie-Notfallmedikaments entspanne die zuletzt angespannte Versorgungslage. Aufgrund der heuer besonders starken Wespensaison waren bestimmte Adrenalin-Autoinjektoren, auch Epi-Pen genannt, teilweise schwer erhältlich. Die Verteilung an die Apotheken sei bereits am Laufen, teilte der Arzneimittelgroßhändler mit.

RH: Insolvenzentgeltfonds muss stärker gespeist werden

Wien - Der Insolvenzentgeltfonds (IEF) ist derzeit wegen einer Finanzierungslücke in den Schlagzeilen. Das Vehikel dient der Befriedigung von Arbeitnehmeransprüchen, wenn ein Arbeitgeber Insolvenz anmeldet. Der Rechnungshof (RH) hat am Freitag einen Bericht über das Insolvenzentgelt-System veröffentlicht. "So, wie das System ausgestaltet ist, birgt es in einigen Punkten jedoch ein Risiko von Fehlanreizen", so der RH. Zudem werde es 2027/28 Anhebungen des Beitragssatzes brauchen.

Meloni feiert Amtszeit-Rekord

Rom - Jahrzehntelang galt Italien politisch als instabil. Seit Gründung der Republik im Jahr 1946 gab es 68 Regierungen, die im Schnitt rund 13 Monate im Amt blieben. Die seit Oktober 2022 amtierende Ministerpräsidentin Giorgia Meloni, die erste Premierministerin in der Geschichte Italiens, hingegen bleibt. Am heutigen Freitag hat Meloni Grund zum Feiern: Ihr Kabinett ist länger ununterbrochen im Amt als jede andere Regierung in der Geschichte der italienischen Republik.

Neue Spendenvorwürfe gegen britische Rechtspopulisten

Birmingham - Großbritanniens rechtspopulistische Partei Reform UK ist in einen weiteren mutmaßlichen Spendenskandal verwickelt. Eine Dokumentation des Senders Channel 4 News legt nahe, dass sich die Partei des Brexit-Vorkämpfers Nigel Farage Gelder eines ausländischen Unternehmers sichern wollte. Zwei hochrangige Funktionäre legten am Freitag ihre Parteiämter nieder, darunter ein enger Berater von Farage.

Argentiniens Präsident heizt Streit um Falklandinseln an

Buenos Aires - Im Streit um die Falklandinseln hat Argentiniens Präsident Javier Milei die Einrichtung einer Militärbasis auf Feuerland angekündigt. Außerdem drohte der libertäre Staatschef mit Sanktionen gegen Firmen, die ohne Erlaubnis der argentinischen Regierung die Gewässer um jene Inselgruppe im Südatlantik wirtschaftlich ausbeuten wollen, die seit 1833 ein britisches Überseegebiet ist.

Weißes Haus verpackt Trumps Politik in Online-Spiele

Washington - Das Weiße Haus hat die Politik von US-Präsident Donald Trump in einen Online-Spielautomaten übersetzt. In Anlehnung an die frühen Videospiele in Spielhallen bietet die Regierungszentrale auf ihrer Homepage unter dem Titel "Arcade" mehrere Spiele im grob pixeligen Retro-Design an, die die zentralen Themen der US-Regierung aufgreifen. Gleich zwei Spiele inszenieren Trumps Politik gegen irreguläre Einwanderung und die Sicherung der Grenze zu Mexiko.

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red