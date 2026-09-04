VW streicht von 50.000 Jobs Hälfte in Deutschland

Wolfsburg - Der deutsche Volkswagen-Konzern steht vor einem einschneidenden Umbau. Europas größter Autobauer will in den kommenden Jahren weitere 50.000 Stellen streichen, die Zahl seiner Modelle zusammenstutzen und Firmenbeteiligungen reduzieren. Vier Werke in Deutschland - eines davon von der Tochter Audi - stehen weiter auf der Kippe. Etwa die Hälfte der wegfallenden Jobs dürfte in Deutschland gestrichen werden, hieß es vom Ministerpräsidenten des VW-Miteigentümerlandes Niedersachsen.

Konflikt um Kopftuchverbot soll außerhalb der Klasse bleiben

Wien - Mit dem neuen Unterrichtsjahr, das am Montag im Osten beginnt, ist für Mädchen bis 14 das Kopftuchtragen in Schulen verboten. Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) erwartet trotz Boykottaufrufen und Tipps zur Umgehung, dass sich nur vereinzelt Mädchen nicht an das Gesetz halten werden. Dass das Verbot das Schulklima verschlechtern könnte, befürchtet er nicht. "Es ist sichergestellt, dass es keinen Konflikt im Klassenzimmer selber gibt", betonte er im APA-Gespräch.

Wasserbilanz des Sommers in Österreich deutlich negativ

Wien - Der laut Geosphere heißeste Sommer der Messgeschichte, der zudem auch von außergewöhnlicher Trockenheit geprägt war, hat dafür gesorgt, dass auch die Wasserbilanz deutlich negativ ausfällt. "Österreichweit fiel rund 32 Prozent weniger Niederschlag als im langjährigen Durchschnitt - das macht sich bei unseren Fließgewässern ebenso wie beim Grundwasser bemerkbar", wurde Umweltminister Norbert Totschnig (ÖVP) in einer Aussendung am Freitag zitiert.

Österreich und EU-Partner erörtern Migrantenrückkehrzentren

Kopenhagen/Österreich - Die für Migration zuständigen Minister jener fünf EU-Staaten, die zügig Rückkehrzentren für Migranten außerhalb der EU einrichten wollen, haben sich am Freitag in Kopenhagen über die bisherigen Fortschritte ihrer Bemühungen beraten. Neben dem Gastgeber Dänemark gehören Deutschland, die Niederlande, Griechenland und auch Österreich dazu. Mehrere Teilnehmer betonten angesichts menschenrechtlicher Bedenken gegen die sogenannten Return Hubs, es gehe um "offene Anlagen".

20.000 Epi-Pens in Österreich eingetroffen

Wien - Rund 20.000 Adrenalin-Pens sind in Österreich eingetroffen. Das berichtete der Arzneimittel-Vollgroßhändler Phago am Freitag. Die neue Lieferung des Allergie-Notfallmedikaments entspanne die zuletzt angespannte Versorgungslage. Aufgrund der heuer besonders starken Wespensaison waren bestimmte Adrenalin-Autoinjektoren, auch Epi-Pen genannt, teilweise schwer erhältlich. Die Verteilung an die Apotheken sei bereits am Laufen, teilte der Arzneimittelgroßhändler mit.

Zwölf Tote nach Fährunglück auf Zypern geborgen

Istanbul/Nikosia - Nach dem Fährunglück vor der Nordküste Zyperns am Wochenende ist die Zahl der Toten auf zwölf gestiegen. Rettungskräfte bargen in der Nacht die Leichen zweier Frauen, wie der Premierminister der nur von der Türkei anerkannten Republik Nordzypern, Ünal Üstel, mitteilte. Sie seien noch nicht offiziell identifiziert worden. Üstel fügte hinzu, die Suche gehe weiter.

Neue Spendenvorwürfe gegen britische Rechtspopulisten

Birmingham - Großbritanniens rechtspopulistische Partei Reform UK ist in einen weiteren mutmaßlichen Spendenskandal verwickelt. Eine Dokumentation des Senders Channel 4 News legt nahe, dass sich die Partei des Brexit-Vorkämpfers Nigel Farage Gelder eines ausländischen Unternehmers sichern wollte. Zwei hochrangige Funktionäre legten am Freitag ihre Parteiämter nieder, darunter ein enger Berater von Farage.

Hohe Nachfrage nach Gratis-Impfungen

Wien - Die kostenlosen Impfangebote in Österreich werden gut angenommen. Das betonten Gesundheitsministerin Korinna Schumann und Gesundheitsstaatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig (beide SPÖ) bei einem Hintergrundgespräch am Freitag in Wien anlässlich der bevorstehenden Impfsaison. Bei der Gürtelrose-Impfung ist die Nachfrage allerdings so groß, dass es beim notwendigen zweiten Stich zu längeren Wartezeiten kommen kann.

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red