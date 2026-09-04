Trump ist überzeugt: Putin greift NATO nicht an

Moskau/Kiew (Kyjiw) - US-Präsident Donald Trump hält nach den deutschen Vorwürfen gegen Russland wegen des versuchten Drohnenanschlags am Flughafen Leipzig an seiner Einschätzung fest, dass Kreml-Chef Wladimir Putin keinen Angriff auf NATO-Gebiet plant. "Ich spreche mit ihm. Ich kenne ihn sehr gut. Putin will kein NATO-Gebiet angreifen", sagte Trump am Freitag im Weißen Haus. Zugleich kündigte er einen neuen diplomatischen Vorstoß zur Beendigung des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine an.

Houthis gegen Regierungstruppen: 120 Tote im Jemen

Sanaa - Bei schweren Gefechten zwischen der pro-iranischen Houthi-Miliz und Regierungstruppen im Jemen sind laut Mediziner- und Militärkreisen seit Donnerstag mehr als 120 Menschen getötet worden. Die Opferzahlen auf beiden Seiten hielten sich nach Angaben vom Freitag ungefähr die Waage. Zudem kam ein Zivilist ums Leben. Die Houthis hatten am Donnerstag einen Vorstoß in Richtung der Küste an der Meerenge Bab al-Mandeb, die das Rote Meer mit dem Indischen Ozean verbindet, gestartet.

Sabotage in Deutschland: Dobrindt ortet "Klimaextremismus"

Dormagen/Potsdam - Nach den Anschlägen auf Umspannwerke in den deutschen Bundesländern Brandenburg und Nordrhein-Westfalen geht Deutschlands Innenminister Alexander Dobrindt (CSU) derzeit von einem Fall von "Klimaextremismus" durch einen mutmaßlichen Einzeltäter aus. Das sagte Dobrindt am Freitag in Düsseldorf. Er verwies zugleich auf die noch laufenden Ermittlungen und den bisher nicht abschließend geklärten Tathintergrund. Eine abschließende Beurteilung sei aktuell noch nicht möglich.

US-Prozess gegen mutmaßliche Kindsmörderin geplatzt

Plymouth - In den USA ist der aufsehenerregende Prozess gegen die mutmaßliche Kindsmörderin Lindsay Clancy geplatzt. Der Richter stellte am Freitag in Plymouth im US-Staat Massachusetts abschließend fest, dass sich die Geschworenen nicht über die Schuldfähigkeit der 36-Jährigen einigen konnten. Die frühere Krankenschwester hatte die Tötung ihrer drei Kinder zwar gestanden, laut ihrem Anwalt litt sie aber unter einer sogenannten Wochenbettpsychose und sei damit schuldunfähig.

"Mladić-Verherrlichung": EU-Kommissarin nicht nach Serbien

Sarajevo/Wien/Tirana - Die Ehrung des vor wenigen Tagen gestorbenen bosnisch-serbischen Kriegsverbrechers Ratko Mladić in Serbien hat zu Spannungen zwischen dem Westbalkanstaats und der EU geführt. Wegen der "Verherrlichung" von Mladić in Serbien sagte EU-Erweiterungskommissarin Marta Kos am Freitag einen für die kommende Woche geplanten Besuch in Belgrad ab. Der Präsident des EU-Beitrittskandidaten, Aleksandar Vučić, wies die Kritik zurück. Die Vorwürfe von Kos seien "dumm", sagte er.

Unternehmer Tojner wegen Abgabenhinterziehung angeklagt

Wien - Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) hat gegen einen Wiener Immobilienunternehmer sowie eine Mitarbeiterin Anklage wegen Abgabenhinterziehung erhoben, teilte die Behörde am Freitag mit. Dabei gehe es um die Hinterziehung von Grunderwerbsteuer. Dem Vernehmen nach handle es sich bei dem Unternehmer um den Industriellen Michael Tojner, berichtete die Tageszeitung "Der Standard" am Freitag online.

"Pariser Vertrag": Festakt mit Van der Bellen/Mattarella

Meran/Innsbruck - Die Unterzeichnung des "Pariser Vertrages", der die Basis der Südtirol-Autonomie bildete, jährt sich am Samstag zum 80. Mal. Aus diesem Anlass gibt es am Samstagvormittag im Kurhaus in Meran, am "Tag der Autonomie", einen Festakt, an dem auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Italiens Staatspräsident Sergio Mattarella teilnehmen werden.

UNO stimmte für neue Weltkarten

New York/Addis Abeba - Die UN-Vollversammlung hat eine Reform für die Verwendung neuer Weltkarten mit realistischeren Größenverhältnissen beschlossen. Eine entsprechende Resolution wurde bei der Abstimmung am Freitag von 164 Mitgliedstaaten unterstützt, die USA stimmten dagegen und sechs Staaten enthielten sich. Die von Togo und der Afrikanischen Union eingebrachte Resolution ruft internationale Organisationen und Staaten auf, künftig kartografische Darstellungen vom Typ "Equal Earth" zu nutzen.

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red