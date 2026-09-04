TASS: Witkoff und Kushner reisen nach Russland und Ukraine

Moskau/Kiew (Kyjiw) - Die US-Sondergesandten Steve Witkoff und Jared Kushner wollen am Samstag und Sonntag nach Russland und erstmals seit Kriegsbeginn 2022 auch in die Ukraine reisen. Dies berichtete die amtliche russische Nachrichtenagentur TASS am Freitag unter Berufung auf einen Insider. Der Kreml lehnte eine Bestätigung zunächst ab. "Ich möchte derzeit keine Ankündigungen machen, aber wir werden Sie informieren, wenn diese Kontakte stattfinden", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow.

Benko am 22. September vor Gericht

Innsbruck/Wien - Der derzeit in Untersuchungshaft sitzende Signa-Gründer Ren� Benko muss sich am 22. September ab 9.00 Uhr vor einem Schöffengericht des Landesgerichts Innsbruck verantworten. Der bereits zuvor über Medien kolportierte Termin wurde durch eine Medienmitteilung des Landesgerichts bestätigt. Der Oberste Gerichtshof (OGH) hatte im Juli einen Teilfreispruch im Verfahren wegen betrügerischer Krida aufgehoben. Dieses wird nun am Landesgericht neu verhandelt.

Entwurf für Sozialhilfereform in Abstimmung

Wien - Das SPÖ-geführte Sozialministerium hat seinen Entwurf für die lange erwartete Sozialhilfereform fertiggestellt. Einen entsprechenden Bericht der Tageszeitung "Heute" bestätigte Ministerin Korinna Schumann (SPÖ) am Freitag gegenüber dem ORF. Details nannte sie nur wenige und betonte, dass der Entwurf erst in der Abstimmung mit den Koalitionspartnern ÖVP und NEOS sei. Ziel ist ein Inkrafttreten mit 1. Jänner 2027.

Sabotage in Deutschland: Tatverdächtiger gesucht

Dormagen/Potsdam - Nach mehreren Sabotageakten gegen die Energieinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen und Brandenburg fahndet die deutsche Polizei nach einem 48-jährigen Tatverdächtigen aus Gevelsberg bei Hagen. "Uns liegt ein Bekennerschreiben vor, und wir gehen den Hinweisen nach", sagte ein Polizeisprecher in Köln am Freitag. Gesucht werde nach dem mutmaßlichen Verfasser, der sich zu den Aktionen bekannt haben soll.

Getötete Frau in Graz - Bruder des Lebensgefährten in Haft

Graz - Im Falle jener 24-jährigen Frau, die Donnerstagmittag bei einem offensichtlichen Gewaltdelikt in einer Wohnung in der Grazer Innenstadt getötet worden ist, hielt sich die Polizei am Freitag weiter bedeckt. Klar ist nun aber, in welchem Verhältnis Opfer und Verdächtiger standen: Beim 23-Jährigen handelt es sich um den Bruder des Lebensgefährten der Frau. Der Mann verweigerte bei der Vernehmung jegliche Angaben. Daher gab auch die Polizei vorerst keine weiteren Details bekannt.

20 Bewohner nach Feuer in Wohnanlage in Dornbirn evakuiert

Bregenz/Dornbirn - Wegen eines Brandes in einer Wohnung sind am Freitag in Dornbirn-Rohrbach 20 Bewohner aus einem Mehrparteienhaus evakuiert worden. Sieben Personen wurden zur Abklärung wegen des Verdachts auf Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht, ein Teil habe das Krankenhaus zwischenzeitlich wieder verlassen können. Die Vorarlberger Polizei präzisierte dazu am Nachmittag Angaben in einer früheren Mitteilung der Stadt Dornbirn. Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen.

Zwölf Tote nach Fährunglück auf Zypern geborgen

Istanbul/Nikosia - Nach dem Fährunglück vor der Nordküste Zyperns am Wochenende ist die Zahl der Toten auf zwölf gestiegen. Rettungskräfte bargen in der Nacht die Leichen zweier Frauen, wie der Premierminister der nur von der Türkei anerkannten Republik Nordzypern, Ünal Üstel, mitteilte. Sie seien noch nicht offiziell identifiziert worden. Üstel fügte hinzu, die Suche gehe weiter.

Neue Spendenvorwürfe gegen britische Rechtspopulisten

Birmingham - Großbritanniens rechtspopulistische Partei Reform UK ist in einen weiteren mutmaßlichen Spendenskandal verwickelt. Eine Dokumentation des Senders Channel 4 News legt nahe, dass sich die Partei des Brexit-Vorkämpfers Nigel Farage Gelder eines ausländischen Unternehmers sichern wollte. Zwei hochrangige Funktionäre legten am Freitag ihre Parteiämter nieder, darunter ein enger Berater von Farage.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red