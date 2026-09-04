Selenskyj: Kushner und Witkoff kommen am Sonntag nach Kiew

Moskau/Kiew (Kyjiw) - Die beiden US-Sondergesandten Steve Witkoff und Jared Kushner werden am Sonntag nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Kiew erwartet. Zuvor würden sie Moskau besuchen, teilte Selenskyj am Freitag mit. Während ihres Aufenthalts in der russischen Hauptstadt werde die Ukraine die Sicherheit im russischen Luftraum garantieren. Umgekehrt müsse auch Russland seine Luftangriffe auf die Ukraine während des Besuchs der beiden Gesandten einstellen.

Russische Drohne trifft Geheimdienst-Zentrale in Kiew

Sotschi/Odessa - Am helllichten Tag ist der Sitz des ukrainischen Inlandsgeheimdienstes SBU im Zentrum von Kiew von einer russischen Drohne getroffen worden. Der Angriff am Freitag habe "direkt" auf das Büro des Geheimdienstchefs gezielt, erklärte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj im Onlinedienst Telegram. Nach Behördenangaben wurden zwölf Menschen verletzt. Der Angriff erfolgte kurz vor einem Besuch der US-Gesandten Steve Witkoff und Jared Kushner in Kiew.

Houthis gegen Regierungstruppen: 120 Tote im Jemen

Sanaa - Bei schweren Gefechten zwischen der pro-iranischen Houthi-Miliz und Regierungstruppen im Jemen sind laut Mediziner- und Militärkreisen seit Donnerstag mehr als 120 Menschen getötet worden. Die Opferzahlen auf beiden Seiten hielten sich nach Angaben vom Freitag ungefähr die Waage. Zudem kam ein Zivilist ums Leben. Die Houthis hatten am Donnerstag einen Vorstoß in Richtung der Küste an der Meerenge Bab al-Mandeb, die das Rote Meer mit dem Indischen Ozean verbindet, gestartet.

"Mladić-Verherrlichung" - EU-Kommissarin sagt Serbien-Besuch

Sarajevo/Wien/Tirana - Die Ehrung des vor wenigen Tagen gestorbenen bosnisch-serbischen Kriegsverbrechers Ratko Mladić in Serbien hat zu Spannungen zwischen dem Westbalkanstaats und der EU geführt. Wegen der "Verherrlichung" von Mladić in Serbien sagte EU-Erweiterungskommissarin Marta Kos am Freitag einen für die kommende Woche geplanten Besuch in Belgrad ab. Der Präsident des EU-Beitrittskandidaten, Aleksandar Vučić, wies die Kritik zurück. Die Vorwürfe von Kos seien "dumm", sagte er.

Sabotage in Deutschland: Dobrindt ortet "Klimaextremismus"

Dormagen/Potsdam - Nach den Anschlägen auf Umspannwerke in den deutschen Bundesländern Brandenburg und Nordrhein-Westfalen geht Deutschlands Innenminister Alexander Dobrindt (CSU) derzeit von einem Fall von "Klimaextremismus" durch einen mutmaßlichen Einzeltäter aus. Das sagte Dobrindt am Freitag in Düsseldorf. Er verwies zugleich auf die noch laufenden Ermittlungen und den bisher nicht abschließend geklärten Tathintergrund. Eine abschließende Beurteilung sei aktuell noch nicht möglich.

Entwurf für Sozialhilfereform in Abstimmung

Wien - Das SPÖ-geführte Sozialministerium hat seinen Entwurf für die lange erwartete Sozialhilfereform fertiggestellt. Einen entsprechenden Bericht der Tageszeitung "Heute" bestätigte Ministerin Korinna Schumann (SPÖ) am Freitag gegenüber dem ORF. Details nannte sie nur wenige und betonte, dass der Entwurf erst in der Abstimmung mit den Koalitionspartnern ÖVP und NEOS sei. Ziel ist ein Inkrafttreten mit 1. Jänner 2027.

Unternehmer Tojner wegen Abgabenhinterziehung angeklagt

Wien - Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) hat gegen einen Wiener Immobilienunternehmer sowie eine Mitarbeiterin Anklage wegen Abgabenhinterziehung erhoben, teilte die Behörde am Freitag mit. Dabei gehe es um die Hinterziehung von Grunderwerbsteuer. Dem Vernehmen nach handle es sich bei dem Unternehmer um den Industriellen Michael Tojner, berichtete die Tageszeitung "Der Standard" am Freitag online.

Seit einer Woche keine neuen Legionellen-Fälle mehr in Linz

Linz - Nach einem Legionellenausbruch im Großraum Linz Mitte Juli sind seit mehr als einer Woche keine neuen Krankheitsfälle mehr gemeldet worden. Insgesamt sind bisher 32 Personen erkrankt, drei von ihnen starben. Das teilten Land Oberösterreich, Bezirkshauptmannschaft Linz-Land, Magistrat Linz und AGES am Freitag in einer Aussendung mit. Hinweise, dass es einen Zusammenhang mit einer kontaminierten Kühlanlage der Linz AG gibt, haben sich demnach weiter verdichtet.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red