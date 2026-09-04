Houthis gegen Regierungstruppen: 120 Tote im Jemen

Sanaa - Bei schweren Gefechten zwischen der pro-iranischen Houthi-Miliz und Regierungstruppen im Jemen sind laut Mediziner- und Militärkreisen seit Donnerstag mehr als 120 Menschen getötet worden. Die Opferzahlen auf beiden Seiten hielten sich nach Angaben vom Freitag ungefähr die Waage. Zudem kam ein Zivilist ums Leben. Die Houthis hatten am Donnerstag einen Vorstoß in Richtung der Küste an der Meerenge Bab al-Mandeb, die das Rote Meer mit dem Indischen Ozean verbindet, gestartet.

TASS: Witkoff und Kushner reisen nach Russland und Ukraine

Moskau/Kiew (Kyjiw) - Die US-Sondergesandten Steve Witkoff und Jared Kushner wollen am Samstag und Sonntag nach Russland und erstmals seit Kriegsbeginn 2022 auch in die Ukraine reisen. Dies berichtete die amtliche russische Nachrichtenagentur TASS am Freitag unter Berufung auf einen Insider. Der Kreml lehnte eine Bestätigung zunächst ab. "Ich möchte derzeit keine Ankündigungen machen, aber wir werden Sie informieren, wenn diese Kontakte stattfinden", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow.

Russische Drohne trifft Geheimdienst-Hauptquartier in Kiew

Sotschi/Odessa - Eine russische Drohne hat am Freitag das Hauptquartier des ukrainischen Geheimdienstes SBU im Zentrum von Kiew getroffen. Präsident Wolodymyr Selenskyj kündigte daraufhin Vergeltung an. Er habe den Befehl erteilt, eine angemessene und spürbare Antwort vorzubereiten, die dem Angriff möglichst entspreche, teilte Selenskyj auf Telegram mit. Die Drohne sei direkt auf das Büro des SBU-Chefs in dem Gebäude in der Wolodymyrska-Straße gerichtet gewesen.

Österreich und EU-Partner schreiten bei "Return Hubs" voran

Kopenhagen/Österreich - Die für Migration zuständigen Minister jener fünf EU-Staaten, die zügig Rückkehrzentren für Migranten außerhalb der EU einrichten wollen, haben sich am Freitag in Kopenhagen über die bisherigen Fortschritte ihrer Bemühungen beraten. Neben dem Gastgeber Dänemark gehören Deutschland, die Niederlande, Griechenland und auch Österreich dazu. Mehrere Teilnehmer betonten angesichts menschenrechtlicher Bedenken gegen die sogenannten Return Hubs, es gehe um "offene Anlagen".

Getötete Frau in Graz - Bruder des Lebensgefährten in Haft

Graz - Im Falle jener 24-jährigen Frau, die Donnerstagmittag bei einem offensichtlichen Gewaltdelikt in einer Wohnung in der Grazer Innenstadt getötet worden ist, hielt sich die Polizei am Freitag weiter bedeckt. Klar ist nun aber, in welchem Verhältnis Opfer und Verdächtiger standen: Beim 23-Jährigen handelt es sich um den Bruder des Lebensgefährten der Frau. Der Mann verweigerte bei der Vernehmung jegliche Angaben. Daher gab auch die Polizei vorerst keine weiteren Details bekannt.

Benko am 22. September vor Gericht

Innsbruck/Wien - Der derzeit in Untersuchungshaft sitzende Signa-Gründer Ren� Benko muss sich am 22. September ab 9.00 Uhr vor einem Schöffengericht des Landesgerichts Innsbruck verantworten. Der bereits zuvor über Medien kolportierte Termin wurde durch eine Medienmitteilung des Landesgerichts bestätigt. Der Oberste Gerichtshof (OGH) hatte im Juli einen Teilfreispruch im Verfahren wegen betrügerischer Krida aufgehoben. Dieses wird nun am Landesgericht neu verhandelt.

20 Bewohner nach Feuer in Wohnanlage in Dornbirn evakuiert

Bregenz/Dornbirn - Wegen eines Brandes in einer Wohnung sind am Freitag in Dornbirn-Rohrbach 20 Bewohner aus einem Mehrparteienhaus evakuiert worden. Sieben Personen wurden zur Abklärung wegen des Verdachts auf Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht, ein Teil habe das Krankenhaus zwischenzeitlich wieder verlassen können. Die Vorarlberger Polizei präzisierte dazu am Nachmittag Angaben in einer früheren Mitteilung der Stadt Dornbirn. Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red